https://ria.ru/20201119/bolnichnyy-1585347997.html
Профсоюзы поддержали новый порядок выплаты больничных по материнству
Профсоюзы поддержали новый порядок выплаты больничных по материнству
Профсоюзы поддерживают выплату больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС), люди будут быстрее получать деньги, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:00
2020-11-19T14:00
2020-11-19T14:00
александр шершуков
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профсоюзы поддерживают выплату больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС), люди будут быстрее получать деньги, сообщил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. По его словам, с 2022 года такая практика будет применяться по всей стране.Говоря об электронном больничном, он отметил, что опыт их использования был успешным, проблем с ними нет и не ожидается.
https://ria.ru/20200601/1572296876.html
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