https://ria.ru/20201119/gololed-1585333428.html
Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед
Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнет гололед
Гололед на улицах и дорогах Москвы, образовавшийся в результате ледяного дождя, исчезнет к утру пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:04
2020-11-19T13:04
2020-11-19T13:46
татьяна позднякова
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Гололед на улицах и дорогах Москвы, образовавшийся в результате ледяного дождя, исчезнет к утру пятницы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в ночь на 19 ноября – усилении юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, мокром снеге, метели, гололедице и ледяном дожде. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье."В Москве ледяная корка растает быстрее, потому что в городе уже положительная температура воздуха и еще у нас будет усиливаться ветер. За счет этого лед будет истончаться и испаряться за счет положительной температуры и скорости ветра. Можно рассчитывать, что к завтрашнему утру от этой ледяной корки ничего не останется", - сообщила Позднякова.
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татьяна позднякова, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество