https://ria.ru/20201119/dodon-1585297577.html

Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах

Президент Молдавии посетит Россию после поражения на выборах

Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия, говорится в сообщении молдавского лидера... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:23

2020-11-19T10:23

2020-11-19T10:28

россия

игорь додон

евразийский экономический союз

дмитрий козак

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584784971_0:29:3072:1757_1400x0_80_0_0_4ff6e2a38470d6bfd1d0dcbc1b03d6db.jpg

КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия, говорится в сообщении молдавского лидера в его аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком."Обсудили большой круг вопросов, связанных с двусторонними отношениями наших государств. Российская сторона поблагодарила меня за усилия, приложенные в течение президентского срока и направленные на укрепление стратегического партнерства Республики Молдова и Российской̆ Федерации", - говорится в сообщении.Как написал Додон, в ходе беседы с Козаком он подчеркнул, что именно благодаря его усилиям Молдавия подписала меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой̆ страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018 года."В свою очередь, я поблагодарил господина Козака и в его лице – высшее руководство Российской̆ Федерации – за всестороннюю поддержку Республики Молдова, в том числе за возобновление и расширение экспорта молдавской агропромышленной продукции в Россию, помощь в борьбе с пандемией коронавируса, материальную поддержку наших аграриев, пострадавших от засухи", - говорится в сообщении."В завершение беседы договорились с Дмитрием Козаком о проведении моего рабочего визита в Российскую Федерацию для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия", - написал Додон в Facebook.Пятнадцатого ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201118/moldaviya-1585181811.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь додон, евразийский экономический союз, дмитрий козак, молдавия