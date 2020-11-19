"Единая Россия" готова встретиться с Додоном
14:29 19.11.2020 (обновлено: 14:32 19.11.2020)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
© Sputnik / Стрингер
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" готова будет провести встречу с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, если он приедет в Россию, но пока такого запроса не поступало, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Андрей Климов.
Ранее Додон написал в своем аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.
"Мы не получали запрос (на встречу). Если такой запрос поступит, то, я думаю, мы его примем", - сказал Климов.
Он уточнил, что у партии есть прочные контакты с Додоном, и ЕР никогда не разрывает отношения с политиками только из-за того, что они не одерживают победу на выборах.
Встречи c Додоном в графике президента России Владимира Путина пока нет, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что "контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся", но точной даты назвать не может.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.