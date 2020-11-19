https://ria.ru/20201119/idov-1585389455.html

Михаил Идов закончил съемки сериала "Джетлаг" и планирует выпустить фильм

Михаил Идов закончил съемки сериала "Джетлаг" и планирует выпустить фильм

Режиссер Михаил Идов ("Юморист") закончил съемки сериала "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум, Филиппом Авдеевым, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым в главных... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:15

2020-11-19T17:15

2020-11-19T17:15

культура

михаил идов

кино и сериалы

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585390694_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_b7be7a33d924ccf5be72e7b7db028b64.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Режиссер Михаил Идов ("Юморист") закончил съемки сериала "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум, Филиппом Авдеевым, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым в главных ролях, премьера состоится в 2021 году, также будет снята полнометражная версия сериала, сообщила пресс-служба онлайн-сервиса more.tv."Завершились съемки 6-серийной драмеди "Джетлаг" совместного производства онлайн-сервиса more.tv, канала СТС и продюсерской компании "Метрафильмс". <...> Премьера сериала, который выйдет в линейке more originals, состоится в следующем году. Наряду с сериалом проект получит также полнометражную версию с дальнейшим кинотеатральным прокатом", - говорится в сообщении.По сюжету фильма обычная ссора влюбленных по дороге в аэропорт запускает "эффект домино" вселенского масштаба. Главные герои Женя и Никита оказываются по разные стороны света, и большой вопрос, встретятся ли они снова. Роли в "Джетлаг" исполнили Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг, Мария Ивакова, Даниэль Шейк, Мария Смольникова и Александр Горелов."Мне самому трудно поверить, что в 2020 году мы взялись снимать историю про любовников, разбросанных по всему земному шару. На пути этого проекта стояло, кажется, все — от пандемии и просроченных паспортов до ядовитой тропической рыбы, уколовшей в ногу одну из героинь. Но съемки каким-то чудом позади, и я невероятно рад приступить к следующему этапу", - приводит слова Идова пресс-служба.

https://ria.ru/20201105/psikh-1582995925.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил идов, кино и сериалы, новости культуры