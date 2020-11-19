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В России через десять лет появится база данных обо всех жителях

В России через десять лет появится база данных обо всех жителях

Единая база данных обо всех жителях России будет создана в течение 10 лет, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя Росстата Павел Смелов. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:32

2020-11-19T13:32

2020-11-19T13:32

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

госдума рф

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Единая база данных обо всех жителях России будет создана в течение 10 лет, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.В мае Госдума приняла закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении России. В нем будут указаны актуальные данные о физлице, например, ФИО, дата рождения, пол, семейное положение, гражданство, а также записи акта о рождении и смерти, паспортные данные."Сейчас в нашей стране создается реестр населения, где будет сделана попытка учесть каждого жителя и собрать о нем информацию из всех существующих баз данных. До сегодняшнего момента такой единой базы данных нет, поэтому переписи необходимо проводить в старом, обычном формате. Мы надеемся, что через 10 лет этот реестр будет и будет работать в полном режиме. Поэтому мы сможем отказаться от большинства вопросов и будем проводить перепись в цифровом формате без контакта с людьми", - сказал Смелов.По его словам, такой реестр частично может заменить собой перепись."По поводу больших данных на текущей переписи. Мы пытаемся экспериментировать и понять, как можно в межпереписной период пытаться найти альтернативные источники о численности и размещении населения. Поэтому мы сейчас заключили большой контракт, согласно которому исполнитель соберет данные от всех сотовых операторов страны и посчитает на их основе численность постоянного населения, проживающего в каждом муниципальном образовании страны. После этого мы сможем сравнить данные переписи с данными, полученными в результате этой работы, и понять, насколько это коррелирует и как это можно использовать в дальнейшем", - отметил замглавы Росстата.Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она была перенесена и пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. В настоящее время перепись стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/kovid-1578763395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, общество