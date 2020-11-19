https://ria.ru/20201119/aeroport-1585286358.html
В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов
В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов
Около 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:00
2020-11-19T09:00
2020-11-19T09:00
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Около 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 8.36 мск четверга, во "Внуково" - шесть рейсов задержаны, четыре - отменены; в "Домодедово" - три рейса задержаны, четыре - отменены, в "Шереметьево" - 11 рейсов отменены.Утром в четверг представитель Росавиации сообщила журналистам, что в текущих погодных условиях московские аэропорты работают штатно.Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в ночь на 19 ноября - усилении юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, мокром снеге, метели, гололедице и ледяном дожде. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/pogoda-1585211443.html
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гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество