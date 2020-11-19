https://ria.ru/20201119/bolshoy-teatr-1585308489.html

Урин рассказал о подготовке Большого театра к 250-летию

Урин рассказал о подготовке Большого театра к 250-летию

Владимир Урин рассказал министру культуры России Ольге Любимовой о подготовке к празднованию 250-летия театра, которое будет отмечаться в 2026 году. Глава... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:22

2020-11-19T11:22

2020-11-19T11:22

культура

ольга любимова

театр

балет

опера

новости культуры

владимир урин

большой театр

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Урин рассказал министру культуры России Ольге Любимовой о подготовке к празднованию 250-летия театра, которое будет отмечаться в 2026 году. Глава ведомства поручила подготовить соответствующий план масштабных мероприятий, сообщает пресс-служба министерства.Генеральный директор Большого театра Владимир Урин предложил провести фестивали оперы и балета с участием лучших театров и коллективов всего мира."Гендиректор предложил также провести международную научно-практическую конференцию, которая могла бы объединить мировое профессиональное сообщество для обсуждения исторического наследия и будущего Большого театра", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.Там сообщается, что рассматривается проведение крупной выставки на одной из ведущих выставочных площадок Москвы, посвященной шедеврам Большого театра, а также передвижной выставки, которую смогут увидеть жители всех федеральных округов. Вопрос об этом дополнительно будет проработан ближе к юбилейной дате.Отдельно Урин рассказал о грядущих инфраструктурных проектах, связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ в здании Камерной сцены им. Покровского и открытием первого в истории учреждения регионального филиала в Калининграде.Еще одним событием станет издание энциклопедии о Большом театре в трех томах.Ольга Любимова подчеркнула особое место Большого театра в культуре нашей страны и всего мирового сообщества, отметив, что его история – уникальное культурное явление.

https://ria.ru/20200929/knopka-1577935965.html

https://ria.ru/20200329/1569209300.html

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ольга любимова, театр, балет, опера, новости культуры, владимир урин, большой театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)