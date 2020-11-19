https://ria.ru/20201119/dorogi-1585432516.html

Почти 200 км дорог отремонтировано в Омской области в рамках БКАД

Почти 200 км дорог отремонтировано в Омской области в рамках БКАД

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Омской области отремонтировали 191 километр автодорог, регион... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:26

2020-11-19T21:26

2020-11-19T21:28

омская область

александр бурков

омская область

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Омской области отремонтировали 191 километр автодорог, регион показывает высокие результаты, сообщил РИА Новости губернатор Александр Бурков."В 2020 году в Омской области на ремонтные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлено 4 миллиарда 843 миллионов рублей с учетом 1 миллиарда рублей, передвинутого региону с 2021 на 2020 год. Было заключено 20 контрактов на 42 объекта ремонта. Всего отремонтировано 191,9 километра автомобильных дорог", - сказал Бурков.Что касается городских агломераций, как отметил глава региона, в 2020 году планируется привести в нормативное состояние 69,9% дорог, дорог регионального и межмуниципального значения - 40,7%."Наши областные дорожники заканчивают работы по итогам этого года успешно. Я считаю, что в дорожной отрасли мы находимся на высоком уровне, я имею ввиду по исполнению национального проекта БКАД", - сказал Бурков.Кроме того, рассказал губернатор, власти региона совместно с научными специалистами Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета разрабатывают новые стандарты для грунтовых дорог, чтобы снизить стоимость их строительства в малонаселенные пункты.

https://realty.ria.ru/20200928/dorogi-1577881695.html

https://ria.ru/20200914/dorogi-1577205528.html

омская область

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александр бурков, омская область, общество