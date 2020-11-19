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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201119/armenia-1585249001.html
Опрос показал, как в Армении относятся к России
Опрос показал, как в Армении относятся к России
Подавляющее большинство жителей Армении хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу радио Sputnik. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:00
2020-11-19T10:10
ситуация в нагорном карабахе
россия
армения
общество
в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Армении хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу радио Sputnik.Почти 84% респондентов заявили, что относятся к России хорошо. Только 9,4% опрошенных признались в обратном. Затруднились ответить на вопрос 6,8% армян.Большинство участников исследования — 62,3% респондентов — назвали Россию дружественной страной для Армении. На втором месте с результатом 39,9% оказалась Франция, на третьем — Иран (6,4%). США назвали дружественной страной 5,8% опрошенных, Германию посчитали таковой 1,2% армян, а Грузию — 0,6%. При этом 4,6% участников исследования затруднились с ответом.Почти 85% армян считают Россию союзником своей страны. С ними не согласны 11,6% опрошенных. Еще 3,6% респондентов не смогли ответить на вопрос.Большинство респондентов (79,6%) заявили о готовности принять военно-политическую помощь от Москвы. Получить аналогичную поддержку от Франции готовы 14% жителей Армении, от Ирана — почти семь процентов, от США — пять, от Германии — 0,4%. Более 12% проголосовали за вариант "Другое", а 7,4% не определились с выбором ответа.Исследование проводилось методом телефонного интервью 17 ноября, опрошен 501 человек. Максимальная ошибка выборки составляет 4,3%. Опрос провела компания ООО "Эм Пи Джи", эксклюзивный член Gallup International в Армении по заказу радио Sputnik.
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россия, армения, общество, в мире

Опрос показал, как в Армении относятся к России

10:00 19.11.2020 (обновлено: 10:10 19.11.2020)
 
© Sputnik / Давид Галстян / Перейти в фотобанкКолонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе
Колонна российских миротворцев направляется к монастырю Дадиванк в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Sputnik / Давид Галстян
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Армении хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу радио Sputnik.
Почти 84% респондентов заявили, что относятся к России хорошо. Только 9,4% опрошенных признались в обратном. Затруднились ответить на вопрос 6,8% армян.
© Инфографика . Радио Спутник

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Отношение к России
© Инфографика . Радио Спутник
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Какие страны являются дружественными для Армении?
© Инфографика . Радио Спутник
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Военно-политическая помощь
© Инфографика . Радио Спутник
Большинство участников исследования — 62,3% респондентов — назвали Россию дружественной страной для Армении. На втором месте с результатом 39,9% оказалась Франция, на третьем — Иран (6,4%). США назвали дружественной страной 5,8% опрошенных, Германию посчитали таковой 1,2% армян, а Грузию — 0,6%. При этом 4,6% участников исследования затруднились с ответом.
Почти 85% армян считают Россию союзником своей страны. С ними не согласны 11,6% опрошенных. Еще 3,6% респондентов не смогли ответить на вопрос.
Большинство респондентов (79,6%) заявили о готовности принять военно-политическую помощь от Москвы. Получить аналогичную поддержку от Франции готовы 14% жителей Армении, от Ирана — почти семь процентов, от США — пять, от Германии — 0,4%. Более 12% проголосовали за вариант "Другое", а 7,4% не определились с выбором ответа.
Исследование проводилось методом телефонного интервью 17 ноября, опрошен 501 человек. Максимальная ошибка выборки составляет 4,3%. Опрос провела компания ООО "Эм Пи Джи", эксклюзивный член Gallup International в Армении по заказу радио Sputnik.
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10 ноября, 13:57Инфографика
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