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"Единая Россия" готова встретиться с Додоном
"Единая Россия" готова встретиться с Додоном
"Единая Россия" готова будет провести встречу с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, если он приедет в Россию, но пока такого запроса не поступало,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:29
2020-11-19T14:32
майя санду
игорь додон
единая россия
андрей климов
дмитрий козак
молдавия
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" готова будет провести встречу с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, если он приедет в Россию, но пока такого запроса не поступало, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Андрей Климов.Ранее Додон написал в своем аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия."Мы не получали запрос (на встречу). Если такой запрос поступит, то, я думаю, мы его примем", - сказал Климов.Он уточнил, что у партии есть прочные контакты с Додоном, и ЕР никогда не разрывает отношения с политиками только из-за того, что они не одерживают победу на выборах.Встречи c Додоном в графике президента России Владимира Путина пока нет, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что "контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся", но точной даты назвать не может.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
https://ria.ru/20201119/putin-1585324690.html
https://ria.ru/20201117/moldaviya-1585025727.html
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майя санду, игорь додон, единая россия, андрей климов, дмитрий козак, молдавия, политика

"Единая Россия" готова встретиться с Додоном

14:29 19.11.2020 (обновлено: 14:32 19.11.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкДействующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента
Действующий президент Молдавии Игорь Додон на брифинге после еженедельной встречи с премьером и председателем парламента - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" готова будет провести встречу с действующим президентом Молдавии Игорем Додоном, если он приедет в Россию, но пока такого запроса не поступало, заявил РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР, сенатор Андрей Климов.
Ранее Додон написал в своем аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:36
В графике Путина нет встречи с Додоном, заявил Песков
"Мы не получали запрос (на встречу). Если такой запрос поступит, то, я думаю, мы его примем", - сказал Климов.
Он уточнил, что у партии есть прочные контакты с Додоном, и ЕР никогда не разрывает отношения с политиками только из-за того, что они не одерживают победу на выборах.
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 16:13
Додон заявил о стратегическом сотрудничестве между Молдавией и Россией
Встречи c Додоном в графике президента России Владимира Путина пока нет, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов. Он также отметил, что "контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся", но точной даты назвать не может.
В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
Министр внутренних дел Молдавии Павел Войку - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 12:34
Премьер Молдавии допустил, что республика не получит кредит от России
 
Майя СандуИгорь ДодонЕдиная РоссияАндрей КлимовДмитрий КозакМолдавияПолитика
 
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