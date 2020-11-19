https://ria.ru/20201119/gosduma-1585360726.html

В Госдуме рассказали, как закон о борьбе с цензурой отразится на YouTube

В Госдуме рассказали, как закон о борьбе с цензурой отразится на YouTube

Законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ "теоретически дает право" заблокировать YouTube, заявил глава РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:56

2020-11-19T14:56

2020-11-19T15:43

россия

youtube

госдума рф

александр хинштейн

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ "теоретически дает право" заблокировать YouTube, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в эфире телеканала "Россия 24".Сегодня соответствующий проект внесли в Госдуму. За цензуру Twitter, Facebook, YouTube и другим интернет-ресурсам может грозить блокировка, замедление трафика и административные штрафы до трех миллионов рублей.Хинштейн выразил надежду, что в случае принятия законопроект будут использовать "очень бережно и аккуратно". Как добавил парламентарий, чтобы признать иностранную интернет-платформу причастной к нарушению прав и свобод граждан, "необходимо в том числе и согласие МИД России".Парламентарии предлагают расширить действие закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на владельцев иностранных интернет-ресурсов. В проекте говорится об ответных ограничениях за цензуру по признаку национальности, профессии, религии, а также о блокировке российских аккаунтов из-за санкций.Согласно законопроекту, генпрокурор сможет присваивать владельцу платформы "дискриминационный" статус. Сначала Роскомнадзор направит инфоресурсу предупреждение о необходимости устранить нарушение. Если в указанные сроки ситуация не поменяется, начнут действовать ограничения. Санкции снимут только после аналогичных мер в адрес России.Накануне Роскомнадзор направил письмо компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала "Соловьев LIVE", видео которого с октября перестали попадать в раздел "В тренде". В надзорном ведомстве такую ситуацию сочли попыткой "ограничить распространение материалов популярного российского автора".Роскомнадзор и ранее призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру. По информации ведомства, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, а также удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Кроме того, Google ограничил на территории России распространение фильма Александра Рогаткина "Беслан".Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.

https://ria.ru/20201119/shtraf-1585295405.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/blokirovka-1584520081.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/runet-1582338030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, госдума рф, александр хинштейн, общество