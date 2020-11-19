https://ria.ru/20201119/bolnichnyy-1585321206.html

В России утвердили новый порядок выплаты больничных

В России утвердили новый порядок выплаты больничных

Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь их будут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:21

2020-11-19T12:21

2020-11-19T13:13

здоровье - общество

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Правительство вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Теперь их будут перечислять напрямую из фонда соцстрахования, а не через работодателя.В некоторых регионах такая система уже действует в пилотном режиме и хорошо себя зарекомендовала, объяснил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании.Он рассказал, что это позволяет снять с работодателя часть бумажной работы, а гражданам — быстрее получить выплаты. Правильность всех начислений проверяют территориальные органы фонда."Поэтому с 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы. Пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам — все это будет оформляться автоматически, на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет просто не нужно", — заявил Мишустин.Он также сообщил, что и в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет гражданам сберечь время, силы и нервы, считает премьер.

https://ria.ru/20201110/bolnichnye-1583939906.html

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здоровье - общество, михаил мишустин, россия, общество