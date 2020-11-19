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СК проверит данные об издевательствах в детском центре в Новосибирске
СК проверит данные об издевательствах в детском центре в Новосибирске
Следователи организовали проверку после размещенной в СМИ информации о том, что воспитательница детского языкового центра в Новосибирске, возможно, издевалась... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:09
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следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи организовали проверку после размещенной в СМИ информации о том, что воспитательница детского языкового центра в Новосибирске, возможно, издевалась над детьми, в том числе якобы тушила об их руки спички, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону."Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их", - говорится в сообщении.Ранее сайт ngs.ru сообщил, что мать пятилетних двойняшек обвинила 60-летнюю воспитательницу детского языкового центра в издевательствах (тушении спичек о руки, ударах) над ее детьми якобы за плохое поведение. В то же время воспитатель заявила изданию, что ее оболгали, а директор центра считает заявление матери клеветой.
https://ria.ru/20201112/izdivatelstvo-1584236781.html
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

СК проверит данные об издевательствах в детском центре в Новосибирске

08:09 19.11.2020
 
© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя – РИА Новости. Следователи организовали проверку после размещенной в СМИ информации о том, что воспитательница детского языкового центра в Новосибирске, возможно, издевалась над детьми, в том числе якобы тушила об их руки спички, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
"Проводится процессуальная проверка по информации, размещенной в СМИ, о том, что жительница Новосибирска обвинила воспитателя одного из детских центров языкового развития и творчества в издевательствах над ее пятилетними сыновьями-двойняшками. Якобы педагог тушила спички об руки детей и запугивала их", - говорится в сообщении.
Ранее сайт ngs.ru сообщил, что мать пятилетних двойняшек обвинила 60-летнюю воспитательницу детского языкового центра в издевательствах (тушении спичек о руки, ударах) над ее детьми якобы за плохое поведение. В то же время воспитатель заявила изданию, что ее оболгали, а директор центра считает заявление матери клеветой.
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