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https://ria.ru/20201119/garri-potter-1585196655.html
Загадки и ляпы в фильме о Гарри Поттере к его десятилетию
Загадки и ляпы в фильме о Гарри Поттере к его десятилетию
Сложно поверить, но экранизация последней книги о "мальчике, который выжил" вышла на экраны ровно десять лет назад. В фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:00
2020-11-19T08:00
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Сложно поверить, но экранизация последней книги о "мальчике, который выжил" вышла на экраны ровно десять лет назад. В фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" впервые не было ни одной сцены в Хогвартсе. Его до сих пор обсуждают, пересматривают, ищут совпадения и отсылки. Об интересных фактах, смешных историях за кадром и ляпах — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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Загадки и ляпы в фильме о Гарри Поттере к его десятилетию

08:00 19.11.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Сложно поверить, но экранизация последней книги о "мальчике, который выжил" вышла на экраны ровно десять лет назад. В фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" впервые не было ни одной сцены в Хогвартсе. Его до сих пор обсуждают, пересматривают, ищут совпадения и отсылки. Об интересных фактах, смешных историях за кадром и ляпах — в материале РИА Новости.
© Warner Bros. Pictures (2011)

Удивительно, но факт: в картине немало отсылок к советскому искусству. Все благодаря художнику-постановщику фильма Стюарту Крэйгу.

Он признавался, что при создании декораций и интерьеров его вдохновляли архитектура и скульптура сталинской эпохи.

Так, холл Министерства магии местами напоминает станцию метро "Площадь Революции". Да и сама эмблема ведомства очень похожа на знак московской подземки.

А в Атриуме министерства находится горельеф — переделанная работа Ивана Шадра "Борьба с землей". Кроме того, на  вершине монумента — видоизмененная копия "Рабочего и колхозницы". Крэйг говорил, что произведение Веры Мухиной очень его впечатлило.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
1 из 10

Удивительно, но факт: в картине немало отсылок к советскому искусству. Все благодаря художнику-постановщику фильма Стюарту Крэйгу.

Он признавался, что при создании декораций и интерьеров его вдохновляли архитектура и скульптура сталинской эпохи.

Так, холл Министерства магии местами напоминает станцию метро "Площадь Революции". Да и сама эмблема ведомства очень похожа на знак московской подземки.

А в Атриуме министерства находится горельеф — переделанная работа Ивана Шадра "Борьба с землей". Кроме того, на  вершине монумента — видоизмененная копия "Рабочего и колхозницы". Крэйг говорил, что произведение Веры Мухиной очень его впечатлило.

© Warner Bros. Pictures (2011)
© Warner Bros. Pictures (2011)

Одна из первых сцен фильма — перемещение Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) из дома на Тисовой улице в жилище семьи Уизли. Чтобы замаскировать героя, семеро друзей Гарри выпивают оборотное зелье и превращаются в Поттера.

Для съемки сцены Дэниелу потребовалось 95 дублей! Актер рассказывал: проще всего было играть Рона (Руперт Гринт) и Гермиону (Эмма Уотсон), потому что они уже подружились и Дэн знал их жесты и мимику.

А сложнее всего пришлось с Флер Делакур (Клеменс Поэзи) и Наземникусом Флетчером (Энди Линден).

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
2 из 10

Одна из первых сцен фильма — перемещение Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) из дома на Тисовой улице в жилище семьи Уизли. Чтобы замаскировать героя, семеро друзей Гарри выпивают оборотное зелье и превращаются в Поттера.

Для съемки сцены Дэниелу потребовалось 95 дублей! Актер рассказывал: проще всего было играть Рона (Руперт Гринт) и Гермиону (Эмма Уотсон), потому что они уже подружились и Дэн знал их жесты и мимику.

А сложнее всего пришлось с Флер Делакур (Клеменс Поэзи) и Наземникусом Флетчером (Энди Линден).

© Warner Bros. Pictures (2011)
© Warner Bros. Pictures (2011) / AP Photo/Jacques Brinon

Самая беспечная по настроению сцена фильма — свадьба брата Рона Уизли, Билла, и Флер Делакур.

Подвенечное платье, как и все в мире магии, сделали необычным. Светлый наряд в пол украшен по юбке и корсажу двумя вышитыми замысловатыми фениксами.

Немногие знают, что художник по костюмам вдохновился знаменитым "павлиньим" платьем дизайнера Александра Маккуина из осенне-зимней коллекции 2008-2009 годов.

На нем зеркально изображены две птицы, чьи хвостовые перья из черного кружева контрастируют с нижней юбкой цвета слоновой кости.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I и платья дизайнер Александра Маккуина
3 из 10

Самая беспечная по настроению сцена фильма — свадьба брата Рона Уизли, Билла, и Флер Делакур.

Подвенечное платье, как и все в мире магии, сделали необычным. Светлый наряд в пол украшен по юбке и корсажу двумя вышитыми замысловатыми фениксами.

Немногие знают, что художник по костюмам вдохновился знаменитым "павлиньим" платьем дизайнера Александра Маккуина из осенне-зимней коллекции 2008-2009 годов.

На нем зеркально изображены две птицы, чьи хвостовые перья из черного кружева контрастируют с нижней юбкой цвета слоновой кости.

© Warner Bros. Pictures (2011) / AP Photo/Jacques Brinon
© Warner Bros. Pictures (2011)

В одном из фрагментов Рон, Гермиона и Гарри хватаются за руки, чтобы телепортироваться на улице Лондона. В следующий момент герои оказываются в центре города на Шафтсбери-авеню, но держатся друг за друга в ином порядке: Гарри и Рон каким-то образом поменялись местами.

Еще в этой сцене у Гермионы нет волшебной сумки, куда помещается буквально все. А в другом кадре, когда камера меняет местоположение, Грейнджер уже держит ее в руках и достает оттуда одежду.

Кадры из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
4 из 10

В одном из фрагментов Рон, Гермиона и Гарри хватаются за руки, чтобы телепортироваться на улице Лондона. В следующий момент герои оказываются в центре города на Шафтсбери-авеню, но держатся друг за друга в ином порядке: Гарри и Рон каким-то образом поменялись местами.

Еще в этой сцене у Гермионы нет волшебной сумки, куда помещается буквально все. А в другом кадре, когда камера меняет местоположение, Грейнджер уже держит ее в руках и достает оттуда одежду.

© Warner Bros. Pictures (2011)
© Warner Bros. Pictures (2011)

Из магического мира в реальный: в одной из сцен Гарри беседует с волшебником Эльфиасом Дожем (его сыграл Дэвид Рилль). Он пытается узнать больше о профессоре Дамблдоре (Майкл Гэмбон), с которым Эльфиас дружил.

Дож утверждал, что знает Дамблдора дольше всех. Очень вероятно, что так оно и было.

Для актеров уж точно: Рилль и Гэмбон снимались вместе в фильме "Много шума из ничего" 1967 года, встретились на проекте "Поющий детектив" в 1986-м и только потом сыграли в поттериане.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
5 из 10

Из магического мира в реальный: в одной из сцен Гарри беседует с волшебником Эльфиасом Дожем (его сыграл Дэвид Рилль). Он пытается узнать больше о профессоре Дамблдоре (Майкл Гэмбон), с которым Эльфиас дружил.

Дож утверждал, что знает Дамблдора дольше всех. Очень вероятно, что так оно и было.

Для актеров уж точно: Рилль и Гэмбон снимались вместе в фильме "Много шума из ничего" 1967 года, встретились на проекте "Поющий детектив" в 1986-м и только потом сыграли в поттериане.

© Warner Bros. Pictures (2011)
© Warner Bros. Pictures (2011)

Все знают шутки про "британскую коммуналку": любимые актеры постоянно снимаются друг с другом в разных проектах.

В фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" засветились пять артистов, которые потом перекочевали в сагу о борьбе за Железный трон.

Так, Наталия Тена (Нимфадора Тонкс) в "Игре престолов" стала одичалой по имени Оша. Мишель Фэрли (которая играла миссис Грейнджер) — Кейтлин Старк, а Фредди Строма (гриффиндорец Кормак Маклагген) сыграл Диккона Тарли.

Дэвид Брэдли (Аргус Филч) перевоплотился в Уолдера Фрея, а Ральф Инесон (пожиратель смерти Амикус Кэрроу) предстал в образе Дагмера Клефтджоя.

Нимфадора Тонкс, миссис Грейнджер и Кормак Маклагген в фильме Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
6 из 10

Все знают шутки про "британскую коммуналку": любимые актеры постоянно снимаются друг с другом в разных проектах.

В фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" засветились пять артистов, которые потом перекочевали в сагу о борьбе за Железный трон.

Так, Наталия Тена (Нимфадора Тонкс) в "Игре престолов" стала одичалой по имени Оша. Мишель Фэрли (которая играла миссис Грейнджер) — Кейтлин Старк, а Фредди Строма (гриффиндорец Кормак Маклагген) сыграл Диккона Тарли.

Дэвид Брэдли (Аргус Филч) перевоплотился в Уолдера Фрея, а Ральф Инесон (пожиратель смерти Амикус Кэрроу) предстал в образе Дагмера Клефтджоя.

© Warner Bros. Pictures (2011)
© Warner Bros. Pictures (2011)

В попытке найти очередной крестраж Гарри и Гермиона отправились в Годрикову впадину, где жили родители Поттера до гибели.

Это место существует в реальности: сцену снимали в деревне Лавенхем в Саффолке. Натурой стали средневековые фахверковые дома.

Потом общий вид чуть преобразили с помощью компьютерной графики и декораций (частично использовали те, что задействовали на съемках Хогсмида в картине "Гарри Поттер и узник Азкабана").

При этом в фильме герои перемещаются в деревню в своем обличье, а в книге Гарри и Гермиона выпили оборотное зелье, чтобы выглядеть по-другому и остаться неузнанными.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
7 из 10

В попытке найти очередной крестраж Гарри и Гермиона отправились в Годрикову впадину, где жили родители Поттера до гибели.

Это место существует в реальности: сцену снимали в деревне Лавенхем в Саффолке. Натурой стали средневековые фахверковые дома.

Потом общий вид чуть преобразили с помощью компьютерной графики и декораций (частично использовали те, что задействовали на съемках Хогсмида в картине "Гарри Поттер и узник Азкабана").

При этом в фильме герои перемещаются в деревню в своем обличье, а в книге Гарри и Гермиона выпили оборотное зелье, чтобы выглядеть по-другому и остаться неузнанными.

© Warner Bros. Pictures (2011)
© Warner Bros. Pictures

Несмотря на большое количество персонажей, в первой части "Даров смерти" не появились декан Гриффиндора (а потом директор Хогвартса) Минерва МакГонагалл (Мэгги Смит) и завхоз Аргус Филч.

В принципе, это логично, учитывая, что они живут в Хогвартсе, который не показан в фильме. Но без таких колоритных героев картине как будто чего-то не хватает.

Профессор Минерва МакГонагалл и Аргус Филч
8 из 10

Несмотря на большое количество персонажей, в первой части "Даров смерти" не появились декан Гриффиндора (а потом директор Хогвартса) Минерва МакГонагалл (Мэгги Смит) и завхоз Аргус Филч.

В принципе, это логично, учитывая, что они живут в Хогвартсе, который не показан в фильме. Но без таких колоритных героев картине как будто чего-то не хватает.

© Warner Bros. Pictures
© Warner Bros. Pictures (2011)

Ходили слухи, что в фильме будут сцены с обнаженным Дэниелом Рэдклиффом. Но создатели от этого отказались — возможно, чтобы не получить более строгий рейтинг картины.

Хотя один эпизод, с оговорками, все же включили. Это момент поцелуя-иллюзии Гарри и Гермионы, который представляет себе Рон.

Создается впечатление, что Рэдклифф и Уотсон снимались обнаженными, но на самом деле они в джинсах, а Уотсон еще и в лифчике без бретелек. Режиссер Дэвид Йейтс рассказывал, что "ненужные" предметы одежды потом затенили туманом.

А чтобы нормально отснять сцену, с площадки пришлось выгнать Руперта Гринта. Он безостановочно смеялся за кадром, как только включалась камера, — подшучивал над смущающимися Дэниелом и Эммой.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
9 из 10

Ходили слухи, что в фильме будут сцены с обнаженным Дэниелом Рэдклиффом. Но создатели от этого отказались — возможно, чтобы не получить более строгий рейтинг картины.

Хотя один эпизод, с оговорками, все же включили. Это момент поцелуя-иллюзии Гарри и Гермионы, который представляет себе Рон.

Создается впечатление, что Рэдклифф и Уотсон снимались обнаженными, но на самом деле они в джинсах, а Уотсон еще и в лифчике без бретелек. Режиссер Дэвид Йейтс рассказывал, что "ненужные" предметы одежды потом затенили туманом.

А чтобы нормально отснять сцену, с площадки пришлось выгнать Руперта Гринта. Он безостановочно смеялся за кадром, как только включалась камера, — подшучивал над смущающимися Дэниелом и Эммой.

© Warner Bros. Pictures (2011)
© Heyday Films (2011)

Впрочем, Рэдклифф получил возможность отомстить на съемках второй части фильма — тогда уже Руперт оказался на месте Дэна.

"Было ужасно!" — вспоминал Гринт этот эпизод с Уотсон. Все потому, что актеры, которые в жизни стали друзьями, никак не могли изобразить романтический поцелуй влюбленных Рона и Гермионы.

Но с десятого дубля у них получилось. Хорошо, что в финале саги, в сцене на платформе 9 3/4 по сценарию никому целоваться не пришлось.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
10 из 10

Впрочем, Рэдклифф получил возможность отомстить на съемках второй части фильма — тогда уже Руперт оказался на месте Дэна.

"Было ужасно!" — вспоминал Гринт этот эпизод с Уотсон. Все потому, что актеры, которые в жизни стали друзьями, никак не могли изобразить романтический поцелуй влюбленных Рона и Гермионы.

Но с десятого дубля у них получилось. Хорошо, что в финале саги, в сцене на платформе 9 3/4 по сценарию никому целоваться не пришлось.

© Heyday Films (2011)
 
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