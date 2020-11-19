Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/bolezn-1585436588.html
Более ста человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале
Более ста человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале
Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала, сообщает местное издание Dacar Actu. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:15
2020-11-20T09:29
здоровье - общество
сенегал
дакар (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585436713_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_5e477589b992b1db01bec72198dd9854.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала, сообщает местное издание Dacar Actu.Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.Местные власти, в том числе мэр Рюфиска, префект одноименного департамента и глава районной медслужбы проводят в четверг вечером срочное совещание. На встречу приглашены представители рыболовной отрасли.
https://ria.ru/20201102/bolezn-1582675581.html
сенегал
дакар (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585436713_88:0:2819:2048_1400x0_80_0_0_74f85c7ab5788753dc7cc65b36b6ead0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, сенегал, дакар (город), в мире

Более ста человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале

22:15 19.11.2020 (обновлено: 09:29 20.11.2020)
 
© AP Photo / Leo CorreaСитуация в Сенегале
Ситуация в Сенегале - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Leo Correa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала, сообщает местное издание Dacar Actu.
Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.
У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.
Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
Местные власти, в том числе мэр Рюфиска, префект одноименного департамента и глава районной медслужбы проводят в четверг вечером срочное совещание. На встречу приглашены представители рыболовной отрасли.
Город Кано, Нигерия - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 15:59
В Нигерии не менее 15 человек умерли от неизвестной болезни
 
Здоровье - ОбществоСенегалДакар (город)В мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
09:09В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса
09:06Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом
Лента новостейМолния