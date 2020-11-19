https://ria.ru/20201119/alina-zagitova-1585409122.html
Загитова показала японцам Масару и рассказала, на кого учится
Загитова показала японцам Масару и рассказала, на кого учится
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в режиме видеосвязи со студией в Японии показала, как живет подаренная ей собака породы акита-ину по... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T23:02
2020-11-19T23:02
2020-11-20T00:18
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в режиме видеосвязи со студией в Японии показала, как живет подаренная ей собака породы акита-ину по кличке Масару.Во время прямого эфира (сюжет размещен на Youtube-канале Alina Zagitova Media News), спортсменка также рассказала о своей учебе в вузе и призналась, что скучает по Японии.Алина демонстрировала видеокадры с Масару, который нежился на белоснежном матрасе у ее ног, и даже "позировал" на камеру.Судя по реакции в студии, знаменитую 18-летнюю российскую фигуристку в этой стране очень любят и радуются, что Алина с Масару после вынужденного расставания вновь вместе.Загитова также рассказала, что учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы на продюсера и журналиста.Щенка породы акита-ину фигуристка получила в подарок в 2018 году, после победы на Олимпийских играх. Тогда Алина призналась, что давно мечтала о такой собаке.На церемонии вручения в Москве присутствовал Синдзо Абэ (на тот момент — премьер-министр Японии).Загитова назвала щенка Масару, что переводится с японского, как "победа".
https://rsport.ria.ru/20201119/zagitova-1585384413.html
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фигурное катание, знаменитости, звезды
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в режиме видеосвязи со студией в Японии показала
, как живет подаренная ей собака породы акита-ину по кличке Масару.
Во время прямого эфира (сюжет размещен на Youtube-канале Alina Zagitova Media News), спортсменка также рассказала о своей учебе в вузе и призналась, что скучает по Японии.
Алина демонстрировала видеокадры с Масару, который нежился на белоснежном матрасе у ее ног, и даже "позировал" на камеру.
Судя по реакции в студии, знаменитую 18-летнюю российскую фигуристку в этой стране очень любят и радуются, что Алина с Масару после вынужденного расставания вновь вместе.
Загитова также рассказала, что учится
в Российской академии народного хозяйства и государственной службы на продюсера и журналиста.
Щенка породы акита-ину фигуристка получила в подарок в 2018 году, после победы на Олимпийских играх. Тогда Алина призналась, что давно мечтала о такой собаке.
На церемонии вручения в Москве присутствовал Синдзо Абэ (на тот момент — премьер-министр Японии).
Загитова назвала щенка Масару, что переводится с японского, как "победа".