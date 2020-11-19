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Назван фактор, влияющий на тяжесть коронавируса

Назван фактор, влияющий на тяжесть коронавируса

Как курение может подействовать на течение COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik профессор Первого Московского государственного медицинского университета РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T04:14

2020-11-19T04:14

2020-11-19T04:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

курение

андрей демин

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Как курение может подействовать на течение COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Демин. По его словам, именно курение сильнее всего уменьшает внутренние резервы, которые заложены в человеческий организм природой. Самый серьезный удар при этом наносится по системе дыхания, отметил Андрей Демин. Но процесс этот обратим. Функциональный резерв можно восстановить. Нужно отказаться от вредной привычки и не мешать организму защищаться от коронавируса, рекомендует Андрей Демин. "Есть огромное количество форм потребления никотина. В любом случае надо от них отказываться и не возвращаться. Можно обратиться к медикам, которые помогут бросить. Резервы, которые вы сможете накопить в своем организме, если откажетесь от этой привычки, укрепят вашу иммунную систему и защитят вас от очень многих неприятностей, в том числе от ковида", – сказал Андрей Демин в интервью радио Sputnik.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, курение, андрей демин, здоровье - общество, общество