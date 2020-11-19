https://ria.ru/20201119/abort-1585343153.html

Минздрав ответил на идею создать спецучреждения для проведения абортов

Минздрав ответил на идею создать спецучреждения для проведения абортов

Минздрав не поддерживает предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:41

2020-11-19T13:41

2020-11-19T14:05

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_f08b0d6d593ae175089771d675a61a42.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минздрав не поддерживает предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе ведомства.Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на одиннадцать процентов (29,9 тысячи случаев). За пять лет их количество сократилось на 41 процент (182,1 тысячи в год).Ранее главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва" призвал создать в России спецучреждения для таких процедур — абортарии — и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Для этого аборты потребуется вывести из системы обязательного и добровольного медстрахования.

https://ria.ru/20200615/1572937101.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество