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https://ria.ru/20201119/barkhin-1585352212.html
В театре Маяковского назвали смерть Сергея Бархина невосполнимой потерей
В театре Маяковского назвали смерть Сергея Бархина невосполнимой потерей
Смерть народного художника РФ Сергея Бархина – это невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:28
2020-11-19T14:28
культура
театр
новости культуры
миндаугас карбаускис
театр имени маяковского
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смерть народного художника РФ Сергея Бархина – это невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, где Бархин оформил множество спектаклей.Ранее пресс-служба Российской академии художеств сообщила РИА Новости, что известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни."Ушел из жизни российский сценограф, архитектор, народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР и настоящий театральный волшебник Сергей Михайлович Бархин. Мы приносим соболезнования родным и близким Сергея Михайловича. Это невосполнимая потеря для всего мира искусства. Сегодня все мы скорбим вместе с вами", - сказано в сообщении на сайте театра.Как отметили в театре, Бархин создал пространство для всех постановок художественного руководителя театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса, среди которых "Таланты и поклонники", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Кант", "Плоды Просвещения", "Русский роман", "Обломов" и другие.Сергей Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России.
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театр, новости культуры, миндаугас карбаускис, театр имени маяковского

В театре Маяковского назвали смерть Сергея Бархина невосполнимой потерей

14:28 19.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожник-постановщик Сергей Бархин
Художник-постановщик Сергей Бархин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смерть народного художника РФ Сергея Бархина – это невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, где Бархин оформил множество спектаклей.
Ранее пресс-служба Российской академии художеств сообщила РИА Новости, что известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни.
"Ушел из жизни российский сценограф, архитектор, народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР и настоящий театральный волшебник Сергей Михайлович Бархин. Мы приносим соболезнования родным и близким Сергея Михайловича. Это невосполнимая потеря для всего мира искусства. Сегодня все мы скорбим вместе с вами", - сказано в сообщении на сайте театра.
Как отметили в театре, Бархин создал пространство для всех постановок художественного руководителя театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса, среди которых "Таланты и поклонники", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Кант", "Плоды Просвещения", "Русский роман", "Обломов" и другие.
© Фото : предоставлено пресс-службой СТД РФСергей бархин. "Кант". Театр Маяковского
Сергей бархин. Кант. Театр Маяковского - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой СТД РФ
Сергей бархин. "Кант". Театр Маяковского
Сергей Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России.
Художник-постановщик Сергей Бархин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 12:23Культура
Умер народный художник России Сергей Бархин
 
КультураТеатрНовости культурыМиндаугас КарбаускисТеатр имени Маяковского
 
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