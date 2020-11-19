Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/abort-1585343153.html
Минздрав ответил на идею создать спецучреждения для проведения абортов
Минздрав ответил на идею создать спецучреждения для проведения абортов
Минздрав не поддерживает предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:41
2020-11-19T14:05
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_f08b0d6d593ae175089771d675a61a42.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минздрав не поддерживает предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе ведомства.Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на одиннадцать процентов (29,9 тысячи случаев). За пять лет их количество сократилось на 41 процент (182,1 тысячи в год).Ранее главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва" призвал создать в России спецучреждения для таких процедур — абортарии — и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Для этого аборты потребуется вывести из системы обязательного и добровольного медстрахования.
https://ria.ru/20200615/1572937101.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_134:0:2267:1600_1400x0_80_0_0_f9d0a81682adbdda88f9b7513e325daa.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав ответил на идею создать спецучреждения для проведения абортов

13:41 19.11.2020 (обновлено: 14:05 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства здравоохранения РФ
Здание Министерства здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минздрав не поддерживает предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на одиннадцать процентов (29,9 тысячи случаев). За пять лет их количество сократилось на 41 процент (182,1 тысячи в год).
Ранее главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва" призвал создать в России спецучреждения для таких процедур — абортарии — и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Для этого аборты потребуется вывести из системы обязательного и добровольного медстрахования.
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич на пленарном заседании Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
15 июня, 11:52
В ГД выступили против сокращения финансирования клиник, проводящих аборты
 
Здоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
09:24СМИ рассказали о мести Трампа демократам за "российское расследование"
09:23В Челябинске нашли пропавшую в четверг пятилетнюю девочку
09:13Немецкий эксперт заявил о невозможности оправдания преступлений нацизма
09:11Минздрав Кузбасса нашел нарушения в работе скорой после смерти пациентки
09:09В Сеуле заявили о начале третьей волны коронавируса
09:06Собянин заявил о скорой победе над коронавирусом
Лента новостейМолния