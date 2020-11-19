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Профсоюзы поддержали новый порядок выплаты больничных по материнству
Профсоюзы поддержали новый порядок выплаты больничных по материнству
Профсоюзы поддерживают выплату больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС), люди будут быстрее получать деньги, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:00
2020-11-19T14:00
александр шершуков
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профсоюзы поддерживают выплату больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС), люди будут быстрее получать деньги, сообщил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. По его словам, с 2022 года такая практика будет применяться по всей стране.Говоря об электронном больничном, он отметил, что опыт их использования был успешным, проблем с ними нет и не ожидается.
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александр шершуков, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Профсоюзы поддержали новый порядок выплаты больничных по материнству

14:00 19.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профсоюзы поддерживают выплату больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС), люди будут быстрее получать деньги, сообщил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. По его словам, с 2022 года такая практика будет применяться по всей стране.

"В принципе мы поддерживаем данные изменения, поскольку просто люди быстрее будут получать деньги, ну, предполагается... и уже не зависеть от, скажем так, каких-то проблем, которые могут быть в... бухгалтерии предприятия ", - сказал Шершуков.

Говоря об электронном больничном, он отметил, что опыт их использования был успешным, проблем с ними нет и не ожидается.
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