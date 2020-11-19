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Более ста человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале
Более ста человек заразились неизвестной болезнью в Сенегале
Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала, сообщает местное издание Dacar Actu. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:15
2020-11-19T22:15
2020-11-20T09:29
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала, сообщает местное издание Dacar Actu.Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.Местные власти, в том числе мэр Рюфиска, префект одноименного департамента и глава районной медслужбы проводят в четверг вечером срочное совещание. На встречу приглашены представители рыболовной отрасли.
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здоровье - общество, сенегал, дакар (город), в мире
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью на западе Сенегала
, сообщает местное издание Dacar Actu
.
Очаг болезни расположен между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара
.
У заболевших наблюдаются кожные высыпания в виде струпьев. Предполагается, что источник неизвестной болезни находится в открытом море, поскольку ей заразились только рыбаки, выходившие на промысел между Рюфиском и Мбуром.
Всех больных с симптомами госпитализируют на территории стадиона в Рюфиске.
Местные власти, в том числе мэр Рюфиска, префект одноименного департамента и глава районной медслужбы проводят в четверг вечером срочное совещание. На встречу приглашены представители рыболовной отрасли.