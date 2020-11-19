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В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов
В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов
Около 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:00
2020-11-19T09:00
гидрометцентр
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Около 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".По информации на 8.36 мск четверга, во "Внуково" - шесть рейсов задержаны, четыре - отменены; в "Домодедово" - три рейса задержаны, четыре - отменены, в "Шереметьево" - 11 рейсов отменены.Утром в четверг представитель Росавиации сообщила журналистам, что в текущих погодных условиях московские аэропорты работают штатно.Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в ночь на 19 ноября - усилении юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, мокром снеге, метели, гололедице и ледяном дожде. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.
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москва
московская область (подмосковье)
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гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, московская область (подмосковье), общество

В московских аэропортах задержаны или отменены около 30 рейсов

09:00 19.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова
Пассажиры у терминала аэропорта Домодедово имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Около 30 рейсов задержаны или отменены в московских аэропортах в четверг на фоне плохой погоды, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 8.36 мск четверга, во "Внуково" - шесть рейсов задержаны, четыре - отменены; в "Домодедово" - три рейса задержаны, четыре - отменены, в "Шереметьево" - 11 рейсов отменены.
Утром в четверг представитель Росавиации сообщила журналистам, что в текущих погодных условиях московские аэропорты работают штатно.
Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в ночь на 19 ноября - усилении юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, мокром снеге, метели, гололедице и ледяном дожде. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра.
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
Вчера, 16:54
Ледяной дождь. Подмосковье предупредили об опасной погоде
 
ГидрометцентрМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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