Загадки и ляпы в фильме о Гарри Поттере к его десятилетию

© Warner Bros. Pictures (2011)

Удивительно, но факт: в картине немало отсылок к советскому искусству. Все благодаря художнику-постановщику фильма Стюарту Крэйгу.

Он признавался, что при создании декораций и интерьеров его вдохновляли архитектура и скульптура сталинской эпохи.

Так, холл Министерства магии местами напоминает станцию метро "Площадь Революции". Да и сама эмблема ведомства очень похожа на знак московской подземки.

А в Атриуме министерства находится горельеф — переделанная работа Ивана Шадра "Борьба с землей". Кроме того, на вершине монумента — видоизмененная копия "Рабочего и колхозницы". Крэйг говорил, что произведение Веры Мухиной очень его впечатлило.