Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/ditrikh-1585358590.html
Дитрих возглавил "Государственную транспортную лизинговую компанию"
Дитрих возглавил "Государственную транспортную лизинговую компанию"
Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен на должность главы "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), следует из материалов... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:47
2020-11-19T14:47
гтлк
евгений дитрих
михаил полубояринов
аэрофлот
госдума рф
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584065323_0:275:2736:1813_1400x0_80_0_0_9a206b37b5d3f99a9eba784e1937e704.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен на должность главы "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), следует из материалов компании в четверг."Прекратить полномочия генерального директора ПАО "ГТЛК" Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 года... Избрать генеральным директором ПАО "ГТЛК" Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.Ранее в ноябре президент России Владимир Путин отправил в отставку Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса.
https://ria.ru/20201112/pravitelstvo-1584256729.html
https://ria.ru/20201110/transport-1583966119.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584065323_75:0:2492:1813_1400x0_80_0_0_2a1d120d527453cf6e790d3d91d76008.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гтлк, евгений дитрих, михаил полубояринов, аэрофлот, госдума рф, владимир путин, экономика

Дитрих возглавил "Государственную транспортную лизинговую компанию"

14:47 19.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕвгений Дитрих на церемонии запуска движения по самому длинному участку ЦКАД-3
Евгений Дитрих на церемонии запуска движения по самому длинному участку ЦКАД-3 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен на должность главы "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК), следует из материалов компании в четверг.
"Прекратить полномочия генерального директора ПАО "ГТЛК" Полубояринова Михаила Игоревича 19 ноября 2020 года... Избрать генеральным директором ПАО "ГТЛК" Дитриха Евгения Ивановича с 20 ноября 2020 года сроком на 5 лет", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 12:24
Мишустин поблагодарил Кобылкина, Якушева и Дитриха за работу
Ранее в ноябре президент России Владимир Путин отправил в отставку Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России, и после утверждения Госдумой на этот пост был назначен бывший глава "Аэрофлота" Виталий Савельев.
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса.
Генеральный директор ПАО Аэрофлот - Российские авиалинии Виталий Савельев на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 16:50
Путин назначил Савельева на пост министра транспорта
 
ГТЛКЕвгений ДитрихМихаил ПолубояриновАэрофлотГосдума РФВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
Лента новостейМолния