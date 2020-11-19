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Экономист допустил падение курса доллара до 45 рублей
Экономист допустил падение курса доллара до 45 рублей
В обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 за доллар, заявил экономист Михаил Хазин. Такой прогноз он озвучил в эфире ютуб-канала Metametrica. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T20:37
2020-11-19T21:11
михаил хазин
михаил делягин
доллар
рубль
экономика
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 за доллар, заявил экономист Михаил Хазин. Такой прогноз он озвучил в эфире ютуб-канала Metametrica.Его коллега Михаил Делягин при этом подчеркнул, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. Он призвал не ждать евро по 55 рублей.Свой прогноз Хазин строит, основываясь на данных работавших в США валютных спекулянтов.Поскольку американские деньги сейчас очень переоценены, следует ожидать возвращения к их реальной стоимости, уверен экономист.Он не исключил, что с курсом может произойти "все что угодно".
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михаил хазин, михаил делягин, доллар, рубль, экономика

Экономист допустил падение курса доллара до 45 рублей

20:37 19.11.2020 (обновлено: 21:11 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. В обозримой перспективе рубль может укрепиться до 45 за доллар, заявил экономист Михаил Хазин. Такой прогноз он озвучил в эфире ютуб-канала Metametrica.
"Рубль вернется к курсу 45 относительно доллара", — заявил Хазин.
Его коллега Михаил Делягин при этом подчеркнул, что это произойдет не из-за усиления рубля, а из-за ослабления американской валюты. Он призвал не ждать евро по 55 рублей.
Свой прогноз Хазин строит, основываясь на данных работавших в США валютных спекулянтов.
Поскольку американские деньги сейчас очень переоценены, следует ожидать возвращения к их реальной стоимости, уверен экономист.
Он не исключил, что с курсом может произойти "все что угодно".
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