https://ria.ru/20201119/barkhin-1585352212.html

В театре Маяковского назвали смерть Сергея Бархина невосполнимой потерей

В театре Маяковского назвали смерть Сергея Бархина невосполнимой потерей

Смерть народного художника РФ Сергея Бархина – это невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:28

2020-11-19T14:28

2020-11-19T14:28

культура

театр

новости культуры

миндаугас карбаускис

театр имени маяковского

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Смерть народного художника РФ Сергея Бархина – это невосполнимая потеря для всего мира искусства, сообщили в Московском академическом театре имени Маяковского, где Бархин оформил множество спектаклей.Ранее пресс-служба Российской академии художеств сообщила РИА Новости, что известный российский сценограф Бархин скончался на 83-м году жизни."Ушел из жизни российский сценограф, архитектор, народный художник России, заслуженный деятель искусств РСФСР и настоящий театральный волшебник Сергей Михайлович Бархин. Мы приносим соболезнования родным и близким Сергея Михайловича. Это невосполнимая потеря для всего мира искусства. Сегодня все мы скорбим вместе с вами", - сказано в сообщении на сайте театра.Как отметили в театре, Бархин создал пространство для всех постановок художественного руководителя театра Маяковского Миндаугаса Карбаускиса, среди которых "Таланты и поклонники", "Господин Пунтила и его слуга Матти", "Кант", "Плоды Просвещения", "Русский роман", "Обломов" и другие.Сергей Бархин родился в 1938 году. Он является лауреатом государственных премий РФ, заслуженным деятелем искусств РСФСР и народным художником России.

https://ria.ru/20201119/obschestvo-1585321536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, миндаугас карбаускис, театр имени маяковского