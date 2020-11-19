https://ria.ru/20201119/bayden-1585278092.html

CNN: сотрудники администрации США устанавливают связи с командой Байдена

CNN: сотрудники администрации США устанавливают связи с командой Байдена

Ряд бывших и нынешних сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа начали устанавливать контакты с членами переходной команды Джо... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T04:43

2020-11-19T04:43

2020-11-19T04:43

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд бывших и нынешних сотрудников администрации действующего президента США Дональда Трампа начали устанавливать контакты с членами переходной команды Джо Байдена, объявившего о своей победе на выборах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Один из бывших сотрудников администрации Трампа сообщил телеканалу, что установление контактов рассматривается как "возложение долга перед страной". Согласно источникам, эти беседы не очень детализированы, однако могут помочь переходной команде Байдена понять, с какими проблемами они могут столкнуться при вступлении в должности.Другой бывший сотрудник Белого дома, покинувший администрацию несколько месяцев назад, отметил, что отправил письмо тому, кто, как он ожидает, будет выполнять в администрации Байдена примерно те же функции, что были у него, и предложил свою помощь.Действующий сотрудник администрации Трампа сообщил телеканалу, что имеют место неформальные контакты с командой Байдена."Ничего, что доставило бы нам проблем. Всего лишь предложение о помощи. Они знают, что мы имеем в виду и что мы можем и не можем сделать или сказать", - добавил он.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире