Во ФСИН рассказали о перспективах Ефремова в колонии
10:56 19.11.2020 (обновлено: 12:46 19.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. При желании Михаил Ефремов может основать в колонии "целый театр", рассказал начальник УФСИН по Белгородской области Игорь Видашев.
По его словам, закон не запрещает создавать в исправительных учреждениях специализированные кружки.
"Ничего плохого в этом нет. Человек будет занят любимым делом. И время быстрее пройдет, и окажет положительное воздействие на других осужденных", — заявил Видашев в интервью "Московскому комсомольцу".
При этом он отметил, что нагружать артиста тяжелой работой в цеху не планируют: в таких случаях учитывается возраст и состояние здоровья.
"Сначала осужденный попадает в обычный отряд в любом случае. А уже потом его перевод возможен, но все зависит от поведения", — уточнил собеседник издания.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем находился курьер одного из интернет-магазинов Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов был пьян, а позже в его крови выявили следы наркотиков. В сентябре Пресненский районный суд приговорил артиста к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
Сейчас Ефремов находится в СИЗО № 3 Белгорода, где отбывает 20-дневный карантин.