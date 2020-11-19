https://ria.ru/20201119/bolshoy-teatr-1585308489.html
Урин рассказал о подготовке Большого театра к 250-летию
Урин рассказал о подготовке Большого театра к 250-летию
Владимир Урин рассказал министру культуры России Ольге Любимовой о подготовке к празднованию 250-летия театра, которое будет отмечаться в 2026 году. Глава... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:22
2020-11-19T11:22
2020-11-19T11:22
культура
ольга любимова
театр
балет
опера
новости культуры
владимир урин
большой театр
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Урин рассказал министру культуры России Ольге Любимовой о подготовке к празднованию 250-летия театра, которое будет отмечаться в 2026 году. Глава ведомства поручила подготовить соответствующий план масштабных мероприятий, сообщает пресс-служба министерства.Генеральный директор Большого театра Владимир Урин предложил провести фестивали оперы и балета с участием лучших театров и коллективов всего мира."Гендиректор предложил также провести международную научно-практическую конференцию, которая могла бы объединить мировое профессиональное сообщество для обсуждения исторического наследия и будущего Большого театра", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.Там сообщается, что рассматривается проведение крупной выставки на одной из ведущих выставочных площадок Москвы, посвященной шедеврам Большого театра, а также передвижной выставки, которую смогут увидеть жители всех федеральных округов. Вопрос об этом дополнительно будет проработан ближе к юбилейной дате.Отдельно Урин рассказал о грядущих инфраструктурных проектах, связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ в здании Камерной сцены им. Покровского и открытием первого в истории учреждения регионального филиала в Калининграде.Еще одним событием станет издание энциклопедии о Большом театре в трех томах.Ольга Любимова подчеркнула особое место Большого театра в культуре нашей страны и всего мирового сообщества, отметив, что его история – уникальное культурное явление.
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ольга любимова, театр, балет, опера, новости культуры, владимир урин, большой театр, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Владимир Урин рассказал министру культуры России Ольге Любимовой о подготовке к празднованию 250-летия театра, которое будет отмечаться в 2026 году. Глава ведомства поручила подготовить соответствующий план масштабных мероприятий, сообщает пресс-служба министерства.
"Важно понимать масштабы данного мероприятия. Юбилей такой уникальной культурной институции, как Большой театр, событие отнюдь не российского масштаба, поэтому это может быть предметом очень серьезной консолидации культурных сил, не только наших, но и всех ближайших соседей", – цитирует слова Урина пресс-служба.
Генеральный директор Большого театра Владимир Урин предложил провести фестивали оперы и балета с участием лучших театров и коллективов всего мира.
"Гендиректор предложил также провести международную научно-практическую конференцию, которая могла бы объединить мировое профессиональное сообщество для обсуждения исторического наследия и будущего Большого театра", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.
Там сообщается, что рассматривается проведение крупной выставки на одной из ведущих выставочных площадок Москвы, посвященной шедеврам Большого театра, а также передвижной выставки, которую смогут увидеть жители всех федеральных округов. Вопрос об этом дополнительно будет проработан ближе к юбилейной дате.
Отдельно Урин рассказал о грядущих инфраструктурных проектах, связанных с проведением ремонтно-реставрационных работ в здании Камерной сцены им. Покровского и открытием первого в истории учреждения регионального филиала в Калининграде.
Еще одним событием станет издание энциклопедии о Большом театре в трех томах.
Ольга Любимова подчеркнула особое место Большого театра в культуре нашей страны и всего мирового сообщества, отметив, что его история – уникальное культурное явление.