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Религия и мировоззрение
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Глава Элладской церкви госпитализирован после заражения COVID-19
Глава Элладской церкви госпитализирован после заражения COVID-19
Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним был госпитализирован в четверг утром после того, как его тест на... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:21
2020-11-19T12:21
религия и мировоззрение
элладская православная церковь
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним был госпитализирован в четверг утром после того, как его тест на коронавирус нового типа дал положительный результат, сообщает интернет-издание Greek Reporter.Как сообщается, у него диагностировали заражение коронавирусом в понедельник. Предполагается, что у него легкие симптомы. Сейчас он проходит лечение в больнице в центре Афин."Я лично участвую как пастырь в суровом испытании, которое затрагивает тысячи наших братьев в нашей стране и миллионы во всей вселенной. Я разделяю муки, боль и страх всех, но с нашей верой в Бога мы все преодолеем", - заявил архиепископ своим ближайшим помощникам незадолго до того, как был госпитализирован.
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элладская православная церковь, новости - религия и мировоззрение

Глава Элладской церкви госпитализирован после заражения COVID-19

12:21 19.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Афинский и всей Греции Иероним
Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Предстоятель Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним был госпитализирован в четверг утром после того, как его тест на коронавирус нового типа дал положительный результат, сообщает интернет-издание Greek Reporter.
Как сообщается, у него диагностировали заражение коронавирусом в понедельник. Предполагается, что у него легкие симптомы. Сейчас он проходит лечение в больнице в центре Афин.
Патриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 17:15Религия и мировоззрение
Сербский патриарх Ириней госпитализирован с коронавирусом
"Я лично участвую как пастырь в суровом испытании, которое затрагивает тысячи наших братьев в нашей стране и миллионы во всей вселенной. Я разделяю муки, боль и страх всех, но с нашей верой в Бога мы все преодолеем", - заявил архиепископ своим ближайшим помощникам незадолго до того, как был госпитализирован.
 
Религия и мировоззрениеЭлладская православная церковьНовости - Религия и мировоззрение
 
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