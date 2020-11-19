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На форуме "Уроки Нюрнберга" расскажут, как ряд нацистов ушли от наказания
На форуме "Уроки Нюрнберга" расскажут, как ряд нацистов ушли от наказания
Российское историческое общество (РИО) на предстоящем форуме "Уроки Нюрнберга", приуроченном к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, проведет сессию,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:41
2020-11-19T12:41
музей победы
российское историческое общество
сергей нарышкин
германия
нюрнберг
уинстон черчилль
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) на предстоящем форуме "Уроки Нюрнберга", приуроченном к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, проведет сессию, участники которой расскажут, как и почему ряд видных нацистов тогда ушли от наказания и в дальнейшем использовались Западом для борьбы с "русской угрозой", сообщил РИА Новости председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга" пройдет в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября."На пленарном заседании форума выступит председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. А на следующий день пройдут дискуссии на нескольких площадках. Мы выступаем организатором площадки, на которой состоится сессия "После Нюрнберга: избегнутое возмездие, - сказал Могилевский. - В ходе этой сессии мы хотим заострить внимание участников форума на том, что далеко не все нацистские преступники по итогам Нюрнберга оказались на скамье подсудимых".Хотя Нюрнбергский процесс был большим достижением бывших союзников по Второй мировой войне, ход трибунала сильно зависел от состояния отношений между державами-победительницами на тот момент, пояснил Могилевский. "И когда эти отношения стали ухудшаться, особенно когда прозвучала печально известная речь Черчилля в Фултоне, это отразилось и на результатах Нюрнбергского трибунала", - добавил собеседник агентства.Многим представителям руководства Третьего рейха и германским промышленникам удалось уйти от возмездия – они или получили довольно небольшие сроки, или вообще были оправданы, напомнил Могилевский."И они очень быстро восстановили свое высокое общественное положение и нашли себя в борьбе с пресловутой "русской угрозой". Достаточно назвать таких промышленников, как Альфрид Крупп и Фридрих Флик, или руководителя разведки ФРГ Рейнхарда Гелена. Вот о том, как это получилось, и будет идти речь на нашей сессии", - сказал собеседник агентства.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
https://ria.ru/20201117/forum-1584975479.html
https://ria.ru/20201103/peregovory-1582822955.html
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музей победы, российское историческое общество, сергей нарышкин, германия, нюрнберг, уинстон черчилль, общество

На форуме "Уроки Нюрнберга" расскажут, как ряд нацистов ушли от наказания

12:41 19.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаМузей Победы на Поклонной горе в Москве
Музей Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российское историческое общество (РИО) на предстоящем форуме "Уроки Нюрнберга", приуроченном к 75-летию начала Нюрнбергского трибунала, проведет сессию, участники которой расскажут, как и почему ряд видных нацистов тогда ушли от наказания и в дальнейшем использовались Западом для борьбы с "русской угрозой", сообщил РИА Новости председатель правления РИО, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
Международный научно-практический форум "Уроки Нюрнберга" пройдет в Музее Победы на Поклонной Горе 20-21 ноября.
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"На пленарном заседании форума выступит председатель Российского исторического общества Сергей Евгеньевич Нарышкин. А на следующий день пройдут дискуссии на нескольких площадках. Мы выступаем организатором площадки, на которой состоится сессия "После Нюрнберга: избегнутое возмездие, - сказал Могилевский. - В ходе этой сессии мы хотим заострить внимание участников форума на том, что далеко не все нацистские преступники по итогам Нюрнберга оказались на скамье подсудимых".
Хотя Нюрнбергский процесс был большим достижением бывших союзников по Второй мировой войне, ход трибунала сильно зависел от состояния отношений между державами-победительницами на тот момент, пояснил Могилевский. "И когда эти отношения стали ухудшаться, особенно когда прозвучала печально известная речь Черчилля в Фултоне, это отразилось и на результатах Нюрнбергского трибунала", - добавил собеседник агентства.
Многим представителям руководства Третьего рейха и германским промышленникам удалось уйти от возмездия – они или получили довольно небольшие сроки, или вообще были оправданы, напомнил Могилевский.
"И они очень быстро восстановили свое высокое общественное положение и нашли себя в борьбе с пресловутой "русской угрозой". Достаточно назвать таких промышленников, как Альфрид Крупп и Фридрих Флик, или руководителя разведки ФРГ Рейнхарда Гелена. Вот о том, как это получилось, и будет идти речь на нашей сессии", - сказал собеседник агентства.
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Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
Нюрнбергский процесс начался 20 ноября 1945 года и закончился 1 октября 1946 года. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Все 403 заседания суда были открытыми. Его работу широко освещала мировая пресса, велась прямая радиотрансляция. Из признанных виновными в тяжких преступлениях против мира и человечности 12 подсудимых были приговорены к смертной казни через повешение. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме.
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