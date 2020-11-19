https://ria.ru/20201119/aborty-1585368247.html

Пушкина раскритиковала идею создать спецучреждения для проведения абортов

Пушкина раскритиковала идею создать спецучреждения для проведения абортов

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:31

2020-11-19T15:31

2020-11-19T15:31

россия

оксана пушкина

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

польша

общество

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина считает, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское сообщество, абсолютный приоритет – свобода выбора.Ранее главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва" призвал создать в России абортарии и передать их УФСИН. Он заявил, что "эта расчлененка" должна стать немодным, социально негативным явлением. Аполихин отметил, что работать в таких местах будут абортмахеры — медработники, которые по этическим соображениям согласны делать аборты. При этом профессор призвал не считать таких специалистов врачами и перестать называть прерывание беременности медицинской помощью. Минздрав РФ не поддерживал предложение о выведении абортов из системы ОМС."Я убеждена, что решающее слово в вопросе абортов должно сказать женское сообщество. С нашей точки зрения, абсолютным приоритетом является свобода выбора, безопасность, сохранение здоровья и дальнейших репродуктивных возможностей", - сообщила Пушкина РИА Новости. Она призвала принимающих решение по этому вопросу "проанализировать негативный опыт Польши и ради сохранения гражданского мира отказаться от жестоких и деструктивных предложений".Также она добавила, что "никакие запреты в этой сфере не работают". "Вспомните послевоенный период, когда на смену легальным медицинским абортам пришли кустарные – с чудовищным уровнем смертности и матери, и плода. Вы хотите снова так поиздеваться над дочерями своего народа, доктор Аполихин?" - заметила парламентарий."Конечно, аборты – это социальное зло. К счастью, российское общество мучительно трудно, но все же преодолевает эту проблему", - также сообщила замглавы думского комитета. По ее данным, за последние 5 лет количество абортов в России сократилось почти на 30%. "И это стало возможным, во многом благодаря ежедневной совместной работе медицинских и общественных организаций в сфере защиты женского здоровья", - заметила Пушкина.Она добавила, что незапланированные беременности у женщин чаще всего происходят из-за беспечности их партнеров, которые позже отказываются брать на себя ответственность за воспитание ребенка. "И только женщина может понять, каково это – принять решение о прерывании беременности. Господин Аполихин, очевидно, не знает, что это тяжелейшая личная трагедия. Только лишенный способности к состраданию человек может требовать отправлять несчастных беременных россиянок в подведомственные ФСИН абортарии", - сказала депутат ГД.Также Пушкина указала на основную причину абортов в России – женскую бедность, которая не позволяет женщине одной прокормить и поставить на ноги ребенка. "Только повышая благосостояние российских женщин и поддерживая их экономическую самостоятельность, можно последовательно решать проблему абортов. И, конечно, необходимо вести разумное сексуальное просвещение в школах, пропагандировать контрацепцию", - заключила депутат.

https://ria.ru/20201030/aborty-polsha-1582109898.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200424/1570518433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оксана пушкина, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, польша, общество