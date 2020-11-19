Загадки и ляпы в фильме о Гарри Поттере к его десятилетию
Удивительно, но факт: в картине немало отсылок к советскому искусству. Все благодаря художнику-постановщику фильма Стюарту Крэйгу.
Он признавался, что при создании декораций и интерьеров его вдохновляли архитектура и скульптура сталинской эпохи.
Так, холл Министерства магии местами напоминает станцию метро "Площадь Революции". Да и сама эмблема ведомства очень похожа на знак московской подземки.
А в Атриуме министерства находится горельеф — переделанная работа Ивана Шадра "Борьба с землей". Кроме того, на вершине монумента — видоизмененная копия "Рабочего и колхозницы". Крэйг говорил, что произведение Веры Мухиной очень его впечатлило.
Удивительно, но факт: в картине немало отсылок к советскому искусству. Все благодаря художнику-постановщику фильма Стюарту Крэйгу.
Он признавался, что при создании декораций и интерьеров его вдохновляли архитектура и скульптура сталинской эпохи.
Так, холл Министерства магии местами напоминает станцию метро "Площадь Революции". Да и сама эмблема ведомства очень похожа на знак московской подземки.
А в Атриуме министерства находится горельеф — переделанная работа Ивана Шадра "Борьба с землей". Кроме того, на вершине монумента — видоизмененная копия "Рабочего и колхозницы". Крэйг говорил, что произведение Веры Мухиной очень его впечатлило.
Одна из первых сцен фильма — перемещение Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) из дома на Тисовой улице в жилище семьи Уизли. Чтобы замаскировать героя, семеро друзей Гарри выпивают оборотное зелье и превращаются в Поттера.
Для съемки сцены Дэниелу потребовалось 95 дублей! Актер рассказывал: проще всего было играть Рона (Руперт Гринт) и Гермиону (Эмма Уотсон), потому что они уже подружились и Дэн знал их жесты и мимику.
А сложнее всего пришлось с Флер Делакур (Клеменс Поэзи) и Наземникусом Флетчером (Энди Линден).
Одна из первых сцен фильма — перемещение Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф) из дома на Тисовой улице в жилище семьи Уизли. Чтобы замаскировать героя, семеро друзей Гарри выпивают оборотное зелье и превращаются в Поттера.
Для съемки сцены Дэниелу потребовалось 95 дублей! Актер рассказывал: проще всего было играть Рона (Руперт Гринт) и Гермиону (Эмма Уотсон), потому что они уже подружились и Дэн знал их жесты и мимику.
А сложнее всего пришлось с Флер Делакур (Клеменс Поэзи) и Наземникусом Флетчером (Энди Линден).
Самая беспечная по настроению сцена фильма — свадьба брата Рона Уизли, Билла, и Флер Делакур.
Подвенечное платье, как и все в мире магии, сделали необычным. Светлый наряд в пол украшен по юбке и корсажу двумя вышитыми замысловатыми фениксами.
Немногие знают, что художник по костюмам вдохновился знаменитым "павлиньим" платьем дизайнера Александра Маккуина из осенне-зимней коллекции 2008-2009 годов.
На нем зеркально изображены две птицы, чьи хвостовые перья из черного кружева контрастируют с нижней юбкой цвета слоновой кости.
Самая беспечная по настроению сцена фильма — свадьба брата Рона Уизли, Билла, и Флер Делакур.
Подвенечное платье, как и все в мире магии, сделали необычным. Светлый наряд в пол украшен по юбке и корсажу двумя вышитыми замысловатыми фениксами.
Немногие знают, что художник по костюмам вдохновился знаменитым "павлиньим" платьем дизайнера Александра Маккуина из осенне-зимней коллекции 2008-2009 годов.
На нем зеркально изображены две птицы, чьи хвостовые перья из черного кружева контрастируют с нижней юбкой цвета слоновой кости.
В одном из фрагментов Рон, Гермиона и Гарри хватаются за руки, чтобы телепортироваться на улице Лондона. В следующий момент герои оказываются в центре города на Шафтсбери-авеню, но держатся друг за друга в ином порядке: Гарри и Рон каким-то образом поменялись местами.
Еще в этой сцене у Гермионы нет волшебной сумки, куда помещается буквально все. А в другом кадре, когда камера меняет местоположение, Грейнджер уже держит ее в руках и достает оттуда одежду.
В одном из фрагментов Рон, Гермиона и Гарри хватаются за руки, чтобы телепортироваться на улице Лондона. В следующий момент герои оказываются в центре города на Шафтсбери-авеню, но держатся друг за друга в ином порядке: Гарри и Рон каким-то образом поменялись местами.
Еще в этой сцене у Гермионы нет волшебной сумки, куда помещается буквально все. А в другом кадре, когда камера меняет местоположение, Грейнджер уже держит ее в руках и достает оттуда одежду.
Из магического мира в реальный: в одной из сцен Гарри беседует с волшебником Эльфиасом Дожем (его сыграл Дэвид Рилль). Он пытается узнать больше о профессоре Дамблдоре (Майкл Гэмбон), с которым Эльфиас дружил.
Дож утверждал, что знает Дамблдора дольше всех. Очень вероятно, что так оно и было.
Для актеров уж точно: Рилль и Гэмбон снимались вместе в фильме "Много шума из ничего" 1967 года, встретились на проекте "Поющий детектив" в 1986-м и только потом сыграли в поттериане.
Из магического мира в реальный: в одной из сцен Гарри беседует с волшебником Эльфиасом Дожем (его сыграл Дэвид Рилль). Он пытается узнать больше о профессоре Дамблдоре (Майкл Гэмбон), с которым Эльфиас дружил.
Дож утверждал, что знает Дамблдора дольше всех. Очень вероятно, что так оно и было.
Для актеров уж точно: Рилль и Гэмбон снимались вместе в фильме "Много шума из ничего" 1967 года, встретились на проекте "Поющий детектив" в 1986-м и только потом сыграли в поттериане.
Все знают шутки про "британскую коммуналку": любимые актеры постоянно снимаются друг с другом в разных проектах.
В фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" засветились пять артистов, которые потом перекочевали в сагу о борьбе за Железный трон.
Так, Наталия Тена (Нимфадора Тонкс) в "Игре престолов" стала одичалой по имени Оша. Мишель Фэрли (которая играла миссис Грейнджер) — Кейтлин Старк, а Фредди Строма (гриффиндорец Кормак Маклагген) сыграл Диккона Тарли.
Дэвид Брэдли (Аргус Филч) перевоплотился в Уолдера Фрея, а Ральф Инесон (пожиратель смерти Амикус Кэрроу) предстал в образе Дагмера Клефтджоя.
Все знают шутки про "британскую коммуналку": любимые актеры постоянно снимаются друг с другом в разных проектах.
В фильме "Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1" засветились пять артистов, которые потом перекочевали в сагу о борьбе за Железный трон.
Так, Наталия Тена (Нимфадора Тонкс) в "Игре престолов" стала одичалой по имени Оша. Мишель Фэрли (которая играла миссис Грейнджер) — Кейтлин Старк, а Фредди Строма (гриффиндорец Кормак Маклагген) сыграл Диккона Тарли.
Дэвид Брэдли (Аргус Филч) перевоплотился в Уолдера Фрея, а Ральф Инесон (пожиратель смерти Амикус Кэрроу) предстал в образе Дагмера Клефтджоя.
В попытке найти очередной крестраж Гарри и Гермиона отправились в Годрикову впадину, где жили родители Поттера до гибели.
Это место существует в реальности: сцену снимали в деревне Лавенхем в Саффолке. Натурой стали средневековые фахверковые дома.
Потом общий вид чуть преобразили с помощью компьютерной графики и декораций (частично использовали те, что задействовали на съемках Хогсмида в картине "Гарри Поттер и узник Азкабана").
При этом в фильме герои перемещаются в деревню в своем обличье, а в книге Гарри и Гермиона выпили оборотное зелье, чтобы выглядеть по-другому и остаться неузнанными.
В попытке найти очередной крестраж Гарри и Гермиона отправились в Годрикову впадину, где жили родители Поттера до гибели.
Это место существует в реальности: сцену снимали в деревне Лавенхем в Саффолке. Натурой стали средневековые фахверковые дома.
Потом общий вид чуть преобразили с помощью компьютерной графики и декораций (частично использовали те, что задействовали на съемках Хогсмида в картине "Гарри Поттер и узник Азкабана").
При этом в фильме герои перемещаются в деревню в своем обличье, а в книге Гарри и Гермиона выпили оборотное зелье, чтобы выглядеть по-другому и остаться неузнанными.
Несмотря на большое количество персонажей, в первой части "Даров смерти" не появились декан Гриффиндора (а потом директор Хогвартса) Минерва МакГонагалл (Мэгги Смит) и завхоз Аргус Филч.
В принципе, это логично, учитывая, что они живут в Хогвартсе, который не показан в фильме. Но без таких колоритных героев картине как будто чего-то не хватает.
Несмотря на большое количество персонажей, в первой части "Даров смерти" не появились декан Гриффиндора (а потом директор Хогвартса) Минерва МакГонагалл (Мэгги Смит) и завхоз Аргус Филч.
В принципе, это логично, учитывая, что они живут в Хогвартсе, который не показан в фильме. Но без таких колоритных героев картине как будто чего-то не хватает.
Ходили слухи, что в фильме будут сцены с обнаженным Дэниелом Рэдклиффом. Но создатели от этого отказались — возможно, чтобы не получить более строгий рейтинг картины.
Хотя один эпизод, с оговорками, все же включили. Это момент поцелуя-иллюзии Гарри и Гермионы, который представляет себе Рон.
Создается впечатление, что Рэдклифф и Уотсон снимались обнаженными, но на самом деле они в джинсах, а Уотсон еще и в лифчике без бретелек. Режиссер Дэвид Йейтс рассказывал, что "ненужные" предметы одежды потом затенили туманом.
А чтобы нормально отснять сцену, с площадки пришлось выгнать Руперта Гринта. Он безостановочно смеялся за кадром, как только включалась камера, — подшучивал над смущающимися Дэниелом и Эммой.
Ходили слухи, что в фильме будут сцены с обнаженным Дэниелом Рэдклиффом. Но создатели от этого отказались — возможно, чтобы не получить более строгий рейтинг картины.
Хотя один эпизод, с оговорками, все же включили. Это момент поцелуя-иллюзии Гарри и Гермионы, который представляет себе Рон.
Создается впечатление, что Рэдклифф и Уотсон снимались обнаженными, но на самом деле они в джинсах, а Уотсон еще и в лифчике без бретелек. Режиссер Дэвид Йейтс рассказывал, что "ненужные" предметы одежды потом затенили туманом.
А чтобы нормально отснять сцену, с площадки пришлось выгнать Руперта Гринта. Он безостановочно смеялся за кадром, как только включалась камера, — подшучивал над смущающимися Дэниелом и Эммой.
Впрочем, Рэдклифф получил возможность отомстить на съемках второй части фильма — тогда уже Руперт оказался на месте Дэна.
"Было ужасно!" — вспоминал Гринт этот эпизод с Уотсон. Все потому, что актеры, которые в жизни стали друзьями, никак не могли изобразить романтический поцелуй влюбленных Рона и Гермионы.
Но с десятого дубля у них получилось. Хорошо, что в финале саги, в сцене на платформе 9 3/4 по сценарию никому целоваться не пришлось.
Впрочем, Рэдклифф получил возможность отомстить на съемках второй части фильма — тогда уже Руперт оказался на месте Дэна.
"Было ужасно!" — вспоминал Гринт этот эпизод с Уотсон. Все потому, что актеры, которые в жизни стали друзьями, никак не могли изобразить романтический поцелуй влюбленных Рона и Гермионы.
Но с десятого дубля у них получилось. Хорошо, что в финале саги, в сцене на платформе 9 3/4 по сценарию никому целоваться не пришлось.