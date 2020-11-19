https://ria.ru/20201119/apteki-1585341609.html

На Урале ряд аптек заявили о проблемах с поставками "Йодомарина"

На Урале ряд аптек заявили о проблемах с поставками "Йодомарина"

Ряд аптечных сетей в Уральском федеральном округе фиксирует отсутствие "Йодамарина" – препарата для борьбы с недостатком йода в организме, основной причиной,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:36

2020-11-19T13:36

2020-11-19T13:36

здоровье - общество

уральский фо

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581757347_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_14b32394b60097e144a4b0e73e153ba9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ/ЧЕЛЯБИНСК/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 ноя – РИА Новости. Ряд аптечных сетей в Уральском федеральном округе фиксирует отсутствие "Йодамарина" – препарата для борьбы с недостатком йода в организме, основной причиной, как сообщили РИА Новости представители аптек, стали проблемы с поставщиками."Йодамарина" нет у поставщиков. Нет у нас его ни в какой дозировке, ни отечественного, ни импортного", - сказали агентству в муниципальном унитарном предприятии "Екатеринбургфарм".Представитель крупной аптечной сети "Вита" заявил, что препарата нет ни в одной аптеке Екатеринбурга. В аптеках "Живика" в уральской столице "Йодомарина" в упаковках по 100 таблеток также нет, упаковки по 200 таблеток были в наличии только в одной аптеке города. Но, по словам представителя сети, в среду в эту аптеку поступило большое число броней, поэтому в четверг препарат уже может закончиться. В аптеках "Витаминка" покупателям могут предложить лишь аналог – "Калия йодид". Самого "Йодомарина" на складах сети нет по той же причине – проблемы с поставщиками.В Челябинской области ситуация складывается аналогичным образом. В сети аптек "Живика" корреспонденту РИА Новости уточнили, что ни в одной аптеке Челябинска "Йодомарина" нет, так как препарата нет у поставщика. В сети "Аптека 74плюс" также сообщили, что йодомарин отсутствует. "Он исчез из аптек недавно, и до сих пор его нет у поставщика", - пояснили в аптеке. Представитель аптеки, как и ранее в Екатеринбурге, предложил приобрести аналог – "Калия йодид".Найти "Йодомарин" удалось в сети челябинских аптек "Фармленд": согласно поиску на сайте, он есть в наличии, но в очень ограниченном количестве в десятке аптек, цена – от 400 рублей.Дефицит препарата фиксируется также в Ханты-Мансийском автономном округе. Представитель известной региональной сети "Аптека для вас" в Сургуте сообщил, что "Йодомарина" в наличии нет. "К сожалению, даже заказать его пока нельзя", - сказал собеседник агентства.Об отсутствии "Йодомарина" заявили и в одном из аптечных пунктов сети "Аптека от склада" в Ханты-Мансийске, а также в Центральной районной аптеке Нижневартовска. Причина, по словам фармацевтов, опрошенных РИА Новости, заключается в отсутствии препарата у поставщиков.

https://ria.ru/20201030/lekarstva-1582271796.html

https://ria.ru/20201102/lekarstva-1582622028.html

уральский фо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, уральский фо, общество