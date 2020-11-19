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В Москве арестовали женщину, обвиняемую в убийстве своих детей
В Москве арестовали женщину, обвиняемую в убийстве своих детей
Останкинский суд Москвы сегодня до середины января арестовал женщину, обвиняемую в убийстве двух своих детей на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:50
2020-11-19T13:50
2020-11-19T14:02
москва
происшествия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы сегодня до середины января арестовал женщину, обвиняемую в убийстве двух своих детей на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Явкина."Останкинским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 января включительно в отношении Джантураевой А.Л., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 п. "а", "в" ст. 105 УК РФ", - сказала Явкина.Вечером во вторник в квартире жилого дома на улице Тайнинской нашли тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками асфиксии. Там же находилась их мать. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух малолетних". Женщина на допросе полностью признала свою вину.В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения РИА Новости сказали, что семья не состояла у них на учёте и не обращалась за помощью.
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Мать задушенных в московской квартире детей арестовали. Кадры из зала суда
Мать задушенных в московской квартире детей арестовали. Кадры из зала суда
2020-11-19T13:50
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Останкинский суд Москвы
сегодня до середины января арестовал женщину, обвиняемую в убийстве двух своих детей на северо-востоке столицы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Кристина Явкина.
"Останкинским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 17 января включительно в отношении Джантураевой А.Л., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 п. "а", "в" ст. 105 УК РФ", - сказала Явкина.
Вечером во вторник в квартире жилого дома на улице Тайнинской нашли тела двух детей 2015 и 2017 годов рождения с признаками асфиксии. Там же находилась их мать. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух малолетних". Женщина на допросе полностью признала свою вину.
В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения РИА Новости сказали, что семья не состояла у них на учёте и не обращалась за помощью.