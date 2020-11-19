https://ria.ru/20201119/barkhin-1585352212.html
В театре Маяковского назвали смерть Сергея Бархина невосполнимой потерей
В театре Маяковского назвали смерть Сергея Бархина невосполнимой потерей
Смерть народного художника РФ Сергея Бархина – это невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:28
2020-11-19T14:28
2020-11-19T14:28
культура
театр
новости культуры
миндаугас карбаускис
театр имени маяковского
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смерть народного художника РФ Сергея Бархина – это невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, где Бархин оформил множество спектаклей.Ранее пресс-служба Российской академии художеств сообщила РИА Новости, что известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни."Ушел из жизни российский сценограф, архитектор, народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР и настоящий театральный волшебник Сергей Михайлович Бархин. Мы приносим соболезнования родным и близким Сергея Михайловича. Это невосполнимая потеря для всего мира искусства. Сегодня все мы скорбим вместе с вами", - сказано в сообщении на сайте театра.Как отметили в театре, Бархин создал пространство для всех постановок художественного руководителя театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса, среди которых "Таланты и поклонники", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Кант", "Плоды Просвещения", "Русский роман", "Обломов" и другие.Сергей Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России.
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театр, новости культуры, миндаугас карбаускис, театр имени маяковского
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смерть народного художника РФ Сергея Бархина – это невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, где Бархин оформил множество спектаклей.
Ранее пресс-служба Российской академии художеств сообщила РИА Новости, что известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни.
"Ушел из жизни российский сценограф, архитектор, народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР и настоящий театральный волшебник Сергей Михайлович Бархин. Мы приносим соболезнования родным и близким Сергея Михайловича. Это невосполнимая потеря для всего мира искусства. Сегодня все мы скорбим вместе с вами", - сказано в сообщении на сайте театра.
Как отметили в театре, Бархин создал пространство для всех постановок художественного руководителя театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса, среди которых "Таланты и поклонники", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Кант", "Плоды Просвещения", "Русский роман", "Обломов" и другие.
Сергей Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России.