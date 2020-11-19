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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201119/fanar-1585252049.html
Украинские раскольники получили неожиданный удар
Украинские раскольники получили неожиданный удар
Константинопольский патриархат при поддержке США, помимо зависящей от него "Православной церкви Украины", создал в этой стране еще одну структуру, уже в полном... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:00
2020-11-19T08:00
религия и мировоззрение
майк помпео
константинопольский патриархат
украинская автокефальная православная церковь (уапц)
украинская православная церковь
петр порошенко
владимир зеленский
москва
стамбул
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Константинопольский патриархат при поддержке США, помимо зависящей от него "Православной церкви Украины", создал в этой стране еще одну структуру, уже в полном и прямом своем подчинении — экзархат. О том, к чему может привести двоевластие среди украинских раскольников, — в материале РИА Новости.Вместе с Белым домомОчередной визит госсекретаря США Майка Помпео в Турцию обернулся скандалом. Статусный американский политик не встречался ни с кем из турецких коллег. Зато наведался в стамбульский район Фанар, в резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея.На встрече стороны традиционно обменялись дифирамбами. Для США Варфоломей ни много ни мало — "лидер православного мира", хотя де-факто и де-юре (то есть по канонам православия) это не так. Кроме того, Константинопольская церковь рассматривается Белым домом как "ключевой партнер", в том числе и в "распространении религиозных свобод", ставшем несколько месяцев назад для Вашингтона внешнеполитической догмой.И нет сомнения в том, что Фанар поможет насаждать американские религиозные ценности. В том числе и на Украине.В последние недели патриарх Варфоломей уже открыто говорит о притязаниях на украинскую паству. То он назовет верующих единственной в стране канонической Украинской православной церкви "неблагодарными детьми", то и вовсе откажется признавать ее."В духе пастырской чуткости мы временно терпим существование украинских иерархов не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) на Украине", — заявил Константинопольский патриарх в конце октября.Словно у УПЦ нет ни 12 тысяч приходов, ни миллионов верующих по всей стране. Все они должны принадлежать не канонической Украинской церкви. Тогда кому?Два условияЗа месяц до визита Помпео на Фанаре патриарх Варфоломей беседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Прежде между ними были довольно напряженные отношения. И оттого заявление по итогам встречи оказалось неожиданным и обескуражило многих: глава украинского государства пообещал довести до конца начатое его предшественником дело.А речь вот о чем: в 2018-м президент Украины Петр Порошенко уговорил Фанар поучаствовать в церковной авантюре. Политик задумал создать "единую независимую от Москвы церковь", надеясь тем самым улучшить рейтинг перед выборами. Новая структура должна была объединить три религиозные организации: каноническую УПЦ и раскольнические "Киевский патриархат" (КП) с "Украинской автокефальной православной церковью" (УАПЦ).Каноническая Украинская церковь — крупнейшая в стране — сразу от этого отказалась: политике не место во внутрицерковных делах, а раскольники должны сначала покаяться. КП и УАПЦ согласились.Но без помощи православных авторитетов извне при слиянии раскольников новая структура так и осталась бы полностью раскольнической и маргинальной в глазах верующих. Чтобы придать ей хоть какую-то легитимность, Порошенко обратился за помощью в Константинопольский патриархат. Тот должен был даровать "новой церкви" томос об автокефалии — церковный документ о независимости в православном мире. Хотя по канонам Константинополь не имел на это права: Украина находится в юрисдикции Русской православной церкви, и только РПЦ может принимать подобные решения в отношении украинских церковных структур.Фанар выдвинул президенту два условия. Во-первых, тот должен переманить на свою сторону как можно больше архиереев УПЦ. Во-вторых, отдать Константинопольскому патриархату в прямое управление наиболее значимые приходы и монастыри Украины, включая Киевскую и Почаевскую лавры — они получают статус "ставропигий Вселенского патриархата" (как именует себя Константинополь).Первое обещание политик не сдержал: к новосозданной ПЦУ примкнули лишь два епископа УПЦ — митрополиты Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко). Первого хотели видеть во главе новой структуры и светский Киев, и церковный Стамбул. Но пост занял выдвиженец "Киевского патриархата" Епифаний Думенко.Один из главных принципов христианстваПеред вручением томоса раскольникам 6 января 2019 года Фанару пришлось совершить хиротонию (рукоположение) Думенко — специальный обряд возведения в епископский сан. Этого требовало одно из древнейших правил христианства.Согласно вероучению православной и католической церквей, каждый священнослужитель обладает благодатью Святого Духа, что позволяет ему совершать таинства и обряды. Эта благодать мистическим образом последовательно передается от одного духовного лица к другому уже на протяжении двух тысяч лет — в ритуале рукоположения, возведения в сан. Первыми эти обряды совершили апостолы, на которых и сошел Святой Дух (верующие празднуют это событие как День Святой Троицы). Сам принцип передачи благодати из поколения в поколение называется "апостольским преемством".Именно соблюдение этого принципа и делает легитимным того или иного священнослужителя, а совершаемые им обряды — действительными. По канонам хиротонию может совершать только епископ. Если его запретили в служении, он лишается всех священнических прав. Так было, например, с основателем самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филаретом Денисенко — с 1992 года он не может назначать новых епископов и священников.Однако и КП, и УАПЦ целиком состоят из самосвятов. Думенко в их числе. Лишь два епископа-перебежчика из УПЦ обладают легитимным статусом, хоть с конца 2018 года, с момента ухода из канонической Церкви, они в ней считаются запрещенными в служении."В глазах Фанара и его союзников только эти епископы, по сути, остаются каноническими представителями ПЦУ. Сами они ощущают себя некой элитой внутри этой структуры. Прочие находятся на расстоянии, и контакты с ними минимизируются, насколько это возможно", — говорит источник РИА Новости в украинских церковных кругах."Вернуть обещанное"На большинстве мероприятий с участием Фанара со стороны ПЦУ присутствует ныне запрещенный УПЦ в служении ее бывший митрополит Александр (Драбинко). Он был и на хиротонии нового экзарха — представителя Константинопольского патриархата на Украине — епископа Михаила (Анищенко).За это Драбинко подвергся нападкам со стороны "коллег" по ПЦУ. И неспроста, ведь "новая церковь" получила удар оттуда, откуда не ждали.Перед созданием ПЦУ осенью 2018-го патриарх Варфоломей уже назначал на Украину экзархов. По задумке Фанара, они вместе с примкнувшим духовенством канонической УПЦ должны были поставить своих, канонических священников. А управлял бы ими беглый (прежде служивший в УПЦ) митрополит Симеон (Шостацкий). Его же хотел видеть во главе структуры Порошенко.Но состоявшийся 15 декабря 2018-го "объединительный собор" решил иначе. Большинство его участников — выходцы из "Киевского патриархата" — под давлением своего лидера Филарета Денисенко выбрали Епифания (Думенко). Это не только не придало легитимности новой организации, но и породило внутренние конфликты, приведя в итоге к еще одному расколу.Тогда миссию спецпредставителей Фанара поспешно свернули. Однако теперь Константинополь решил не просто учредить представительство, а создать полноценную епархию, которая формально "призвана окормлять православных греков на территории Украины".Но во главе экзархата поставили этнического украинца. Он будет служить в Андреевской церкви Киева — первом и на данный момент единственном объекте, переданном Константинополю."В свете примирения с Зеленским патриарх Варфоломей запустил процесс создания ставропигий — то, что ему некогда обещал Порошенко", — отмечает собеседник агентства в церковных кругах."Границы размыты"Теперь на Украине ждут следующего шага Фанара. В самое ближайшее время там могут озвучить претензии на новые церковные объекты в стране, полагает историк украинского православия Владислав Петрушко."Думаю, поднимут вопрос как минимум об Успенской ставропигии во Львове. В целом объектов, которые некогда были ставропигиями Константинополя, довольно много. Собственно, для этого и назначили экзарха — этнического украинца", — говорит он.Еще одна цель — "больше сблизиться с ПЦУ". Дело в том, что эта структура и так находится в полузависимом положении. Согласно томосу, она, например, не может принимать ключевые решения во внешней и внутренней политике без согласования с синодом Константинопольской церкви."Теперь контроль усилится. А вообще, границы между структурами размываются — Фанар, по сути, поглощает ПЦУ", — подчеркивает Петрушко.Этим довольны далеко не все. Прошлогодний раскол в ПЦУ, в результате которого Денисенко возродил ликвидированный им же "Киевский патриархат", произошел в том числе из-за недовольства полуавтономным статусом. В итоге раскольник потребовал для Украины новый, "настоящий томос", переманив на свою сторону десятки священников. Теперь же настало время определиться и остальным в "новой церкви", за кого они — за Киев или за Стамбул.
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майк помпео, константинопольский патриархат, украинская автокефальная православная церковь (уапц), украинская православная церковь, петр порошенко, владимир зеленский, москва, стамбул, сша, в мире

Украинские раскольники получили неожиданный удар

08:00 19.11.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisКонстантинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Олег Налисник. Константинопольский патриархат при поддержке США, помимо зависящей от него "Православной церкви Украины", создал в этой стране еще одну структуру, уже в полном и прямом своем подчинении — экзархат. О том, к чему может привести двоевластие среди украинских раскольников, — в материале РИА Новости.

Вместе с Белым домом

Очередной визит госсекретаря США Майка Помпео в Турцию обернулся скандалом. Статусный американский политик не встречался ни с кем из турецких коллег. Зато наведался в стамбульский район Фанар, в резиденцию Константинопольского патриарха Варфоломея.
На встрече стороны традиционно обменялись дифирамбами. Для США Варфоломей ни много ни мало — "лидер православного мира", хотя де-факто и де-юре (то есть по канонам православия) это не так. Кроме того, Константинопольская церковь рассматривается Белым домом как "ключевой партнер", в том числе и в "распространении религиозных свобод", ставшем несколько месяцев назад для Вашингтона внешнеполитической догмой.
И нет сомнения в том, что Фанар поможет насаждать американские религиозные ценности. В том числе и на Украине.
В последние недели патриарх Варфоломей уже открыто говорит о притязаниях на украинскую паству. То он назовет верующих единственной в стране канонической Украинской православной церкви "неблагодарными детьми", то и вовсе откажется признавать ее.
"В духе пастырской чуткости мы временно терпим существование украинских иерархов не как местных правящих епископов, а лишь как титулярных или тех, что находятся (имеют резиденцию) на Украине", — заявил Константинопольский патриарх в конце октября.
© AP Photo / Emrah GurelКонстантинопольский патриарх Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
Константинопольский патриарх Варфоломей
Словно у УПЦ нет ни 12 тысяч приходов, ни миллионов верующих по всей стране. Все они должны принадлежать не канонической Украинской церкви. Тогда кому?

Два условия

За месяц до визита Помпео на Фанаре патриарх Варфоломей беседовал с украинским президентом Владимиром Зеленским. Прежде между ними были довольно напряженные отношения. И оттого заявление по итогам встречи оказалось неожиданным и обескуражило многих: глава украинского государства пообещал довести до конца начатое его предшественником дело.
А речь вот о чем: в 2018-м президент Украины Петр Порошенко уговорил Фанар поучаствовать в церковной авантюре. Политик задумал создать "единую независимую от Москвы церковь", надеясь тем самым улучшить рейтинг перед выборами. Новая структура должна была объединить три религиозные организации: каноническую УПЦ и раскольнические "Киевский патриархат" (КП) с "Украинской автокефальной православной церковью" (УАПЦ).
Каноническая Украинская церковь — крупнейшая в стране — сразу от этого отказалась: политике не место во внутрицерковных делах, а раскольники должны сначала покаяться. КП и УАПЦ согласились.
Но без помощи православных авторитетов извне при слиянии раскольников новая структура так и осталась бы полностью раскольнической и маргинальной в глазах верующих. Чтобы придать ей хоть какую-то легитимность, Порошенко обратился за помощью в Константинопольский патриархат. Тот должен был даровать "новой церкви" томос об автокефалии — церковный документ о независимости в православном мире. Хотя по канонам Константинополь не имел на это права: Украина находится в юрисдикции Русской православной церкви, и только РПЦ может принимать подобные решения в отношении украинских церковных структур.
© Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и Вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Президент Украины Петр Порошенко, Митрополит Епифаний и Вселенский Патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019 - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и Вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Фанар выдвинул президенту два условия. Во-первых, тот должен переманить на свою сторону как можно больше архиереев УПЦ. Во-вторых, отдать Константинопольскому патриархату в прямое управление наиболее значимые приходы и монастыри Украины, включая Киевскую и Почаевскую лавры — они получают статус "ставропигий Вселенского патриархата" (как именует себя Константинополь).
Первое обещание политик не сдержал: к новосозданной ПЦУ примкнули лишь два епископа УПЦ — митрополиты Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко). Первого хотели видеть во главе новой структуры и светский Киев, и церковный Стамбул. Но пост занял выдвиженец "Киевского патриархата" Епифаний Думенко.

Один из главных принципов христианства

Перед вручением томоса раскольникам 6 января 2019 года Фанару пришлось совершить хиротонию (рукоположение) Думенко — специальный обряд возведения в епископский сан. Этого требовало одно из древнейших правил христианства.
Согласно вероучению православной и католической церквей, каждый священнослужитель обладает благодатью Святого Духа, что позволяет ему совершать таинства и обряды. Эта благодать мистическим образом последовательно передается от одного духовного лица к другому уже на протяжении двух тысяч лет — в ритуале рукоположения, возведения в сан. Первыми эти обряды совершили апостолы, на которых и сошел Святой Дух (верующие празднуют это событие как День Святой Троицы). Сам принцип передачи благодати из поколения в поколение называется "апостольским преемством".
Именно соблюдение этого принципа и делает легитимным того или иного священнослужителя, а совершаемые им обряды — действительными. По канонам хиротонию может совершать только епископ. Если его запретили в служении, он лишается всех священнических прав. Так было, например, с основателем самопровозглашенного "Киевского патриархата" Филаретом Денисенко — с 1992 года он не может назначать новых епископов и священников.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание синода Православной церкви Украины
Заседание синода Православной церкви Украины - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание синода Православной церкви Украины
Однако и КП, и УАПЦ целиком состоят из самосвятов. Думенко в их числе. Лишь два епископа-перебежчика из УПЦ обладают легитимным статусом, хоть с конца 2018 года, с момента ухода из канонической Церкви, они в ней считаются запрещенными в служении.
"В глазах Фанара и его союзников только эти епископы, по сути, остаются каноническими представителями ПЦУ. Сами они ощущают себя некой элитой внутри этой структуры. Прочие находятся на расстоянии, и контакты с ними минимизируются, насколько это возможно", — говорит источник РИА Новости в украинских церковных кругах.

"Вернуть обещанное"

На большинстве мероприятий с участием Фанара со стороны ПЦУ присутствует ныне запрещенный УПЦ в служении ее бывший митрополит Александр (Драбинко). Он был и на хиротонии нового экзарха — представителя Константинопольского патриархата на Украине — епископа Михаила (Анищенко).
За это Драбинко подвергся нападкам со стороны "коллег" по ПЦУ. И неспроста, ведь "новая церковь" получила удар оттуда, откуда не ждали.
Перед созданием ПЦУ осенью 2018-го патриарх Варфоломей уже назначал на Украину экзархов. По задумке Фанара, они вместе с примкнувшим духовенством канонической УПЦ должны были поставить своих, канонических священников. А управлял бы ими беглый (прежде служивший в УПЦ) митрополит Симеон (Шостацкий). Его же хотел видеть во главе структуры Порошенко.
© Фото : Украинская Православная ЦерковьЗапрещенный в служении митрополит Симеон (Шостацкий)
Митрополит Винницкий и Барский Симеон - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : Украинская Православная Церковь
Запрещенный в служении митрополит Симеон (Шостацкий)
Но состоявшийся 15 декабря 2018-го "объединительный собор" решил иначе. Большинство его участников — выходцы из "Киевского патриархата" — под давлением своего лидера Филарета Денисенко выбрали Епифания (Думенко). Это не только не придало легитимности новой организации, но и породило внутренние конфликты, приведя в итоге к еще одному расколу.
Тогда миссию спецпредставителей Фанара поспешно свернули. Однако теперь Константинополь решил не просто учредить представительство, а создать полноценную епархию, которая формально "призвана окормлять православных греков на территории Украины".
Но во главе экзархата поставили этнического украинца. Он будет служить в Андреевской церкви Киева — первом и на данный момент единственном объекте, переданном Константинополю.
"В свете примирения с Зеленским патриарх Варфоломей запустил процесс создания ставропигий — то, что ему некогда обещал Порошенко", — отмечает собеседник агентства в церковных кругах.

"Границы размыты"

Теперь на Украине ждут следующего шага Фанара. В самое ближайшее время там могут озвучить претензии на новые церковные объекты в стране, полагает историк украинского православия Владислав Петрушко.
"Думаю, поднимут вопрос как минимум об Успенской ставропигии во Львове. В целом объектов, которые некогда были ставропигиями Константинополя, довольно много. Собственно, для этого и назначили экзарха — этнического украинца", — говорит он.
Еще одна цель — "больше сблизиться с ПЦУ". Дело в том, что эта структура и так находится в полузависимом положении. Согласно томосу, она, например, не может принимать ключевые решения во внешней и внутренней политике без согласования с синодом Константинопольской церкви.
"Теперь контроль усилится. А вообще, границы между структурами размываются — Фанар, по сути, поглощает ПЦУ", — подчеркивает Петрушко.
Этим довольны далеко не все. Прошлогодний раскол в ПЦУ, в результате которого Денисенко возродил ликвидированный им же "Киевский патриархат", произошел в том числе из-за недовольства полуавтономным статусом. В итоге раскольник потребовал для Украины новый, "настоящий томос", переманив на свою сторону десятки священников. Теперь же настало время определиться и остальным в "новой церкви", за кого они — за Киев или за Стамбул.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Религия и мировоззрение
"Сигнал для США". Зачем Зеленский вдруг услужил раскольникам
 
Религия и мировоззрениеМайк ПомпеоКонстантинопольский патриархатУкраинская автокефальная православная церковь (УАПЦ)Украинская православная церковьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМоскваСтамбулСШАВ мире
 
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