https://ria.ru/20201119/dodon-1585353976.html

"Единая Россия" готова встретиться с Додоном

"Единая Россия" готова встретиться с Додоном

"Единая Россия" готова будет провести встречу с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, если он приедет в Россию, но пока такого запроса не поступало,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:29

2020-11-19T14:29

2020-11-19T14:32

майя санду

игорь додон

единая россия

андрей климов

дмитрий козак

молдавия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822267_0:16:2951:1676_1400x0_80_0_0_032cc0b1d16a0e62123c4e69451d4d24.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" готова будет провести встречу с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, если он приедет в Россию, но пока такого запроса не поступало, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Андрей Климов.Ранее Додон написал в своем аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия."Мы не получали запрос (на встречу). Если такой запрос поступит, то, я думаю, мы его примем", - сказал Климов.Он уточнил, что у партии есть прочные контакты с Додоном, и ЕР никогда не разрывает отношения с политиками только из-за того, что они не одерживают победу на выборах.Встречи c Додоном в графике президента России Владимира Путина пока нет, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что "контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся", но точной даты назвать не может.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201119/putin-1585324690.html

https://ria.ru/20201117/moldaviya-1585025727.html

https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585147286.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майя санду, игорь додон, единая россия, андрей климов, дмитрий козак, молдавия, политика