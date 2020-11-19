https://ria.ru/20201119/cybathlon-1585413517.html

Онлайн-конференция об итогах чемпионата Cybathlon 2020

Онлайн-конференция об итогах чемпионата Cybathlon 2020

20 ноября в 13:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах выступления сборной России на мировом чемпионате Cybathlon 2020, который состоялся 13-14 ноября в Москве.

2020-11-19T18:44

2020-11-19T18:44

2020-11-19T18:44

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Задать вопросУчастники:- Заместитель Мэра Москвы, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья СЕРГУНИНА;- кибатлет с бионическим протезом руки Элина ЖУКОВА;- пилот электроколяски Юрий ЛАРИН;- кибатлет с силовым протезом ноги Ринат ХУСАИНОВ;- председатель правления НКО "Союз Кибатлетика", один из лидеров движения кибатлетов в России Андрей ДАВИДЮК; - сооснователь компании "Моторика" Василий ХЛЕБНИКОВ; - генеральный директор компании "Нейроботикс" Владимир КОНЫШЕВ- генеральный директор компании "ЭкзоАтлет" Екатерина БЕРЕЗИЙ.Чемпионат Cybathlon проводится с 2016 года Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich) среди людей с особенностями здоровья, использующих высокотехнологичные средства реабилитации. Одна из главных задач проекта — стимулировать развитие ассистивных технологий. В отличие от Паралимпийских игр на этих состязаниях оцениваются не только достижения участников (их называют кибатлетами), но и современные технологии — передовые средства реабилитации: бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие.В чемпионате, прошедшем в столице, участвовали 54 команды из 21 страны. В условиях пандемии кибатлеты выступали на домашних площадках, оборудованных в соответствии с регламентом соревнований. О победителях чемпионата, его призерах, компаниях, помогающих кибатлетам достигать побед, и о развитии движения кибатлетов в целом, пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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