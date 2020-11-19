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Объявлен лауреат Букеровской премии
Объявлен лауреат Букеровской премии
Лауреатом Букеровской премии за 2020 год стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт, об этом было объявлено в четверг вечером в ходе виртуальной... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T23:31
2020-11-20T09:54
культура
новости культуры
букеровская премия
шотландия
сша
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ЛОНДОН, 19 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лауреатом Букеровской премии за 2020 год стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт, об этом было объявлено в четверг вечером в ходе виртуальной торжественной церемонии.Дебютный роман Стюарта "Шагги Бейн" посвящен матери писателя, умершей от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Книга рассказывает о непростом периоде взросления мальчика из неблагополучной семьи в Глазго 1980-х годов.“Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь", - сказал Стюарт.В шорт-лист премии входили американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте.В церемонии приняли участие бывший президент США Барак Обама, рассказавший о своих впечатлениях от прочитанных книг-победителей Букера, герцогиня Корнуоллская Камилла, а также победительницы прошлого года Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг. Лауреатами Букера-2019 были канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо. Главной сенсацией премии этого года стало то, что английская писательница и обладательница двух Букеров Хилари Мэнтел не попала в короткий список.Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Победитель получает еще 50 тысяч фунтов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/1583485301.html
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новости культуры, букеровская премия, шотландия, сша

Объявлен лауреат Букеровской премии

23:31 19.11.2020 (обновлено: 09:54 20.11.2020)
 
© AFP 2020 / David Parry/Thebookerprizes Писатель Дуглас Стюарт на экране во время дистанционной церемонии вручения Букеровской премии 2020 года
Писатель Дуглас Стюарт на экране во время дистанционной церемонии вручения Букеровской премии 2020 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AFP 2020 / David Parry/Thebookerprizes
Писатель Дуглас Стюарт на экране во время дистанционной церемонии вручения Букеровской премии 2020 года
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ЛОНДОН, 19 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лауреатом Букеровской премии за 2020 год стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт, об этом было объявлено в четверг вечером в ходе виртуальной торжественной церемонии.
Дебютный роман Стюарта "Шагги Бейн" посвящен матери писателя, умершей от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Книга рассказывает о непростом периоде взросления мальчика из неблагополучной семьи в Глазго 1980-х годов.
“Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь", - сказал Стюарт.
В шорт-лист премии входили американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте.
Снежный барс Дианы Арбениной и Девушка, женщина, другие Б. Эваристо - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 08:45Дневник читателя
"Снежный барс" Дианы Арбениной и "Девушка, женщина, другие" Б. ЭваристоКниги, о которых идет в речь в этой программе, можно объединить общей темой – откровенная проза сильных женщин.
В церемонии приняли участие бывший президент США Барак Обама, рассказавший о своих впечатлениях от прочитанных книг-победителей Букера, герцогиня Корнуоллская Камилла, а также победительницы прошлого года Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг. Лауреатами Букера-2019 были канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо. Главной сенсацией премии этого года стало то, что английская писательница и обладательница двух Букеров Хилари Мэнтел не попала в короткий список.
Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Победитель получает еще 50 тысяч фунтов.
Обложки книг - РИА Новости, 1920, 05.09.2020
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