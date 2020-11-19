https://ria.ru/20201119/buker-1585440067.html

Объявлен лауреат Букеровской премии

Объявлен лауреат Букеровской премии

Лауреатом Букеровской премии за 2020 год стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт, об этом было объявлено в четверг вечером в ходе виртуальной... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T23:31

2020-11-19T23:31

2020-11-20T09:54

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ЛОНДОН, 19 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Лауреатом Букеровской премии за 2020 год стал шотландско-американский писатель Дуглас Стюарт, об этом было объявлено в четверг вечером в ходе виртуальной торжественной церемонии.Дебютный роман Стюарта "Шагги Бейн" посвящен матери писателя, умершей от алкоголизма, когда ему было 16 лет. Книга рассказывает о непростом периоде взросления мальчика из неблагополучной семьи в Глазго 1980-х годов.“Я всегда хотел быть писателем, так что это реализация мечты. Это изменило всю мою жизнь", - сказал Стюарт.В шорт-лист премии входили американцы Дайан Кук, Авни Доши и Брэндон Тэйлор, писательница из Зимбабве Цици Дангарембга, эфиопско-американская писательница Мааза Менгисте.В церемонии приняли участие бывший президент США Барак Обама, рассказавший о своих впечатлениях от прочитанных книг-победителей Букера, герцогиня Корнуоллская Камилла, а также победительницы прошлого года Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо.Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы лауреатами премии становились Айрис Мердок, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг. Лауреатами Букера-2019 были канадская писательница Маргарет Этвуд и британка Бернардин Эваристо. Главной сенсацией премии этого года стало то, что английская писательница и обладательница двух Букеров Хилари Мэнтел не попала в короткий список.Финалисты премии получат по 2,5 тысячи фунтов стерлингов, их книги также будут изданы специальным тиражом. Победитель получает еще 50 тысяч фунтов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/1583485301.html

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

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новости культуры, букеровская премия, шотландия, сша