https://ria.ru/20201119/finiki-1585394635.html

Пища долгожителей: все о пользе и вреде фиников

Пища долгожителей: все о пользе и вреде фиников

Финики — это съедобные плоды финиковой пальмы, которые ценятся за богатство витаминами и минералами. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:18

2020-11-19T17:18

2020-11-19T18:17

финики

витамины

еда

кулинария

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Финики — это съедобные плоды финиковой пальмы, которые ценятся за богатство витаминами и минералами. О пользе и противопоказаниях - в материале РИА Новости. Родина и история финиковЭтот фрукт, растущий на финиковых деревьях, которые иначе называются “Феникс”, известен с древних времен и на протяжении тысячелетий считался одним из основных видов пищи на территории Африки и Ближнего Востока. По одной из версий, финиковые пальмы впервые появились в странах Персидского залива, а археологические свидетельства указывают, что в восточной части Аравийского полуострова финики культивировались за 6 тысяч лет до нашей эры. Для жителей Древнего Востока это был ценнейший плод из-за своей доступности, вкусовых качеств и полезных свойств. Считалось, что финики содержат все необходимые человеку вещества, поэтому их брали в длительные походы. Фрукты изображали на стенах храмов Вавилонии и Ассирии, а в Древнем Египте из них делали вино и увековечивали этот процесс на стенах гробниц. Также финики много раз упоминаются в Библии и Коране.В раннем Средневековье с плодами финиковой пальмы познакомились на территории Южной и Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Испании и Италии. Затем в 1796 году испанские исследователи привезли их в Калифорнию.Сейчас самый популярный сорт - даглет нур, название которого переводится как “палец света”. Его употребляют в свежем, жареном, вареном виде, но чаще всего - сушат и вялят. Чем полезны финикиЕще с древних времен известно о полезных свойствах фиников. Считалось, что они не только отлично насыщают и дают силу, но и влияют на мужскую потенцию, а также увеличивают продолжительность жизни. Эти плоды богаты медью, железом, магнием, цинком, марганцем, калием, кальцием и витаминами А, С, В1, В2, В6. В их составе присутствуют 23 вида аминокислот, которые отсутствуют в большинстве фруктов. Обладают довольно высокой калорийностью - на 100 грамм фиников приходится 274 ккал. Несмотря на большое количество углеводов, могут входить в диету в качестве замены сладостей.Плоды помогают бороться с вирусными инфекциями, а также успокаивают кашель и выводят мокроту. Обладают общеукрепляющим действием, способны тонизировать и придавать силы. Финики полезны при анемии, гипертонии, для мозговой деятельности, благотворно влияют на сердце, почки и печень.Когда они опасныНесмотря на все полезные свойства, финики способны нанести вред и имеют ряд противопоказаний. “Большое потребление этих сухофруктов может вызвать некоторые проблемы с ЖКТ, например, вздутие, расстройство желудка или диарею. Аллергия на них встречается редко, но бывает”, - подчеркнула Хованская.Из-за высокого гликемического индекса и высокого содержания сахара (60-65% в сушеных плодах) некоторые специалисты рекомендуют вообще отказаться от фиников при диабете. Кроме этого, любой человек должен ограничить их потребление и съедать не более 15 штук в день, иначе продукт нанесет организму вред вместо пользы. Как применяют в медицинеВысокое содержание клетчатки в плодах улучшает состояние микрофлоры кишечника, поэтому их рекомендуют при запорах и кишечных расстройствах. Финики также полезны для беременных и кормящих мам. Дело в том, что в них есть особые вещества, которые укрепляют мышцы матки и снижают риск кровотечений, облегчают течение родов. Окситоцин, входящий в состав этих фруктов, помогает справиться с дородовой или послеродовой депрессиями, укрепить нервную систему и улучшить качество молока.Из-за богатого витаминами и микроэлементами состава продукт хорош для тех, кто занимается спортом или часто устает. Финики полезны и для пожилых людей, потому что вообще не содержат холестерина и защищают от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря магнию и калию. Эти фрукты способны регулировать уровень глюкозы в крови, снижать риск развития патологий сосудов и поддерживать кислотный баланс организма.Применение в кулинарииДля приготовления блюд подходят как сушеные, так и свежие финики. Из них производятся финиковый сахар, мед, мука и сок, из которого делают алкогольные напитки. Фрукт можно применять в широком разнообразии рецептов. Неплохо сочетается с мясом, молоком, йогуртами, подходит для салатов, плова, компотов и киселей. Особенно часто используется для приготовления кондитерских изделий, выпечки и десертов, для которых финики начиняют марципаном, орехами, сырами, цукатами и поливают шоколадной глазурью. Как выбрать и хранитьЦвет зрелых фиников должен быть темно-коричневым и равномерным. Более светлые оттенки говорят о том, что плоды не совсем созрели. По внешнему виду они должны быть матовыми, цельными, без механических повреждений, а на ощупь - в меру мягкими, но не слишком жесткими. При выборе фиников нужно обратить внимание и на их запах: если сухофрукт пахнет брожением, значит он залежался на складе. Наличие трещин говорит о том, что продукт высушивали в печи, от него может отслаиваться кожица и присутствовать жареный привкус. Также высушенный в печи финик может быть слишком липким, жирным и обработанным сахарным сиропом для придания сладости. Качественный фрукт таких признаков лишен. Считается, что лучше выбирать плоды с косточкой, потому что они сохраняют наибольшее количество витаминов и полезных минералов.Хранить плоды следует в холодильнике в плотно закрытом контейнере, чтобы они дольше сохранили свой вкус и не впитывали посторонние запахи. В случае недолгого хранения их можно убрать в темное прохладное место. Как правильно употреблятьРекомендуется есть финики в первой половине дня из-за их высокой калорийности. “Перед потреблением советую не просто помыть их от прилавочной пыли, но и вымочить, чтобы избавиться от лишнего добавленного сахара”, - советует Вероника Хованская.

https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

https://ria.ru/20201112/tmin-1584314399.html

https://ria.ru/20060417/46492754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

финики, витамины, еда, кулинария