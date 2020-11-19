https://ria.ru/20201119/bolnichnyy-1585347997.html

Профсоюзы поддержали новый порядок выплаты больничных по материнству

Профсоюзы поддержали новый порядок выплаты больничных по материнству

Профсоюзы поддерживают выплату больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС), люди будут быстрее получать деньги, сообщил РИА... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:00

2020-11-19T14:00

2020-11-19T14:00

александр шершуков

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Профсоюзы поддерживают выплату больничных и пособий по материнству из Фонда социального страхования (ФСС), люди будут быстрее получать деньги, сообщил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение нового порядка выплаты больничных и пособий по материнству, теперь их будут перечислять гражданам напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя. По его словам, с 2022 года такая практика будет применяться по всей стране.Говоря об электронном больничном, он отметил, что опыт их использования был успешным, проблем с ними нет и не ожидается.

https://ria.ru/20200601/1572296876.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шершуков, здоровье - общество, михаил мишустин, общество