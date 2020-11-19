https://ria.ru/20201119/etiketki-1585301343.html
"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах
"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах
Никто... Абсолютно никто... Надпись на палке колбасы: "без сахара". Почему умение читать этикетки на продуктах (и разбираться в прочитанном) — полезная привычка? Что такое эмульгатор лецитин, трансжиры и чем занимается агент антислёживающий? Так ли хороши продукты "по ГОСТу" и с маркировкой "био", а все "ешки" — это опасные добавки?
2020-11-19T12:00
2020-11-19T12:00
2020-11-19T12:00
яснопонятно
подкаст
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"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах
Никто... Абсолютно никто... Надпись на палке колбасы: "без сахара". Почему умение читать этикетки на продуктах (и разбираться в прочитанном) — полезная привычка? Что такое эмульгатор лецитин, трансжиры и чем занимается агент антислёживающий? Так ли хороши продукты "по ГОСТу" и с маркировкой "био", а все "ешки" — это опасные добавки?
Дисклеймер. Эпизод оказывает расслабляющий и успокаивающий эффект на мам и бабушек, которые переживают за ваш рацион.Почему важно разбираться в том, что написано на этикетках? Как выбрать более здоровую еду, начать правильно питаться и при этом сэкономить? За какими наименованиями прячутся трансжиры и сахар? Как продлить срок годности продуктов? Что общего у яичного желтка и эмульгатора? И не вреден ли модифицированный крахмал? Что об этом думает наука, говорит нутрициолог, специалист по питанию Виктория Вишнякова. А Ваня и Лина рассказывают, как они ходят в магазин.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"ЯсноПонятно". Как и зачем расшифровывать этикетки на продуктах
Никто... Абсолютно никто... Надпись на палке колбасы: "без сахара". Почему умение читать этикетки на продуктах (и разбираться в прочитанном) — полезная привычка? Что такое эмульгатор лецитин, трансжиры и чем занимается агент антислёживающий? Так ли хороши продукты "по ГОСТу" и с маркировкой "био", а все "ешки" — это опасные добавки?