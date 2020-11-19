https://ria.ru/20201119/efremov-1585303784.html

Во ФСИН рассказали о перспективах Ефремова в колонии

Во ФСИН рассказали о перспективах Ефремова в колонии

При желании Михаил Ефремов может основать в колонии "целый театр", рассказал начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:56

2020-11-19T10:56

2020-11-19T12:46

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

белгородская область

белгород

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. При желании Михаил Ефремов может основать в колонии "целый театр", рассказал начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев.По его словам, закон не запрещает создавать в исправительных учреждениях специализированные кружки.При этом он отметил, что нагружать артиста тяжелой работой в цеху не планируют: в таких случаях учитывается возраст и состояние здоровья."Сначала осужденный попадает в обычный отряд в любом случае. А уже потом его перевод возможен, но все зависит от поведения", — уточнил собеседник издания.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем находился курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а позже в его крови выявили следы наркотиков. В сентябре Пресненский районный суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.Сейчас Ефремов находится в СИЗО № 3 Белгорода, где отбывает 20-дневный карантин.

https://ria.ru/20201117/efremov-1584956396.html

белгородская область

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), белгородская область, белгород, происшествия