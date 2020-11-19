https://ria.ru/20201119/armeniya-1585388405.html

Армянского генерала отозвали из Карабаха после замечания супруге Пашиняна

Армянского генерала отозвали из Карабаха после замечания супруге Пашиняна

Бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что его отозвали из Нагорного Карабаха в Ереван после того, как он сделал... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:03

2020-11-19T17:03

2020-11-19T17:48

никол пашинян

минобороны армении

нагорный карабах

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 19 ноя — РИА Новости. Бывший начальник службы военного контроля Минобороны Армении Мовсес Акопян заявил, что его отозвали из Нагорного Карабаха в Ереван после того, как он сделал замечание супруге премьера страны Никола Пашиняна Анне Акопян.По словам генерала, в один из дней он увидел, как жена Пашиняна сидит в командном пункте перед экраном, где показывают ход боевых действий. При этом в функции Акопяна входило не допускать присутствия там гражданских лиц, а также вмешательства в работу командующего."Она сидела и смотрела, не вмешиваясь, не давая поручений. Смотрела, что происходит на поле. <…> Я сказал, что зрелищных кадров там не будет, и попросил ее покинуть пункт, так как ребята говорят, кричат, могут нецензурно выражаться. Она посидела минут двадцать и вышла, а через четыре часа меня вызвали в Ереван", — сказал Акопян в ходе брифинга.По его мнению, причиной этого могло стать замечание супруге премьера или разногласия с секретарем Совбеза Карабаха Самвелом Бабаяном.Ситуация в КарабахеВ конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. По нему азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.Согласно договоренности в Карабахе размещаются российские миротворцы. Они будут контролировать линию соприкосновения, а также Лачинский и Нахичеванский коридоры. Кроме того, в Азербайджане создали российско-турецкий мониторинговый центр, задача которого — следить за соблюдением перемирия.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана. Президент Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден Азербайджану: теперь, по его словам, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.Как отмечал Пашинян, решение о мире далось ему тяжело, однако оно позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

https://ria.ru/20201117/kocharyan-1585007595.html

нагорный карабах

армения

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никол пашинян, минобороны армении, нагорный карабах, армения, в мире