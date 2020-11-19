https://ria.ru/20201119/ditrikh-1585358590.html

Дитрих возглавил "Государственную транспортную лизинговую компанию"

Дитрих возглавил "Государственную транспортную лизинговую компанию"

Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен на должность главы "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), следует из материалов... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:47

2020-11-19T14:47

2020-11-19T14:47

гтлк

евгений дитрих

михаил полубояринов

аэрофлот

госдума рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен на должность главы "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), следует из материалов компании в четверг."Прекратить полномочия генерального директора ПАО "ГТЛК" Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 года... Избрать генеральным директором ПАО "ГТЛК" Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.Ранее в ноябре президент России Владимир Путин отправил в отставку Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса.

https://ria.ru/20201112/pravitelstvo-1584256729.html

https://ria.ru/20201110/transport-1583966119.html

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гтлк, евгений дитрих, михаил полубояринов, аэрофлот, госдума рф, владимир путин, экономика