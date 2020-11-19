https://ria.ru/20201119/aborty-1585368247.html
Пушкина раскритиковала идею создать спецучреждения для проведения абортов
Пушкина раскритиковала идею создать спецучреждения для проведения абортов
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:31
2020-11-19T15:31
2020-11-19T15:31
россия
оксана пушкина
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
польша
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское сообщество, абсолютный приоритет – свобода выбора.Ранее главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва" призвал создать в России абортарии и передать их УФСИН. Он заявил, что "эта расчлененка" должна стать немодным, социально негативным явлением. Аполихин отметил, что работать в таких местах будут абортмахеры — медработники, которые по этическим соображениям согласны делать аборты. При этом профессор призвал не считать таких специалистов врачами и перестать называть прерывание беременности медицинской помощью. Минздрав РФ не поддерживал предложение о выведении абортов из системы ОМС."Я убеждена, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское сообщество. С нашей точки зрения, абсолютным приоритетом является свобода выбора, безопасность, сохранение здоровья и дальнейших репродуктивных возможностей", - сообщила Пушкина РИА Новости. Она призвала принимающих решение по этому вопросу "проанализировать негативный опыт Польши и ради сохранения гражданского мира отказаться от жестоких и деструктивных предложений".Также она добавила, что "никакие запреты в этой сфере не работают". "Вспомните послевоенный период, когда на смену легальным медицинским абортам пришли кустарные – с чудовищным уровнем смертности и матери, и плода. Вы хотите снова так поиздеваться над дочерями своего народа, доктор Аполихин?" - заметила парламентарий."Конечно, аборты – это социальное зло. К счастью, российское общество мучительно трудно, но все же преодолевает эту проблему", - также сообщила замглавы думского комитета. По ее данным, за последние 5 лет количество абортов в России сократилось почти на 30%. "И это стало возможным, во многом благодаря ежедневной совместной работе медицинских и общественных организаций в сфере защиты женского здоровья", - заметила Пушкина.Она добавила, что незапланированные беременности у женщин чаще всего происходят из-за беспечности их партнеров, которые позже отказываются брать на себя ответственность за воспитание ребенка. "И только женщина может понять, каково это – принять решение о прерывании беременности. Господин Аполихин, очевидно, не знает, что это тяжелейшая личная трагедия. Только лишенный способности к состраданию человек может требовать отправлять несчастных беременных россиянок в подведомственные ФСИН абортарии", - сказала депутат ГД.Также Пушкина указала на основную причину абортов в России – женскую бедность, которая не позволяет женщине одной прокормить и поставить на ноги ребенка. "Только повышая благосостояние российских женщин и поддерживая их экономическую самостоятельность, можно последовательно решать проблему абортов. И, конечно, необходимо вести разумное сексуальное просвещение в школах, пропагандировать контрацепцию", - заключила депутат.
https://ria.ru/20201030/aborty-polsha-1582109898.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570518433.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, оксана пушкина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, польша, общество
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина
считает, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское сообщество, абсолютный приоритет – свобода выбора.
Ранее главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва" призвал создать в России абортарии и передать их УФСИН. Он заявил, что "эта расчлененка" должна стать немодным, социально негативным явлением. Аполихин отметил, что работать в таких местах будут абортмахеры — медработники, которые по этическим соображениям согласны делать аборты. При этом профессор призвал не считать таких специалистов врачами и перестать называть прерывание беременности медицинской помощью. Минздрав РФ не поддерживал предложение о выведении абортов из системы ОМС.
"Я убеждена, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское сообщество. С нашей точки зрения, абсолютным приоритетом является свобода выбора, безопасность, сохранение здоровья и дальнейших репродуктивных возможностей", - сообщила Пушкина РИА Новости. Она призвала принимающих решение по этому вопросу "проанализировать негативный опыт Польши
и ради сохранения гражданского мира отказаться от жестоких и деструктивных предложений".
Также она добавила, что "никакие запреты в этой сфере не работают". "Вспомните послевоенный период, когда на смену легальным медицинским абортам пришли кустарные – с чудовищным уровнем смертности и матери, и плода. Вы хотите снова так поиздеваться над дочерями своего народа, доктор Аполихин?" - заметила парламентарий.
"Конечно, аборты – это социальное зло. К счастью, российское общество мучительно трудно, но все же преодолевает эту проблему", - также сообщила замглавы думского комитета. По ее данным, за последние 5 лет количество абортов в России сократилось почти на 30%. "И это стало возможным, во многом благодаря ежедневной совместной работе медицинских и общественных организаций в сфере защиты женского здоровья", - заметила Пушкина.
Она добавила, что незапланированные беременности у женщин чаще всего происходят из-за беспечности их партнеров, которые позже отказываются брать на себя ответственность за воспитание ребенка. "И только женщина может понять, каково это – принять решение о прерывании беременности. Господин Аполихин, очевидно, не знает, что это тяжелейшая личная трагедия. Только лишенный способности к состраданию человек может требовать отправлять несчастных беременных россиянок в подведомственные ФСИН
абортарии", - сказала депутат ГД
.
Также Пушкина указала на основную причину абортов в России – женскую бедность, которая не позволяет женщине одной прокормить и поставить на ноги ребенка. "Только повышая благосостояние российских женщин и поддерживая их экономическую самостоятельность, можно последовательно решать проблему абортов. И, конечно, необходимо вести разумное сексуальное просвещение в школах, пропагандировать контрацепцию", - заключила депутат.