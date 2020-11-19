https://ria.ru/20201119/ieronim-1585320671.html
Глава Элладской церкви госпитализирован после заражения COVID-19
Глава Элладской церкви госпитализирован после заражения COVID-19
Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним был госпитализирован в четверг утром после того, как его тест на... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:21
2020-11-19T12:21
2020-11-19T12:21
религия и мировоззрение
элладская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:451:2048:1603_1400x0_80_0_0_8fe6dc9e6a156a257a38df24f0687f4d.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним был госпитализирован в четверг утром после того, как его тест на коронавирус нового типа дал положительный результат, сообщает интернет-издание Greek Reporter.Как сообщается, у него диагностировали заражение коронавирусом в понедельник. Предполагается, что у него легкие симптомы. Сейчас он проходит лечение в больнице в центре Афин."Я лично участвую как пастырь в суровом испытании, которое затрагивает тысячи наших братьев в нашей стране и миллионы во всей вселенной. Я разделяю муки, боль и страх всех, но с нашей верой в Бога мы все преодолеем", - заявил архиепископ своим ближайшим помощникам незадолго до того, как был госпитализирован.
https://ria.ru/20201105/iriney-1583224303.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:259:2048:1795_1400x0_80_0_0_d6077f47295ca645959c94d834c1bb1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним был госпитализирован в четверг утром после того, как его тест на коронавирус нового типа дал положительный результат, сообщает интернет-издание Greek Reporter.
Как сообщается, у него диагностировали заражение коронавирусом в понедельник. Предполагается, что у него легкие симптомы. Сейчас он проходит лечение в больнице в центре Афин.
"Я лично участвую как пастырь в суровом испытании, которое затрагивает тысячи наших братьев в нашей стране и миллионы во всей вселенной. Я разделяю муки, боль и страх всех, но с нашей верой в Бога мы все преодолеем", - заявил архиепископ своим ближайшим помощникам незадолго до того, как был госпитализирован.