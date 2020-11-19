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В России утвердили новый порядок выплаты больничных
В России утвердили новый порядок выплаты больничных
Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь их будут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:21
2020-11-19T13:13
здоровье - общество
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь их будут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.В некоторых регионах такая система уже действует в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, объяснил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании.Он рассказал, что это позволяет снять с работодателя часть бумажной работы, а гражданам — быстрее получить выплаты. Правильность всех начислений проверяют территориальные органы фонда."Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — все это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно", — заявил Мишустин.Он также сообщил, что и в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет гражданам сберечь время, силы и нервы, считает премьер.
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здоровье - общество, михаил мишустин, россия, общество

В России утвердили новый порядок выплаты больничных

12:21 19.11.2020 (обновлено: 13:13 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди в очереди в регистратуре городской поликлиники №7 в Симферополе
Люди в очереди в регистратуре городской поликлиники №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь их будут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.
В некоторых регионах такая система уже действует в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, объяснил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании.
Он рассказал, что это позволяет снять с работодателя часть бумажной работы, а гражданам — быстрее получить выплаты. Правильность всех начислений проверяют территориальные органы фонда.
"Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — все это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно", — заявил Мишустин.
Он также сообщил, что и в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет гражданам сберечь время, силы и нервы, считает премьер.
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 15:04
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинРоссияОбщество
 
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