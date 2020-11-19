https://ria.ru/20201119/gololed-1585333428.html

Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед

Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед

Гололед на улицах и дорогах Москвы, образовавшийся в результате ледяного дождя, исчезнет к утру пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:04

2020-11-19T13:04

2020-11-19T13:46

татьяна позднякова

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Гололед на улицах и дорогах Москвы, образовавшийся в результате ледяного дождя, исчезнет к утру пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в ночь на 19 ноября – усилении юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, мокром снеге, метели, гололедице и ледяном дожде. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье."В Москве ледяная корка растает быстрее, потому что в городе уже положительная температура воздуха и еще у нас будет усиливаться ветер. За счет этого лед будет истончаться и испаряться за счет положительной температуры и скорости ветра. Можно рассчитывать, что к завтрашнему утру от этой ледяной корки ничего не останется", - сообщила Позднякова.

https://ria.ru/20201117/pogoda-1584999002.html

москва

московская область (подмосковье)

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татьяна позднякова, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество