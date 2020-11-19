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Бундестаг проголосовал по предложению о поддержке "Северного потока — 2"
Бундестаг проголосовал по предложению о поддержке "Северного потока — 2"
Представители всех фракций бундестага ФРГ, кроме "Зеленых", выразили в ходе слушаний поддержку проекту "Северный поток — 2", однако предложение фракции... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:04
2020-11-20T05:04
северный поток — 2
балтийское море
газпром
бундестаг германии
германия
сша
в мире
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Представители всех фракций бундестага ФРГ, кроме "Зеленых", выразили в ходе слушаний поддержку проекту "Северный поток — 2", однако предложение фракции "Альтернатива для Германии" по данному вопросу к комитету по экономике и энергетике бундестага ФРГ было отклонено большинством голосов.В ходе поименного голосования по ранее принятому отрицательному решению по данному предложению "Альтернативы для Германии" в комитете бундестага по энергетике 546 депутатов высказались за, 83 - против, воздержался один человек, сообщила председательствующая на пленарном заседании бундестага, вице-президент бундестага Клаудиа Рот.Он добавил, что видит три причины, "почему мы нуждаемся в "Северном потоке — 2" и почему этот трубопровод полезен Германии и Европе". Это обеспечение энергобезопасности Европы на фоне падения добычи газа в ЕС, диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину. Он также указал на "геополитические интересы Германии" в продолжении сотрудничества с Россией, которое затрагивает многие отрасли.Депутат от "Альтернативы для Германии" Лейф-Эрик Хольм напомнил, что ночью "истекает ультиматум", который был выдвинут США в адрес порта Мукран города Засниц. Ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран, пригрозив предприятию, которое принадлежит городу Засниц и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта "Северный поток — 2". "Претензии (со стороны США) к "Северному потоку — 2" по-прежнему масштабны, а (канцлер ФРГ Ангела) Меркель прячется. Хуже того - она колеблется", - заявил он."Трубопровод - это всегда мост, мост для диалога. И мы должны вести с Россией политический диалог, это будет еще более успешно, если мы будем вести торговлю", - заявил депутат Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс. "Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай. Этот альянс должен вызывать у нас больше озабоченности. С внешнеполитической точки зрения это важный пункт для того, чтобы использовать этот трубопровод как (символический) мост", - добавил он.Либералы из Свободной демократической партии (СвДП) ранее выступили за мораторий на строительство "Северного потока — 2", однако одновременно они против экстерриториальных санкций США в отношении трубопровода, заявил депутат от фракции СвДП Мартин Нойманн."Германия интегрирована в европейский газовый рынок, есть объемы импорта, рынок конкурентен. Дополнительные опции, а о них идет речь в этом проекте ("Северный поток — 2" – ред.), и усиление диверсификации повышают нашу устойчивость. "Северный поток — 2" - это важный, но не решающий агент для энергообеспечения. Мы, как страна-импортер газа, можем улучшить таким образом наши позиции в отношении стран-поставщиков", - заявил он, напомнив о коммерческих участниках проекта, инвестиционная и правовая безопасность которых "в значительной степени затронута" в случае введения санкций США.Традиционно в поддержку "Северного потока — 2" выступил на слушаниях глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст от фракции "Левые", который призвал к встречным санкциям в отношении США в случае введения ими ограничительных мер в отношении проекта. По словам Эрнста, позиция фракции "Зеленые" в отношении российского газа, который по сути предлагается заменить на американский СПГ, гораздо более вредный для экологии, можно назвать "не "зеленой", а "слегка подувядшей".Отвечая на претензии "Зеленых" в связи с приглашением экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на слушания о "Северном потоке — 2" в комитет бундестага ФРГ по энергетике, Эрнст напомнил депутатам о том, что Шредер возглавлял в свое время коалиционное правительство Германии, куда входили социал-демократы и "Зеленые", которые "миловались с ним значительно дольше". Он пояснил, что решение о приглашении Шредера на слушания принял не он лично, это решение комитета, так как экс-канцлер ФРГ "мог рассказать о суверенитете Европы"."Совершенно неправильным проектом", который "не служит безопасности нашего энергообеспечения, раскалывает Европу и противоречит климатическим целям" назвал "Северный поток — 2" представитель фракции "Зеленых" Оливер Кришер. Он назвал "комическим номером" заявление главы комитета по энергетике Эрнста о причинах приглашения Шредера на слушания в бундестаг, настаивая на том, что экс-канцлер был приглашен туда именно "как представитель "Северного потока — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
https://ria.ru/20201118/biden-1585209736.html
https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html
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северный поток — 2, балтийское море, газпром, бундестаг германии, германия, сша, в мире

Бундестаг проголосовал по предложению о поддержке "Северного потока — 2"

21:04 19.11.2020 (обновлено: 05:04 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
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БЕРЛИН, 20 ноя - РИА Новости. Представители всех фракций бундестага ФРГ, кроме "Зеленых", выразили в ходе слушаний поддержку проекту "Северный поток — 2", однако предложение фракции "Альтернатива для Германии" по данному вопросу к комитету по экономике и энергетике бундестага ФРГ было отклонено большинством голосов.
В ходе поименного голосования по ранее принятому отрицательному решению по данному предложению "Альтернативы для Германии" в комитете бундестага по энергетике 546 депутатов высказались за, 83 - против, воздержался один человек, сообщила председательствующая на пленарном заседании бундестага, вице-президент бундестага Клаудиа Рот.

"Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации (Дональда) Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС), отклоняем экстерриториальные санкции", - заявил на слушаниях перед голосованием представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн, указав на "двойную мораль в дебатах" с Вашингтоном о "Северном потоке — 2", так как США "сами экспортируют российский газ на рекордном уровне".

Он добавил, что видит три причины, "почему мы нуждаемся в "Северном потоке — 2" и почему этот трубопровод полезен Германии и Европе". Это обеспечение энергобезопасности Европы на фоне падения добычи газа в ЕС, диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину. Он также указал на "геополитические интересы Германии" в продолжении сотрудничества с Россией, которое затрагивает многие отрасли.
Депутат от "Альтернативы для Германии" Лейф-Эрик Хольм напомнил, что ночью "истекает ультиматум", который был выдвинут США в адрес порта Мукран города Засниц. Ранее сенаторы США направили письмо в дирекцию порта Мукран, пригрозив предприятию, которое принадлежит городу Засниц и федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, финансовыми последствиями в случае продолжения строительства проекта "Северный поток — 2". "Претензии (со стороны США) к "Северному потоку — 2" по-прежнему масштабны, а (канцлер ФРГ Ангела) Меркель прячется. Хуже того - она колеблется", - заявил он.
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"Трубопровод - это всегда мост, мост для диалога. И мы должны вести с Россией политический диалог, это будет еще более успешно, если мы будем вести торговлю", - заявил депутат Социал-демократической партии Германии Тимон Греммельс. "Лучше мы будем торговать с Россией и поставлять газ из России, чем Россия будет поставлять газ в Китай. Этот альянс должен вызывать у нас больше озабоченности. С внешнеполитической точки зрения это важный пункт для того, чтобы использовать этот трубопровод как (символический) мост", - добавил он.
Либералы из Свободной демократической партии (СвДП) ранее выступили за мораторий на строительство "Северного потока — 2", однако одновременно они против экстерриториальных санкций США в отношении трубопровода, заявил депутат от фракции СвДП Мартин Нойманн.
"Германия интегрирована в европейский газовый рынок, есть объемы импорта, рынок конкурентен. Дополнительные опции, а о них идет речь в этом проекте ("Северный поток — 2" – ред.), и усиление диверсификации повышают нашу устойчивость. "Северный поток — 2" - это важный, но не решающий агент для энергообеспечения. Мы, как страна-импортер газа, можем улучшить таким образом наши позиции в отношении стран-поставщиков", - заявил он, напомнив о коммерческих участниках проекта, инвестиционная и правовая безопасность которых "в значительной степени затронута" в случае введения санкций США.
Традиционно в поддержку "Северного потока — 2" выступил на слушаниях глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст от фракции "Левые", который призвал к встречным санкциям в отношении США в случае введения ими ограничительных мер в отношении проекта. По словам Эрнста, позиция фракции "Зеленые" в отношении российского газа, который по сути предлагается заменить на американский СПГ, гораздо более вредный для экологии, можно назвать "не "зеленой", а "слегка подувядшей".
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Отвечая на претензии "Зеленых" в связи с приглашением экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на слушания о "Северном потоке — 2" в комитет бундестага ФРГ по энергетике, Эрнст напомнил депутатам о том, что Шредер возглавлял в свое время коалиционное правительство Германии, куда входили социал-демократы и "Зеленые", которые "миловались с ним значительно дольше". Он пояснил, что решение о приглашении Шредера на слушания принял не он лично, это решение комитета, так как экс-канцлер ФРГ "мог рассказать о суверенитете Европы".
"Совершенно неправильным проектом", который "не служит безопасности нашего энергообеспечения, раскалывает Европу и противоречит климатическим целям" назвал "Северный поток — 2" представитель фракции "Зеленых" Оливер Кришер. Он назвал "комическим номером" заявление главы комитета по энергетике Эрнста о причинах приглашения Шредера на слушания в бундестаг, настаивая на том, что экс-канцлер был приглашен туда именно "как представитель "Северного потока — 2".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Северный поток — 2Балтийское мореГазпромБундестаг ГерманииГерманияСШАВ мире
 
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