https://ria.ru/20201119/arest-1585345385.html

В Москве арестовали женщину, обвиняемую в убийстве своих детей

В Москве арестовали женщину, обвиняемую в убийстве своих детей

Останкинский суд Москвы сегодня до середины января арестовал женщину, обвиняемую в убийстве двух своих детей на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:50

2020-11-19T13:50

2020-11-19T14:02

москва

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы сегодня до середины января арестовал женщину, обвиняемую в убийстве двух своих детей на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Явкина."Останкинским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 января включительно в отношении Джантураевой А.Л., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 п. "а", "в" ст. 105 УК РФ", - сказала Явкина.Вечером во вторник в квартире жилого дома на улице Тайнинской нашли тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками асфиксии. Там же находилась их мать. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух малолетних". Женщина на допросе полностью признала свою вину.В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения РИА Новости сказали, что семья не состояла у них на учёте и не обращалась за помощью.

https://ria.ru/20201118/moskva-1585099800.html

москва

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Мать задушенных в московской квартире детей арестовали. Кадры из зала суда Мать задушенных в московской квартире детей арестовали. Кадры из зала суда 2020-11-19T13:50 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия