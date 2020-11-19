Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201119/belgiya-1585305575.html
В Бельгии придумали, как сделать воздух в городах чище
В Бельгии придумали, как сделать воздух в городах чище
С сентября 2021 года молодые люди до 25 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Брюсселе, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:38
2020-11-19T15:38
туризм
туризм
новости - туризм
брюссель
бельгия
прага
париж
люксембург (государство)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151583/18/1515831853_0:151:3108:1899_1400x0_80_0_0_15ebdc814ff0320ff4aea9e61bccd594.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. С сентября 2021 года молодые люди до 25 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Брюсселе, сообщает "ЕвроПульс".Правда, льгота распространится только на бельгийцев, но не на иностранных туристов.В дальнейшем оператор общественного транспорта столицы STIB планирует отменить плату для пожилых граждан старше 65 лет. Пока для них действуют скидки на покупку билетов и транспортных карт.В STIB не исключают, что компания постепенно отменит плату за проезд для всех жителей. Это, как надеются авторы проекта, сделает общественный транспорт более привлекательным для горожан, и те откажутся от личных автомобилей. В результате улучшится качество воздуха в Брюсселе.Подобные меры предпринимают и другие европейские города. Например, в Париже в этом году отменили плату за проезд для детей до 18 лет на время учебного года. В Люксембурге вовсе сделали весь общественный транспорт бесплатным. А в Праге деньги за билет не берут во время смога.
https://ria.ru/20201010/bryussel-1578965932.html
брюссель
бельгия
прага
париж
люксембург (государство)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151583/18/1515831853_189:0:2920:2048_1400x0_80_0_0_c662794b735f5028da2888306a3492e2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, брюссель, бельгия, прага, париж, люксембург (государство)

В Бельгии придумали, как сделать воздух в городах чище

15:38 19.11.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия
Вид на одну из улиц Брюсселя, Бельгия - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. С сентября 2021 года молодые люди до 25 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Брюсселе, сообщает "ЕвроПульс".
Правда, льгота распространится только на бельгийцев, но не на иностранных туристов.
В дальнейшем оператор общественного транспорта столицы STIB планирует отменить плату для пожилых граждан старше 65 лет. Пока для них действуют скидки на покупку билетов и транспортных карт.
В STIB не исключают, что компания постепенно отменит плату за проезд для всех жителей. Это, как надеются авторы проекта, сделает общественный транспорт более привлекательным для горожан, и те откажутся от личных автомобилей. В результате улучшится качество воздуха в Брюсселе.
Подобные меры предпринимают и другие европейские города. Например, в Париже в этом году отменили плату за проезд для детей до 18 лет на время учебного года. В Люксембурге вовсе сделали весь общественный транспорт бесплатным. А в Праге деньги за билет не берут во время смога.
Речной канал в городе Брюгге - РИА Новости, 1920, 10.10.2020
10 октября, 11:53Туризм
В Брюсселе теперь нельзя распивать спиртные напитки на центральных улицах
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБрюссельБельгияПрагаПарижЛюксембург (государство)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
09:09В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса
09:06Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом
Лента новостейМолния