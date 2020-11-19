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В Совфеде оценили идею распространить меры поддержки на детей до 18 лет
В Совфеде оценили идею распространить меры поддержки на детей до 18 лет
Сенатор, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова считает справедливым распространить меры поддержки на детей 16-17 лет в период пандемии. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:10
2020-11-19T14:10
2020-11-19T14:10
анна кузнецова
татьяна москалькова
здоровье - общество
челябинская область
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сенатор, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова считает справедливым распространить меры поддержки на детей 16-17 лет в период пандемии.Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила на федеральном уровне рассмотреть дополнительные меры соцподдержки для семей с детьми до 18 лет. Сейчас это норма распространяется на семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. По словам Москальковой, в большинстве случаев ребята до 18 лет учатся в общеобразовательных учреждениях, и таким семьям тоже нужна поддержка."Это предложение абсолютно правильное, справедливое. В поддержку таких мер высказывалась и уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова", - сказала Павлова РИА Новости в четверг.Она отметила, что сенаторам поступает достаточно много обращений из регионов, в которых родители просят распространить меры финансовой поддержки на детей до 18 лет."Этот вопрос я также обсуждала с коллегами", - сказала законодатель.
https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584256231.html
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анна кузнецова, татьяна москалькова, здоровье - общество, челябинская область, общество