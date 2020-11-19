В Арктику проведут высокоскоростной интернет
03:42 19.11.2020 (обновлено: 03:43 19.11.2020)
© Фото : Никита КузнецовЛедовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
© Фото : Никита Кузнецов
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" приступили к созданию магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск – Владивосток, локальные ответвления которой выйдут в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росморречфлота.
Реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегией развития арктической зоны России. Его целью является развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона.
Оператором ВОЛС является подведомственный Росморречфлоту ФГУП "Морсвязьспутник".
По данным РБК, пропускная способность ВОЛС должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Полное завершение проекта планируется в 2026 году.
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года 26 октября. Согласно указу, правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию стратегии и ежегодно докладывать об этом главе государства.
В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.