https://ria.ru/20201119/gololeditsa-1585378533.html
Москвичей предупредили о гололедице в пятницу
Москвичей предупредили о гололедице в пятницу
Ледяная корка на дорогах может образоваться во второй половине дня в пятницу, также ожидаются осадки и понижение температуры до нуля, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:18
2020-11-19T16:18
2020-11-19T16:18
погода
юрий варакин
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
москва
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ледяная корка на дорогах может образоваться во второй половине дня в пятницу, также ожидаются осадки и понижение температуры до нуля, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин."У нас еще ягодки, будем так говорить, или семечки. Основные перепады и гололедица, ледяной дождь прошел, то плюс, то минус на северо-западе (Псковская область, Новгородская, Ленинградская, Вологодская). А у нас (в столичном регионе - ред.) это было только шлейфом: нет ни снегопада, только гололедица была", - пояснил Варакин.Он добавил, что в пятницу "во второй половине дня все это повторится"."До завтрашнего утра осадков мы не наблюдаем, просто пасмурная погода, облачная. А уже с обеда, ближе к вечеру, пойдут с северо-запада (с Тверской, Смоленской областей) осадки, гололедица, понижение до нуля", - сказал специалист.
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РИА Новости
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погода, юрий варакин, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Ледяная корка на дорогах может образоваться во второй половине дня в пятницу, также ожидаются осадки и понижение температуры до нуля, сообщил РИА Новости начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин
.
"У нас еще ягодки, будем так говорить, или семечки. Основные перепады и гололедица, ледяной дождь прошел, то плюс, то минус на северо-западе (Псковская область, Новгородская, Ленинградская, Вологодская). А у нас (в столичном регионе - ред.) это было только шлейфом: нет ни снегопада, только гололедица была", - пояснил Варакин.
Он добавил, что в пятницу "во второй половине дня все это повторится".
"До завтрашнего утра осадков мы не наблюдаем, просто пасмурная погода, облачная. А уже с обеда, ближе к вечеру, пойдут с северо-запада (с Тверской, Смоленской областей) осадки, гололедица, понижение до нуля", - сказал специалист.