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Онлайн-конференция об итогах чемпионата Cybathlon 2020
Онлайн-конференция об итогах чемпионата Cybathlon 2020
20 ноября в 13:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах выступления сборной России на мировом чемпионате Cybathlon 2020, который состоялся 13-14 ноября в Москве.
2020-11-19T18:44
2020-11-19T18:44
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Задать вопросУчастники:- Заместитель Мэра Москвы, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья СЕРГУНИНА;- кибатлет с бионическим протезом руки Элина ЖУКОВА;-&nbsp;пилот электроколяски Юрий ЛАРИН;- кибатлет с силовым протезом ноги Ринат ХУСАИНОВ;- председатель правления НКО "Союз Кибатлетика", один из лидеров движения кибатлетов в России Андрей ДАВИДЮК; - сооснователь компании "Моторика"&nbsp; Василий ХЛЕБНИКОВ;&nbsp;&nbsp; - генеральный директор компании "Нейроботикс" Владимир&nbsp; КОНЫШЕВ- генеральный директор компании "ЭкзоАтлет" Екатерина БЕРЕЗИЙ.Чемпионат Cybathlon проводится с 2016 года Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich) среди людей с особенностями здоровья, использующих высокотехнологичные средства реабилитации. Одна из главных задач проекта — стимулировать развитие ассистивных технологий. В отличие от Паралимпийских игр на этих состязаниях оцениваются не только достижения участников (их называют кибатлетами), но и современные технологии — передовые средства реабилитации: бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие.В чемпионате, прошедшем в столице,&nbsp; участвовали 54 команды из 21 страны. В условиях пандемии кибатлеты выступали на домашних площадках, оборудованных в соответствии с регламентом соревнований. О победителях чемпионата, его призерах, компаниях, помогающих кибатлетам достигать побед, и о развитии движения кибатлетов в целом, пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об итогах чемпионата Cybathlon 2020

18:44 19.11.2020
 
Читать ria.ru в
20 ноября в 13:30 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об итогах выступления сборной России на мировом чемпионате Cybathlon 2020, который состоялся 13-14 ноября в Москве.
Задать вопрос

Участники:
- Заместитель Мэра Москвы, руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья СЕРГУНИНА;
- кибатлет с бионическим протезом руки Элина ЖУКОВА;
- пилот электроколяски Юрий ЛАРИН;
- кибатлет с силовым протезом ноги Ринат ХУСАИНОВ;
- председатель правления НКО "Союз Кибатлетика", один из лидеров движения кибатлетов в России Андрей ДАВИДЮК;
- сооснователь компании "Моторика"  Василий ХЛЕБНИКОВ;  
- генеральный директор компании "Нейроботикс" Владимир  КОНЫШЕВ
- генеральный директор компании "ЭкзоАтлет" Екатерина БЕРЕЗИЙ.

Чемпионат Cybathlon проводится с 2016 года Швейцарской высшей технической школой Цюриха (ETH Zurich) среди людей с особенностями здоровья, использующих высокотехнологичные средства реабилитации. Одна из главных задач проекта — стимулировать развитие ассистивных технологий. В отличие от Паралимпийских игр на этих состязаниях оцениваются не только достижения участников (их называют кибатлетами), но и современные технологии — передовые средства реабилитации: бионические протезы рук, силовые протезы ног, экзоскелеты, нейроинтерфейсы и другие.
В чемпионате, прошедшем в столице,  участвовали 54 команды из 21 страны. В условиях пандемии кибатлеты выступали на домашних площадках, оборудованных в соответствии с регламентом соревнований. О победителях чемпионата, его призерах, компаниях, помогающих кибатлетам достигать побед, и о развитии движения кибатлетов в целом, пойдет речь на мероприятии.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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