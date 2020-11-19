https://ria.ru/20201119/giroskutery-1585279274.html

Власти Рубцовска объяснили, для чего закупили гироскутеры и сегвеи

Власти Рубцовска объяснили, для чего закупили гироскутеры и сегвеи

Администрация Рубцовска Алтайского края объяснила, что закупает гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта, так как в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T06:06

2020-11-19T06:06

2020-11-19T06:06

рубцовск

алтайский край

общество

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БАРНАУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Администрация Рубцовска Алтайского края объяснила, что закупает гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта, так как в городе создадут "Гиропарк на колесах" для детей в трудной жизненной ситуации, позже мэрия в рамках проекта планирует приобрести электромобиль, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Рубцовска.Ранее сообщалось, что власти Рубцовска провели аукцион. Согласно материалам закупки, мэрия приобретает восемь гироскутеров с нагрузкой не менее 110 килограммов и скоростью не менее 15 километров в час, с разным диаметром колес, с Bluetooth, подсветкой, музыкой и датчиками движения. Два из восьми гироскутеров оснащены сиденьями. Также в перечне два сегвея со скоростью от 10 километров в час и два мини-сегвея со скоростью от 20 километров в час, две пары электрических роликовых коньков.Победителем тендера стало ООО "Наносигвей", зарегистрированное в Московской области. С компанией планируется заключить контракт на 302,7 тысячи рублей, это средства горбюджета.Как рассказали РИА Новости в мэрии, деньги поступили из ​Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурсного отбора. Проект властей Рубцовска "Сообщество помощи семье" получил высокие оценки и оказался в числе 20 победителей."Период реализации проекта: с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года. Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2 000 000 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, 1 850 000 рублей", - говорится в сообщении.​Помимо "Гиропарка на колесах", грант позволит создать в Рубцовске "Семейную игротеку". "Планируется провести еще ряд закупок для данного проекта. В планах закупка таких позиций, как два дивана, два стола, пуфики, настольные игры, электромобиль", - уточнили в мэрии.

https://ria.ru/20200420/1570313622.html

https://ria.ru/20191101/1560469641.html

рубцовск

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рубцовск, алтайский край, общество