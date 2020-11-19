https://ria.ru/20201119/evrosoyuz-1585307304.html

В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза

В Польше заявили об угрозе распада Евросоюза

Поведение стран Запада ведет к распаду Европейского союза, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:15

2020-11-19T11:15

2020-11-19T11:15

коронавирус covid-19

евросоюз

польша

словения

венгрия

в мире

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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Поведение стран Запада ведет к распаду Европейского союза, заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик в эфире Польского радио.Ранее Венгрия заявила о том, что накладывает вето на бюджет ЕС 2021-2027 годов, а так же на дополнительный фонд, предназначенный на преодоление последствий эпидемии коронавируса. О таком же намерении заявила Польша. Действия Венгрии нашли поддержку Словении. Это связано с тем, что в бюджет ЕС водится механизм, который связывает выделение финансирования ЕС с верховенством закона в отдельных странах."Мы по правде боремся не только за соблюдение трактатов, за соблюдение правил и партнерских отношений, но в перспективе мы боремся за то, чтобы Евросоюз далее существовал не под угрозой. Потому, что такой способ действий, как предлагают сегодня некоторые страны, к сожалению и некоторые наши соседи на Западе, приведет раньше или позже к распаду Евросоюза", - сказал Дворчик."Евросоюз был создан много лет назад как союз стран, которые относились друг к другу по-партнерски, которые должны были функционировать и функционировали много лет по честным правилам. Сегодня же часть стран пробуют это изменить, пробует навязать свою волю, нарушая трактаты", - добавил он.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

польша

словения

венгрия

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коронавирус covid-19, евросоюз, польша, словения, венгрия, в мире