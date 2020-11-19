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ЮНИСЕФ предупредил о появлении детей "потерянного поколения"
ЮНИСЕФ предупредил о появлении детей "потерянного поколения"
Детский фонд при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил о появлении детей "потерянного поколения" из-за пандемии коронавирусного заболевания,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:20
2020-11-19T14:43
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Детский фонд при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил о появлении детей "потерянного поколения" из-за пандемии коронавирусного заболевания, повлиявшей на образование, питание и состояние здоровья."За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Будущее целого поколения под угрозой", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.Согласно докладу фонда, к началу ноября в 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был инфицирован коронавирусом (11 процентов от 25,7 миллиона случаев COVID-19, выявленных в этих государствах). Как отмечают эксперты, пандемия повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей: так, в 140 странах треть несовершеннолетних не смогли сделать плановые прививки, утратили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно. Из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году число детских смертей может возрасти на два миллиона, а мертворождения — на 200 тысяч. Дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет по всему миру будут страдать от истощения организма и недоедания, подчеркнули в организации.К ноябрю закрытие школ из-за распространения инфекции затронуло 572 миллиона учеников (33 процента учащихся по всему миру). При этом польза от посещения образовательных учреждений при соблюдении противовирусных мер гораздо выше, чем в случае их закрытия. Представители ЮНИСЕФ подчеркнули, что дети чаще заражаются коронавирусом на улице, а не в школах.В целом число детей, живущих в условиях многомерной бедности (без доступа к образованию, медицине, удовлетворительным жилищным условиям, средствам санитарии или к воде) увеличилось на 15 процентов, до 150 миллионов, подытожили авторы доклада.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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юнисеф, оон, образование - общество, общество, в мире

ЮНИСЕФ предупредил о появлении детей "потерянного поколения"

12:20 19.11.2020 (обновлено: 14:43 19.11.2020)
 
© AP Photo / Ramon EspinosaШкольница надевает перчатки в классе в Гаване, Куба
Школьница надевает перчатки в классе в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Ramon Espinosa
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Детский фонд при Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) предупредил о появлении детей "потерянного поколения" из-за пандемии коронавирусного заболевания, повлиявшей на образование, питание и состояние здоровья.
"За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Будущее целого поколения под угрозой", — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
Согласно докладу фонда, к началу ноября в 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был инфицирован коронавирусом (11 процентов от 25,7 миллиона случаев COVID-19, выявленных в этих государствах). Как отмечают эксперты, пандемия повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей: так, в 140 странах треть несовершеннолетних не смогли сделать плановые прививки, утратили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно.
Из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году число детских смертей может возрасти на два миллиона, а мертворождения — на 200 тысяч. Дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет по всему миру будут страдать от истощения организма и недоедания, подчеркнули в организации.
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К ноябрю закрытие школ из-за распространения инфекции затронуло 572 миллиона учеников (33 процента учащихся по всему миру). При этом польза от посещения образовательных учреждений при соблюдении противовирусных мер гораздо выше, чем в случае их закрытия. Представители ЮНИСЕФ подчеркнули, что дети чаще заражаются коронавирусом на улице, а не в школах.
В целом число детей, живущих в условиях многомерной бедности (без доступа к образованию, медицине, удовлетворительным жилищным условиям, средствам санитарии или к воде) увеличилось на 15 процентов, до 150 миллионов, подытожили авторы доклада.
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