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Распространение нового коронавируса
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Назван фактор, влияющий на тяжесть коронавируса
Назван фактор, влияющий на тяжесть коронавируса
Как курение может подействовать на течение COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik профессор Первого Московского государственного медицинского университета РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T04:14
2020-11-19T04:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
курение
андрей демин
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Как курение может подействовать на течение COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Демин. По его словам, именно курение сильнее всего уменьшает внутренние резервы, которые заложены в человеческий организм природой. Самый серьезный удар при этом наносится по системе дыхания, отметил Андрей Демин. Но процесс этот обратим. Функциональный резерв можно восстановить. Нужно отказаться от вредной привычки и не мешать организму защищаться от коронавируса, рекомендует Андрей Демин. "Есть огромное количество форм потребления никотина. В любом случае надо от них отказываться и не возвращаться. Можно обратиться к медикам, которые помогут бросить. Резервы, которые вы сможете накопить в своем организме, если откажетесь от этой привычки, укрепят вашу иммунную систему и защитят вас от очень многих неприятностей, в том числе от ковида", – сказал Андрей Демин в интервью радио Sputnik.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, курение, андрей демин, здоровье - общество, общество

Назван фактор, влияющий на тяжесть коронавируса

04:14 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПациент, переболевший COVID-19, сдает плазму в городской клинической больнице №52 в Москве
Пациент, переболевший COVID-19, сдает плазму в городской клинической больнице №52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Как курение может подействовать на течение COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik профессор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрей Демин.
По его словам, именно курение сильнее всего уменьшает внутренние резервы, которые заложены в человеческий организм природой. Самый серьезный удар при этом наносится по системе дыхания, отметил Андрей Демин.
"Когда человек курит или употребляет алкоголь, но ему кажется, что он полностью здоров, то у него эти функциональные резервы резко снижаются. А когда организм еще нагружается заболеванием, особенно таким неприятным, как вирусные болезни, вроде COVID-19, тогда уже получается видно дно. Кто-то это дно начинает даже пробивать", – объяснил профессор.
Но процесс этот обратим. Функциональный резерв можно восстановить. Нужно отказаться от вредной привычки и не мешать организму защищаться от коронавируса, рекомендует Андрей Демин.
"Есть огромное количество форм потребления никотина. В любом случае надо от них отказываться и не возвращаться. Можно обратиться к медикам, которые помогут бросить. Резервы, которые вы сможете накопить в своем организме, если откажетесь от этой привычки, укрепят вашу иммунную систему и защитят вас от очень многих неприятностей, в том числе от ковида", – сказал Андрей Демин в интервью радио Sputnik.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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