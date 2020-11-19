Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/gosduma-1585366533.html
В Госдуму внесли проект об отсрочке долгов для пострадавших от пандемии
В Госдуму внесли проект об отсрочке долгов для пострадавших от пандемии
Сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:23
2020-11-19T15:23
госдума рф
александр хинштейн
андрей турчак
сергей неверов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_dae6354d357130a2c5554414921dbf4d.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Летом Госдумы приняла аналогичный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. Теперь авторы предложили продлить действие этого закона."Законопроектом предусматривается продление действия федерального закона №215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было до 1 октября 2020 года)", - говорится в документе.Кроме того, до 1 июля 2021 года (было по 31 декабря 2020 года) предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника по его месту жительства, наложением на него ареста изъятия и передачи.Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.В проекте указывается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.Кроме того, законопроект предлагает, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов).Авторы предлагают для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в проекте предлагается, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://na.ria.ru/20201030/vysshee-obrazovanie-1582238182.html
https://ria.ru/20201029/kredity-1582095424.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/49/1560334964_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_8fbae4ce7e01e6ef93821d20f5c2a498.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госдума рф, александр хинштейн, андрей турчак, сергей неверов, общество

В Госдуму внесли проект об отсрочке долгов для пострадавших от пандемии

15:23 19.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенатор Андрей Турчак и депутаты Сергей Неверов и Александр Хинштейн внесли в Госдуму законопроект о продлении отсрочки платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Летом Госдумы приняла аналогичный закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. Теперь авторы предложили продлить действие этого закона.
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 11:21
Ректоры вузов РФ предложили ввести отсрочку оплаты обучения
"Законопроектом предусматривается продление действия федерального закона №215-ФЗ в отношении исполнительных документов, предъявленных к принудительному исполнению до 1 мая 2021 года (было до 1 октября 2020 года)", - говорится в документе.
Кроме того, до 1 июля 2021 года (было по 31 декабря 2020 года) предполагается продлить период, в который судебным приставом-исполнителем в отношении должников-граждан не применяются меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества должника по его месту жительства, наложением на него ареста изъятия и передачи.
Согласно проекту, пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или пенсии по потере кормильца в размере менее двух минимальных размеров оплаты труда, смогут получить отсрочку по кредитным договорам в пределах 1 миллиона рублей. Рассрочка будет предоставляться не более чем на два года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. Для получения рассрочки у такого гражданина не должно быть иных доходов, кроме пенсии, также в его собственности не должно быть иной недвижимости, кроме той, где он проживает.
Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин принимают участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 14:46Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЁТ!"
Путин заявил, что отсрочка по кредитам бизнесу не нанесла вреда банкам
В проекте указывается, что рассрочка предполагает ежемесячное погашение долга равными частями, при нарушении графика платежей она отменяется и дальнейшее исполнительное производство осуществляется в общем порядке.
Кроме того, законопроект предлагает, что на время рассрочки должникам запрещается становиться поручителями, выдавать гарантии и продавать или отчуждать свое имущество; юрлицам - выплачивать дивиденды и совершать иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, распределять прибыль между учредителями.
Также до конца этого года приставы не смогут изымать и арестовывать движимое имущество должников по месту их жительства или пребывания (исключение не касается автомобилей, мотоциклов, мопедов, квадроциклов).
Авторы предлагают для бизнеса из наиболее пострадавших отраслей ввести годовую рассрочку взыскания задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору, если сумма задолженности не превышает 15 миллионов рублей. Рассрочка не действует для долгов в части возмещения вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год и не позднее чем до 1 августа 2021 года. Также в проекте предлагается, что на внесудебную рассрочку не смогут рассчитывать компании и ИП, которые попадают под действие моратория на банкротство: они получают рассрочку через суд.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
5 июня, 12:23Инфографика
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики
 
Госдума РФАлександр ХинштейнАндрей ТурчакСергей НеверовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния