https://ria.ru/20201119/abort-1585343153.html
Минздрав ответил на идею создать спецучреждения для проведения абортов
Минздрав ответил на идею создать спецучреждения для проведения абортов
Минздрав не поддерживает предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:41
2020-11-19T13:41
2020-11-19T14:05
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минздрав не поддерживает предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе ведомства.Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на одиннадцать процентов (29,9 тысячи случаев). За пять лет их количество сократилось на 41 процент (182,1 тысячи в год).Ранее главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва" призвал создать в России спецучреждения для таких процедур — абортарии — и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).Для этого аборты потребуется вывести из системы обязательного и добровольного медстрахования.
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Минздрав
не поддерживает предложения о выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщили в пресс-службе ведомства.
Там отметили, что за 2019 год число абортов, сделанных по желанию женщины, снизилось на одиннадцать процентов (29,9 тысячи случаев). За пять лет их количество сократилось на 41 процент (182,1 тысячи в год).
Ранее главный репродуктолог Минздрава, доктор медицинских наук Олег Аполихин в интервью радиостанции "Говорит Москва" призвал создать в России спецучреждения для таких процедур — абортарии — и передать их в ведение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Для этого аборты потребуется вывести из системы обязательного и добровольного медстрахования.