https://ria.ru/20201119/dom-1585306198.html

Мэрия оренбургского Кувандыка выделила семье с 11 детьми дом с трещинами

Мэрия оренбургского Кувандыка выделила семье с 11 детьми дом с трещинами

Администрация города Кувандыка в Оренбургской области выделила многодетной семье, в которой под опекой находятся 11 детей, не пригодный для жилья дом с... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:09

2020-11-19T11:09

2020-11-19T11:09

жилье

кувандык

оренбургская область

общество

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УФА, 19 ноя – РИА Новости. Администрация города Кувандыка в Оренбургской области выделила многодетной семье, в которой под опекой находятся 11 детей, не пригодный для жилья дом с трещинами на фасаде и фундаменте, сообщает прокуратура региона.Прокурорская проверка проведена после сообщений в СМИ о многодетной семье, которая живет в непригодном для жилья двухэтажном доме в городе Кувандыке."Получив сигнал о возможном нарушении прав несовершеннолетних, был незамедлительно организован выезд на место сотрудника прокуратуры совместно со специалистом по строительству администрации Кувандыкского городского округа. Проведенный ими визуальный осмотр дома выявил трещины на фасаде и фундаменте здания, предоставленного городской мэрией в безвозмездное пользование семейной паре, под опекой которых находится 11 детей", - говорится в сообщении областной прокуратуры.Прокурорские работники выяснили, что "в нарушение норм законодательства орган местного самоуправления не принял мер по обследованию жилого помещения на предмет необходимости проведения капитального ремонта и установления причин неисправностей"."В целях недопущения создания неблагоприятных условий для проживания и воспитания несовершеннолетних прокурор объявил и.о. главы городского округа предостережение о недопустимости нарушений закона. Кроме того, муниципалитету поручено провести комиссионное обследование жилья для принятия дальнейших мер по устранению недостатков", - сообщает надзорный орган.К проверке ситуации подключилась и детский омбудсмен региона Анжелика Линькова. На сайте уполномоченного по правам ребенка в Оренбургской области сообщается, что детский правозащитник взял на контроль вопрос проведения ремонта дома многодетной семьи.РИА Новости пока не располагает комментарием мэрии Кувандыка.

https://ria.ru/20201113/mnogodetnye-1584352364.html

https://realty.ria.ru/20201118/moskva-1585164099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, кувандык, оренбургская область, общество, происшествия