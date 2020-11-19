https://ria.ru/20201119/ieronim-1585320671.html

Глава Элладской церкви госпитализирован после заражения COVID-19

Глава Элладской церкви госпитализирован после заражения COVID-19

Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним был госпитализирован в четверг утром после того, как его тест на... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:21

религия и мировоззрение

элладская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156037/14/1560371425_0:451:2048:1603_1400x0_80_0_0_8fe6dc9e6a156a257a38df24f0687f4d.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним был госпитализирован в четверг утром после того, как его тест на коронавирус нового типа дал положительный результат, сообщает интернет-издание Greek Reporter.Как сообщается, у него диагностировали заражение коронавирусом в понедельник. Предполагается, что у него легкие симптомы. Сейчас он проходит лечение в больнице в центре Афин."Я лично участвую как пастырь в суровом испытании, которое затрагивает тысячи наших братьев в нашей стране и миллионы во всей вселенной. Я разделяю муки, боль и страх всех, но с нашей верой в Бога мы все преодолеем", - заявил архиепископ своим ближайшим помощникам незадолго до того, как был госпитализирован.

https://ria.ru/20201105/iriney-1583224303.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение