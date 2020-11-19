https://ria.ru/20201119/chita-1585295134.html
Главврача медицинского центра Читы уволили за плохую работу в пандемию
Главврача медицинского центра Читы уволили за плохую работу в пандемию
Министр краевого здравоохранения Анна Шангина освободила от должности главного врача Клинического медицинского центра (КМЦ) Читы за некачественную организацию... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:14
2020-11-19T10:14
2020-11-19T11:10
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КРАСНОЯРСК, 19 ноя - РИА Новости. Министр краевого здравоохранения Анна Шангина освободила от должности главного врача Клинического медицинского центра (КМЦ) Читы за некачественную организацию работы в период пандемии коронавируса, сообщает Telegram-канал регионального правительства.Согласно данным сайта КМЦ, должность главного врача занимала Наталья Рыкова."Министром здравоохранения региона принято решение о расторжении трудовых отношений с главным врачом клинического медицинского центра Читы. Руководитель КМЦ в период пандемии новой коронавирусной инфекции не в полном объеме организовала оказание гражданам квалифицированной медицинской помощи на амбулаторном этапе. Кроме того, не были своевременно созданы условия для качественного и своевременного наблюдения пациентов с признаками COVID-19 и подтвержденным диагнозом", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на базе КМЦ был открыта моноклиника для лечения больных коронавирусом в Чите. Ее пациенты жаловались на различные нарушения, также в очереди на КТ-исследование скончался мужчина. По данному факту минздрав региона организовал проверку.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201104/koronavirus-1582931902.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, чита, общество