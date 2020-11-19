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В Госдуме предложили создать Кодекс блогера
В Госдуме предложили создать Кодекс блогера
Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать Кодекс блогера. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:51
2020-11-19T11:51
борис пайкин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать Кодекс блогера.В ГД проходит заседание экспертного совета по информационной политике и средствам массовой информации молодежного парламента при Госдуме, на которое были приглашены десятки популярных блогеров Рунета из разных сфер."Мы должны сообща вместе работать… Давайте, может быть, придем к тому, что разработаем, например,… какой-то Кодекс блогера и совместно его утвердим, поскольку мы законодательный орган и можем быть тем буфером, который может быть между исполнительной властью и вами", - отметил в ходе заседания Пайкин, обращаясь к блогерам.Он напомнил, что "любой блогер должен нести гражданскую ответственность, должна быть и административная ответственность", так как блогер – "это такой же гражданин РФ".По данным Пайкина, на сегодняшний день в Рунете насчитывается около 200 тысяч блогеров, 779 из них имеют более миллиона подписчиков. "Сегодня блогеры имеют очень большое влияние на формирование общественного мнения по разным вопросам", - заметил Пайкин.Также в ходе заседания глава комитета предложил блогерам продвигать идеи внутреннего туризма, массового спорта и других приоритетных направлений национальной политики.
https://ria.ru/20201107/bloger-1583486998.html
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борис пайкин, госдума рф, общество

В Госдуме предложили создать Кодекс блогера

11:51 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать Кодекс блогера.
В ГД проходит заседание экспертного совета по информационной политике и средствам массовой информации молодежного парламента при Госдуме, на которое были приглашены десятки популярных блогеров Рунета из разных сфер.
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"Мы должны сообща вместе работать… Давайте, может быть, придем к тому, что разработаем, например,… какой-то Кодекс блогера и совместно его утвердим, поскольку мы законодательный орган и можем быть тем буфером, который может быть между исполнительной властью и вами", - отметил в ходе заседания Пайкин, обращаясь к блогерам.
Он напомнил, что "любой блогер должен нести гражданскую ответственность, должна быть и административная ответственность", так как блогер – "это такой же гражданин РФ".
По данным Пайкина, на сегодняшний день в Рунете насчитывается около 200 тысяч блогеров, 779 из них имеют более миллиона подписчиков. "Сегодня блогеры имеют очень большое влияние на формирование общественного мнения по разным вопросам", - заметил Пайкин.
Также в ходе заседания глава комитета предложил блогерам продвигать идеи внутреннего туризма, массового спорта и других приоритетных направлений национальной политики.
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