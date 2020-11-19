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В Арктику проведут высокоскоростной интернет
В Арктику проведут высокоскоростной интернет
Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" приступили к созданию магистральной подводной... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T03:42
2020-11-19T03:43
россия
фгуп "росморпорт"
арктика
министерство транспорта рф (минтранс россии)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
владимир путин
мурманск
владивосток
экономика
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" приступили к созданию магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск – Владивосток, локальные ответвления которой выйдут в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росморречфлота.Реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегией развития арктической зоны России. Его целью является развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона.Оператором ВОЛС является подведомственный Росморречфлоту ФГУП "Морсвязьспутник".По данным РБК, пропускная способность ВОЛС должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Полное завершение проекта планируется в 2026 году.Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года 26 октября. Согласно указу, правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию стратегии и ежегодно докладывать об этом главе государства.В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.
https://ria.ru/20201103/arktika-1582789322.html
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россия, фгуп "росморпорт", арктика, министерство транспорта рф (минтранс россии), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), владимир путин, мурманск, владивосток, экономика

В Арктику проведут высокоскоростной интернет

03:42 19.11.2020 (обновлено: 03:43 19.11.2020)
 
© Фото : Никита КузнецовЛедовая база на мысе Баранова (Северная Земля)
Ледовая база на мысе Баранова (Северная Земля) - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Никита Кузнецов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Министерство транспорта России, Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" приступили к созданию магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск – Владивосток, локальные ответвления которой выйдут в крупнейшие порты и населенные пункты арктической зоны. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Росморречфлота.
Реализация проекта осуществляется в соответствии с утвержденной президентом Владимиром Путиным стратегией развития арктической зоны России. Его целью является развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона.
Арктика - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 11:12
Мишустин поручил внести план реализации основ госполитики в Арктике
Оператором ВОЛС является подведомственный Росморречфлоту ФГУП "Морсвязьспутник".
По данным РБК, пропускная способность ВОЛС должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Полное завершение проекта планируется в 2026 году.
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года 26 октября. Согласно указу, правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию стратегии и ежегодно докладывать об этом главе государства.
В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.
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Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике
 
РоссияФГУП "Росморпорт"АрктикаМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Владимир ПутинМурманскВладивостокЭкономика
 
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