https://ria.ru/20201119/alina-zagitova-1585409122.html

Загитова показала японцам Масару и рассказала, на кого учится

Загитова показала японцам Масару и рассказала, на кого учится

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в режиме видеосвязи со студией в Японии показала, как живет подаренная ей собака породы акита-ину по... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T23:02

2020-11-19T23:02

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в режиме видеосвязи со студией в Японии показала, как живет подаренная ей собака породы акита-ину по кличке Масару.Во время прямого эфира (сюжет размещен на Youtube-канале Alina Zagitova Media News), спортсменка также рассказала о своей учебе в вузе и призналась, что скучает по Японии.Алина демонстрировала видеокадры с Масару, который нежился на белоснежном матрасе у ее ног, и даже "позировал" на камеру.Судя по реакции в студии, знаменитую 18-летнюю российскую фигуристку в этой стране очень любят и радуются, что Алина с Масару после вынужденного расставания вновь вместе.Загитова также рассказала, что учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы на продюсера и журналиста.Щенка породы акита-ину фигуристка получила в подарок в 2018 году, после победы на Олимпийских играх. Тогда Алина призналась, что давно мечтала о такой собаке.На церемонии вручения в Москве присутствовал Синдзо Абэ (на тот момент — премьер-министр Японии).Загитова назвала щенка Масару, что переводится с японского, как "победа".

https://rsport.ria.ru/20201119/zagitova-1585384413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фигурное катание, знаменитости, звезды