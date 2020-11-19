https://ria.ru/20201119/belgiya-1585305575.html

В Бельгии придумали, как сделать воздух в городах чище

В Бельгии придумали, как сделать воздух в городах чище

С сентября 2021 года молодые люди до 25 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Брюсселе, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:38

2020-11-19T15:38

2020-11-19T15:38

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. С сентября 2021 года молодые люди до 25 лет смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Брюсселе, сообщает "ЕвроПульс".Правда, льгота распространится только на бельгийцев, но не на иностранных туристов.В дальнейшем оператор общественного транспорта столицы STIB планирует отменить плату для пожилых граждан старше 65 лет. Пока для них действуют скидки на покупку билетов и транспортных карт.В STIB не исключают, что компания постепенно отменит плату за проезд для всех жителей. Это, как надеются авторы проекта, сделает общественный транспорт более привлекательным для горожан, и те откажутся от личных автомобилей. В результате улучшится качество воздуха в Брюсселе.Подобные меры предпринимают и другие европейские города. Например, в Париже в этом году отменили плату за проезд для детей до 18 лет на время учебного года. В Люксембурге вовсе сделали весь общественный транспорт бесплатным. А в Праге деньги за билет не берут во время смога.

https://ria.ru/20201010/bryussel-1578965932.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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