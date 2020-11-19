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Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах
Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах
Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия, говорится в сообщении молдавского лидера... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:23
2020-11-19T10:28
россия
игорь додон
евразийский экономический союз
дмитрий козак
молдавия
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия, говорится в сообщении молдавского лидера в его аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком."Обсудили большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями наших государств. Российская сторона поблагодарила меня за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Республики Молдова и Российской̆ Федерации", - говорится в сообщении.Как написал Додон, в ходе беседы с Козаком он подчеркнул, что именно благодаря его усилиям Молдавия подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой̆ страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018 года."В свою очередь, я поблагодарил господина Козака и в его лице – высшее руководство Российской̆ Федерации – за всестороннюю поддержку Республики Молдова, в том числе за возобновление и расширение экспорта молдавской агропромышленной продукции в Россию, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, материальную поддержку наших аграриев, пострадавших от засухи", - говорится в сообщении."В завершение беседы договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия", - написал Додон в Facebook.Пятнадцатого ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
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россия, игорь додон, евразийский экономический союз, дмитрий козак, молдавия

Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах

10:23 19.11.2020 (обновлено: 10:28 19.11.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкБаллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов
Баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон на пресс-конференции после окончания голосования во втором туре выборов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik / Стрингер
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия, говорится в сообщении молдавского лидера в его аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
"Обсудили большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями наших государств. Российская сторона поблагодарила меня за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Республики Молдова и Российской̆ Федерации", - говорится в сообщении.
Как написал Додон, в ходе беседы с Козаком он подчеркнул, что именно благодаря его усилиям Молдавия подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой̆ страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018 года.
"В свою очередь, я поблагодарил господина Козака и в его лице – высшее руководство Российской̆ Федерации – за всестороннюю поддержку Республики Молдова, в том числе за возобновление и расширение экспорта молдавской агропромышленной продукции в Россию, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, материальную поддержку наших аграриев, пострадавших от засухи", - говорится в сообщении.
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"В завершение беседы договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия", - написал Додон в Facebook.
Пятнадцатого ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
 
РоссияИгорь ДодонЕвразийский экономический союзДмитрий КозакМолдавия
 
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