https://ria.ru/20201119/dollar-1585427408.html

Экономист допустил падение курса доллара до 45 рублей

Экономист допустил падение курса доллара до 45 рублей

В обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 за доллар, заявил экономист Михаил Хазин. Такой прогноз он озвучил в эфире ютуб-канала Metametrica. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T20:37

2020-11-19T20:37

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михаил хазин

михаил делягин

доллар

рубль

экономика

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 за доллар, заявил экономист Михаил Хазин. Такой прогноз он озвучил в эфире ютуб-канала Metametrica.Его коллега Михаил Делягин при этом подчеркнул, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. Он призвал не ждать евро по 55 рублей.Свой прогноз Хазин строит, основываясь на данных работавших в США валютных спекулянтов.Поскольку американские деньги сейчас очень переоценены, следует ожидать возвращения к их реальной стоимости, уверен экономист.Он не исключил, что с курсом может произойти "все что угодно".

https://ria.ru/20201117/dollar-1584926284.html

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михаил хазин, михаил делягин, доллар, рубль, экономика