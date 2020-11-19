https://ria.ru/20201119/aeroport-1585286358.html

В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов

В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов

Около 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:00

2020-11-19T09:00

2020-11-19T09:00

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156199/59/1561995943_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7e4036bb8f4db2ad0745190506bb198f.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Около 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 8.36 мск четверга, во "Внуково" - шесть рейсов задержаны, четыре - отменены; в "Домодедово" - три рейса задержаны, четыре - отменены, в "Шереметьево" - 11 рейсов отменены.Утром в четверг представитель Росавиации сообщила журналистам, что в текущих погодных условиях московские аэропорты работают штатно.Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в ночь на 19 ноября - усилении юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, мокром снеге, метели, гололедице и ледяном дожде. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/pogoda-1585211443.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество