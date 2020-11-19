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Власти Рубцовска объяснили, для чего закупили гироскутеры и сегвеи
Власти Рубцовска объяснили, для чего закупили гироскутеры и сегвеи
Администрация Рубцовска Алтайского края объяснила, что закупает гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта, так как в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T06:06
2020-11-19T06:06
рубцовск
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Администрация Рубцовска Алтайского края объяснила, что закупает гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта, так как в городе создадут "Гиропарк на колесах" для детей в трудной жизненной ситуации, позже мэрия в рамках проекта планирует приобрести электромобиль, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Рубцовска.Ранее сообщалось, что власти Рубцовска провели аукцион. Согласно материалам закупки, мэрия приобретает восемь гироскутеров с нагрузкой не менее 110 килограммов и скоростью не менее 15 километров в час, с разным диаметром колес, с Bluetooth, подсветкой, музыкой и датчиками движения. Два из восьми гироскутеров оснащены сиденьями. Также в перечне два сегвея со скоростью от 10 километров в час и два мини-сегвея со скоростью от 20 километров в час, две пары электрических роликовых коньков.Победителем тендера стало ООО "Наносигвей", зарегистрированное в Московской области. С компанией планируется заключить контракт на 302,7 тысячи рублей, это средства горбюджета.Как рассказали РИА Новости в мэрии, деньги поступили из ​Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурсного отбора. Проект властей Рубцовска "Сообщество помощи семье" получил высокие оценки и оказался в числе 20 победителей."Период реализации проекта: с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года. Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2 000 000 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, 1 850 000 рублей", - говорится в сообщении.​Помимо "Гиропарка на колесах", грант позволит создать в Рубцовске "Семейную игротеку". "Планируется провести еще ряд закупок для данного проекта. В планах закупка таких позиций, как два дивана, два стола, пуфики, настольные игры, электромобиль", - уточнили в мэрии.
https://ria.ru/20200420/1570313622.html
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рубцовск, алтайский край, общество

Власти Рубцовска объяснили, для чего закупили гироскутеры и сегвеи

06:06 19.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкМальчик катается на гироскутере
Мальчик катается на гироскутере - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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БАРНАУЛ, 19 ноя – РИА Новости. Администрация Рубцовска Алтайского края объяснила, что закупает гироскутеры, сегвеи и электрические роликовые коньки на деньги федерального гранта, так как в городе создадут "Гиропарк на колесах" для детей в трудной жизненной ситуации, позже мэрия в рамках проекта планирует приобрести электромобиль, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации Рубцовска.
"​Проект обеспечит объединение ресурсов муниципалитета для применения комплексного подхода к решению проблем семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, сохранение 125 детям условия семейного воспитания... ​Одна из задач проекта: организация работы семейного мобильного "Гиропарка на колесах" в рамках программ выходного дня", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что власти Рубцовска провели аукцион. Согласно материалам закупки, мэрия приобретает восемь гироскутеров с нагрузкой не менее 110 килограммов и скоростью не менее 15 километров в час, с разным диаметром колес, с Bluetooth, подсветкой, музыкой и датчиками движения. Два из восьми гироскутеров оснащены сиденьями. Также в перечне два сегвея со скоростью от 10 километров в час и два мини-сегвея со скоростью от 20 километров в час, две пары электрических роликовых коньков.
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Победителем тендера стало ООО "Наносигвей", зарегистрированное в Московской области. С компанией планируется заключить контракт на 302,7 тысячи рублей, это средства горбюджета.
Как рассказали РИА Новости в мэрии, деньги поступили из ​Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по итогам конкурсного отбора. Проект властей Рубцовска "Сообщество помощи семье" получил высокие оценки и оказался в числе 20 победителей.
"Период реализации проекта: с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года. Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2 000 000 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, 1 850 000 рублей", - говорится в сообщении.
​Помимо "Гиропарка на колесах", грант позволит создать в Рубцовске "Семейную игротеку". "Планируется провести еще ряд закупок для данного проекта. В планах закупка таких позиций, как два дивана, два стола, пуфики, настольные игры, электромобиль", - уточнили в мэрии.
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