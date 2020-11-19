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Михаил Идов закончил съемки сериала "Джетлаг" и планирует выпустить фильм
Михаил Идов закончил съемки сериала "Джетлаг" и планирует выпустить фильм
Режиссер Михаил Идов ("Юморист") закончил съемки сериала "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум, Филиппом Авдеевым, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым в главных... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:15
2020-11-19T17:15
культура
михаил идов
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Режиссер Михаил Идов ("Юморист") закончил съемки сериала "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум, Филиппом Авдеевым, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым в главных ролях, премьера состоится в 2021 году, также будет снята полнометражная версия сериала, сообщила пресс-служба онлайн-сервиса more.tv."Завершились съемки 6-серийной драмеди "Джетлаг" совместного производства онлайн-сервиса more.tv, канала СТС и продюсерской компании "Метрафильмс". &lt;...&gt; Премьера сериала, который выйдет в линейке more originals, состоится в следующем году. Наряду с сериалом проект получит также полнометражную версию с дальнейшим кинотеатральным прокатом", - говорится в сообщении.По сюжету фильма обычная ссора влюбленных по дороге в аэропорт запускает "эффект домино" вселенского масштаба. Главные герои Женя и Никита оказываются по разные стороны света, и большой вопрос, встретятся ли они снова. Роли в "Джетлаг" исполнили Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг, Мария Ивакова, Даниэль Шейк, Мария Смольникова и Александр Горелов."Мне самому трудно поверить, что в 2020 году мы взялись снимать историю про любовников, разбросанных по всему земному шару. На пути этого проекта стояло, кажется, все — от пандемии и просроченных паспортов до ядовитой тропической рыбы, уколовшей в ногу одну из героинь. Но съемки каким-то чудом позади, и я невероятно рад приступить к следующему этапу", - приводит слова Идова пресс-служба.
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михаил идов, кино и сериалы, новости культуры

Михаил Идов закончил съемки сериала "Джетлаг" и планирует выпустить фильм

17:15 19.11.2020
 
© MetrafilmsМихаил Идов, Александр Горелов и Ксения Раппопорт на съемочной площадке сериала "Джетлаг"
Михаил Идов, Александр Горелов и Ксения Раппопорт на съемочной площадке сериала Джетлаг - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Metrafilms
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Режиссер Михаил Идов ("Юморист") закончил съемки сериала "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум, Филиппом Авдеевым, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым в главных ролях, премьера состоится в 2021 году, также будет снята полнометражная версия сериала, сообщила пресс-служба онлайн-сервиса more.tv.
"Завершились съемки 6-серийной драмеди "Джетлаг" совместного производства онлайн-сервиса more.tv, канала СТС и продюсерской компании "Метрафильмс". <...> Премьера сериала, который выйдет в линейке more originals, состоится в следующем году. Наряду с сериалом проект получит также полнометражную версию с дальнейшим кинотеатральным прокатом", - говорится в сообщении.
По сюжету фильма обычная ссора влюбленных по дороге в аэропорт запускает "эффект домино" вселенского масштаба. Главные герои Женя и Никита оказываются по разные стороны света, и большой вопрос, встретятся ли они снова. Роли в "Джетлаг" исполнили Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо, Полина Ауг, Мария Ивакова, Даниэль Шейк, Мария Смольникова и Александр Горелов.
"Мне самому трудно поверить, что в 2020 году мы взялись снимать историю про любовников, разбросанных по всему земному шару. На пути этого проекта стояло, кажется, все — от пандемии и просроченных паспортов до ядовитой тропической рыбы, уколовшей в ногу одну из героинь. Но съемки каким-то чудом позади, и я невероятно рад приступить к следующему этапу", - приводит слова Идова пресс-служба.
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