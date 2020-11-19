Назван фактор, влияющий на тяжесть коронавируса
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациент, переболевший COVID-19, сдает плазму в городской клинической больнице №52 в Москве
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Как курение может подействовать на течение COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Демин.
По его словам, именно курение сильнее всего уменьшает внутренние резервы, которые заложены в человеческий организм природой. Самый серьезный удар при этом наносится по системе дыхания, отметил Андрей Демин.
"Когда человек курит или употребляет алкоголь, но ему кажется, что он полностью здоров, то у него эти функциональные резервы резко снижаются. А когда организм еще нагружается заболеванием, особенно таким неприятным, как вирусные болезни, вроде COVID-19, тогда уже получается видно дно. Кто-то это дно начинает даже пробивать", – объяснил профессор.
Но процесс этот обратим. Функциональный резерв можно восстановить. Нужно отказаться от вредной привычки и не мешать организму защищаться от коронавируса, рекомендует Андрей Демин.
"Есть огромное количество форм потребления никотина. В любом случае надо от них отказываться и не возвращаться. Можно обратиться к медикам, которые помогут бросить. Резервы, которые вы сможете накопить в своем организме, если откажетесь от этой привычки, укрепят вашу иммунную систему и защитят вас от очень многих неприятностей, в том числе от ковида", – сказал Андрей Демин в интервью радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.