https://ria.ru/20201119/arktika-1585277333.html

В Арктику проведут высокоскоростной интернет

В Арктику проведут высокоскоростной интернет

Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" приступили к созданию магистральной подводной... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T03:42

2020-11-19T03:42

2020-11-19T03:43

россия

фгуп "росморпорт"

арктика

министерство транспорта рф (минтранс россии)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

владимир путин

мурманск

владивосток

экономика

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" приступили к созданию магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск – Владивосток, локальные ответвления которой выйдут в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росморречфлота.Реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегией развития арктической зоны России. Его целью является развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона.Оператором ВОЛС является подведомственный Росморречфлоту ФГУП "Морсвязьспутник".По данным РБК, пропускная способность ВОЛС должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Полное завершение проекта планируется в 2026 году.Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года 26 октября. Согласно указу, правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию стратегии и ежегодно докладывать об этом главе государства.В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.

https://ria.ru/20201103/arktika-1582789322.html

https://ria.ru/20201029/arktika-1582119948.html

россия

арктика

мурманск

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фгуп "росморпорт", арктика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), владимир путин, мурманск, владивосток, экономика