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Ситуация в Нагорном Карабахе
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В Карабах в четверг вернулись более 1200 беженцев
В Карабах в четверг вернулись более 1200 беженцев
Более 1200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах с территории Армении в четверг 19 ноября, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:55
2020-11-19T21:55
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 1200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах с территории Армении в четверг 19 ноября, сообщило Минобороны РФ."Девятнадцатого ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 1235 беженцев. Двадцать семь автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь г. Степанакерта", - говорится в сообщении.Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись около 4 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома."Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.
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нагорный карабах, степанакерт, ереван, армения, в мире

В Карабах в четверг вернулись более 1200 беженцев

21:55 19.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение беженцев в Нагорный Карабах
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более 1200 беженцев вернулись в Нагорный Карабах с территории Армении в четверг 19 ноября, сообщило Минобороны РФ.
"Девятнадцатого ноября 2020 года в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулось еще 1235 беженцев. Двадцать семь автобусов в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции проследовали из Еревана на главную площадь г. Степанакерта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обеспечение безопасности возвращения беженцев и перемещения через линию соприкосновения мирных жителей для возвращения в свои дома организовано при руководстве и контроле Межведомственного центра гуманитарного реагирования. С 14 ноября в Степанакерт уже вернулись около 4 тысяч жителей, ранее покинувших свои дома.
"Безопасность продвижения автобусов через линию соприкосновения для возвращения мирных граждан в свои дома в Степанакерте обеспечили российские военнослужащие", - добавляется в сообщении.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
 
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