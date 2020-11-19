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Джордж Клуни рассказал, почему подарил друзьям по миллиону долларов
Джордж Клуни рассказал, почему подарил друзьям по миллиону долларов
Джордж Клуни рассказал в большом интервью журналу GQ в рубрике "икона года", как однажды подарил близким друзьям по миллиону долларов наличными. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T04:28
2020-11-19T04:28
2020-11-19T04:43
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Джордж Клуни рассказал в большом интервью журналу GQ в рубрике "икона года", как однажды подарил близким друзьям по миллиону долларов наличными.Сама история произошла в 2013 году, в 2017 году о ней стало известно от одного из друзей Клуни, но сам актер и режиссер никогда раньше никак ее не комментировал.В интервью изданию он поделился подробностями.В 2013 году ему было 52, он был холост, только познакомился с будущей женой Амаль, а накануне ему хорошо заплатили за фильм "Гравитация"."И я подумал тогда, что все, что у меня есть – это эти люди. За последние 35 лет они так или иначе много мне помогали. Я спал у них дома, когда мне было плохо. Одалживал у них деньги. Они выручали меня всякий раз, когда это было нужно. И я тоже им помогал по возможности. Мы все хорошие друзья", — рассказал Клуни."Если я попаду под автобус, они все равно все указаны в завещании. Так зачем мне ждать, пока я окажусь под автобусом?" — добавил он.В итоге он обналичил 14 миллионов долларов, распаковал их по чемоданам и пригласил друзей к себе домой: "Я раскрыл карту и показал им все те места, в которых я оказался благодаря им, и все то, что я увидел, благодаря им".Далее Клуни задал вопрос: "Могу ли я как-то поблагодарить этих людей? Как насчет миллиона долларов?".Интересно, что это были выходные 27 и 28 сентября, а на следующий год 27 сентября состоялась свадьба Клуни и Амаль.
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кино и сериалы, новости культуры, джордж клуни
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
Джордж Клуни рассказал
в большом интервью журналу GQ в рубрике "икона года", как однажды подарил близким друзьям по миллиону долларов наличными.
Сама история произошла в 2013 году, в 2017 году о ней стало известно от одного из друзей Клуни, но сам актер и режиссер никогда раньше никак ее не комментировал.
В интервью изданию он поделился подробностями.
В 2013 году ему было 52, он был холост, только познакомился с будущей женой Амаль, а накануне ему хорошо заплатили за фильм "Гравитация".
"И я подумал тогда, что все, что у меня есть – это эти люди. За последние 35 лет они так или иначе много мне помогали. Я спал у них дома, когда мне было плохо. Одалживал у них деньги. Они выручали меня всякий раз, когда это было нужно. И я тоже им помогал по возможности. Мы все хорошие друзья", — рассказал Клуни.
"Если я попаду под автобус, они все равно все указаны в завещании. Так зачем мне ждать, пока я окажусь под автобусом?" — добавил он.
В итоге он обналичил 14 миллионов долларов, распаковал их по чемоданам и пригласил друзей к себе домой: "Я раскрыл карту и показал им все те места, в которых я оказался благодаря им, и все то, что я увидел, благодаря им".
Далее Клуни задал вопрос: "Могу ли я как-то поблагодарить этих людей? Как насчет миллиона долларов?".
Интересно, что это были выходные 27 и 28 сентября, а на следующий год 27 сентября состоялась свадьба Клуни и Амаль.