https://ria.ru/20201119/dollar-1585427408.html
Экономист допустил падение курса доллара до 45 рублей
Экономист допустил падение курса доллара до 45 рублей
В обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 за доллар, заявил экономист Михаил Хазин. Такой прогноз он озвучил в эфире ютуб-канала Metametrica. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T20:37
2020-11-19T20:37
2020-11-19T21:11
михаил хазин
михаил делягин
доллар
рубль
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_0:145:3127:1904_1400x0_80_0_0_09a5a1b6244c8e3923952ee29d56ca08.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 за доллар, заявил экономист Михаил Хазин. Такой прогноз он озвучил в эфире ютуб-канала Metametrica.Его коллега Михаил Делягин при этом подчеркнул, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. Он призвал не ждать евро по 55 рублей.Свой прогноз Хазин строит, основываясь на данных работавших в США валютных спекулянтов.Поскольку американские деньги сейчас очень переоценены, следует ожидать возвращения к их реальной стоимости, уверен экономист.Он не исключил, что с курсом может произойти "все что угодно".
https://ria.ru/20201117/dollar-1584926284.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225469_199:0:2928:2047_1400x0_80_0_0_161af06a2b2907dbb2d7fe687c767bcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил хазин, михаил делягин, доллар, рубль, экономика