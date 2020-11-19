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В Нидерландах открыли пользу иммунодепрессанта при тяжелой форме COVID-19
В Нидерландах открыли пользу иммунодепрессанта при тяжелой форме COVID-19
Голландские ученые обнаружили эффективность иммунодепрессанта тоцилизумаба при лечении заболевших с тяжелой формой коронавируса, сообщает местное издание NL... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T19:01
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Голландские ученые обнаружили эффективность иммунодепрессанта тоцилизумаба при лечении заболевших с тяжелой формой коронавируса, сообщает местное издание NL Times.Врач и микробиолог из утрехтской больницы Марк Бонтен назвал это "действительно хорошей новостью" для пациентов. Препарат сокращает время, когда пациент нуждается искусственной вентиляции легких.Ученые пришли к такому выводу в ходе исследования 260 больниц по всему миру. Медицинский центр Утрехта при университете координировал европейскую часть исследования.Микробиолог Ленни Дерде из медицинского центра сообщил, что тоцилизумаб содержит белок, который регулирует иммунную систему."Мы думаем, что пациенты с COVID-19, которые попадают в реанимацию, болеют не столько из-за самого вируса, сколько из-за чрезмерной реакции иммунной системы на вирус", - заявил микробиолог.Ранее швейцарская фармацевтическая компания Roche, проводившая клинические исследования препарата Actemra/RoActemra (тоцилизумаб), сообщила, что он снижает необходимость искусственной вентиляции легких для пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, утрехт (город), нидерланды, в мире
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Голландские ученые обнаружили эффективность иммунодепрессанта тоцилизумаба при лечении заболевших с тяжелой формой коронавируса, сообщает местное издание NL Times
.
Врач и микробиолог из утрехтской больницы Марк Бонтен назвал это "действительно хорошей новостью" для пациентов. Препарат сокращает время, когда пациент нуждается искусственной вентиляции легких.
"Именно для группы тяжелобольных людей, находящихся в отделении интенсивной терапии, мы не часто встречали новое лечение, доказавшее свою эффективность. Вот почему это действительно прорыв", - цитирует издание Бонтена со ссылкой на агентство ANP.
Ученые пришли к такому выводу в ходе исследования 260 больниц по всему миру. Медицинский центр Утрехта
при университете координировал европейскую часть исследования.
Микробиолог Ленни Дерде из медицинского центра сообщил, что тоцилизумаб содержит белок, который регулирует иммунную систему.
"Мы думаем, что пациенты с COVID-19, которые попадают в реанимацию, болеют не столько из-за самого вируса, сколько из-за чрезмерной реакции иммунной системы на вирус", - заявил микробиолог.
Ранее швейцарская фармацевтическая компания Roche, проводившая клинические исследования препарата Actemra/RoActemra (тоцилизумаб), сообщила, что он снижает необходимость искусственной вентиляции легких для пациентов с пневмонией, вызванной COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.