Объявлен лауреат Букеровской премии
23:31 19.11.2020 (обновлено: 09:54 20.11.2020)
© AFP 2020 / David Parry/Thebookerprizes Писатель Дуглас Стюарт на экране во время дистанционной церемонии вручения Букеровской премии 2020 года
Писатель Дуглас Стюарт на экране во время дистанционной церемонии вручения Букеровской премии 2020 года
ЛОНДОН, 19 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лауреатом Букеровской премии за 2020 год стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт, об этом было объявлено в четверг вечером в ходе виртуальной торжественной церемонии.
Дебютный роман Стюарта "Шагги Бейн" посвящен матери писателя, умершей от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Книга рассказывает о непростом периоде взросления мальчика из неблагополучной семьи в Глазго 1980-х годов.
“Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь", - сказал Стюарт.
В церемонии приняли участие бывший президент США Барак Обама, рассказавший о своих впечатлениях от прочитанных книг-победителей Букера, герцогиня Корнуоллская Камилла, а также победительницы прошлого года Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг. Лауреатами Букера-2019 были канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо. Главной сенсацией премии этого года стало то, что английская писательница и обладательница двух Букеров Хилари Мэнтел не попала в короткий список.
Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Победитель получает еще 50 тысяч фунтов.
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