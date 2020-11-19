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Опасный астероид рекордно приблизился к Земле
Опасный астероид рекордно приблизился к Земле
Астрономы зафиксировали астероид VT4, установивший новый рекорд по сближению с Землей, пишет Universe Today. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T20:41
2020-11-19T20:41
2020-11-20T08:15
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Астрономы зафиксировали астероид VT4, установивший новый рекорд по сближению с Землей, пишет Universe Today.Небесное тело диаметром пять-десять метров 13 ноября пролетело над южной частью Тихого океана недалеко от островов Питкэрн. Примерно через 15 минут после сближения с планетой 14 ноября 2020 года его обнаружили телескопы системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гавайях.Космический объект пролетел ниже орбиты МКС — на расстоянии 345 километров над Землей. Он побил установленный в августе рекорд, когда астероид 2020 QG приблизился к нашей планете на три тысячи километров.Сближение с Землей изменило параметры орбиты астероида. Небесное тело перешло с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики, на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса. Таким образом, 2020 VT4 перешел из группы Аполлонов в группу Атонов, а его перигелий теперь находится внутри орбиты Венеры.
https://ria.ru/20201029/asteroid-1582022290.html
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земля, тихий океан, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука